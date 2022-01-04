Theo nghiên cứu: Buồn nôn, chán ăn có thể là các triệu chứng nhiễm OMICRON

Sức khỏe 04/01/2022 14:16

Theo Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) Anh, các triệu chứng của virus corona thường gồm "nhiệt độ cao, ho liên tục, mất hay thay đổi khứu giác hoặc vị giác", Daily Express đưa tin.

Theo một nghiên cứu trên ứng dụng Covid Zoe, trong khi biến thể Omicron được coi là "nhẹ", các triệu chứng mới sẽ bao gồm buồn nôn và chán ăn

Theo Dịch vụ y tế Quốc gia (NHS) của Anh, các triệu chứng của virus corona thường là "nhiệt độ cao, ho liên tục, mất hoặc thay đổi khứu giác hay vị giác", Daily Express đưa tin.

Tuy nhiên, một số người bị buồn nôn và chán ăn - các triệu chứng thường không liên quan đến bị Covid.

Theo Tim Spector, Giáo sư Dịch tễ học Di truyền tại Đại học King's College London, đây là những triệu chứng phổ biến ở những người có xu hướng bị tái nhiễm hoặc thậm chí có chuyển biến triệu chứng xấu đi.

Trích lời ông ấy cho biết rằng: “Khá nhiều người trong số họ bị buồn nôn, nhiệt độ tăng nhẹ, đau họng và nhức đầu.”

Theo phân tích của Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC)  về 43 trường hợp đầu tiên bị nhiễm được điều tra ở Mỹ, bốn triệu chứng phổ biến nhất khi nhiễm biến thể omicron là ho, mệt mỏi, nghẹt mũi và chảy nước mũi. Báo cáo này cũng cho biết ở một số trường hợp, nôn mửa cũng đã được báo cáo là triệu chứng của những người bị nhiễm biến thể này.

Theo nghiên cứu: Buồn nôn, chán ăn có thể là các triệu chứng nhiễm OMICRON - Ảnh 1

 

Theo nghiên cứu: Buồn nôn, chán ăn có thể là các triệu chứng nhiễm OMICRON - Ảnh 2

Một số người bị buồn nôn và chán ăn - các triệu chứng thường không liên quan đến Covid

Các nghiên cứu sơ bộ gần đây đã chỉ ra rằng Omicron có vẻ "nhẹ hơn" so với làn sóng của biến thể Delta. Những người bị nhiễm từ 40 đến 70% có khả năng nhập viện thấp hơn.

Nghiên cứu từ Đại học Hoàng gia London và bài báo của Scotland về Đánh giá sớm đại dịch và Giám sát tăng cường đối với Covid-19 đã cho biết những người mắc biến chủng Omicron ít có khả năng cần điều trị tại bệnh viện hơn từ 15 đến 20%. Họ ít có khả năng phải nằm viện qua đêm từ 40 đến 45%.

Theo timesnownews

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