Thèm đồ ngọt liên tục coi chừng là chuông báo động bệnh mất trí nhớ đang âm thầm phát triển

Sức khỏe 04/04/2023 06:29

Sa sút trí tuệ đề cập đến một nhóm các triệu chứng ảnh hưởng đến trí nhớ, suy nghĩ và khả năng xã hội của bạn.

Tác động của chứng sa sút trí tuệ có thể đủ nghiêm trọng để cản trở cuộc sống hàng ngày của bạn.

Thèm đồ ngọt liên tục coi chừng là chuông báo động bệnh mất trí nhớ đang âm thầm phát triển - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Một trong những dạng sa sút trí tuệ phổ biến nhất là bệnh Alzheimer có liên quan đến tình trạng mất trí nhớ ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương có các dấu hiệu khác có thể bị bỏ qua hoặc không được coi trọng mà nhiều người ít khi quan tâm.

Theo tổ chức từ thiện Dementia UK, các bộ phận của não bị ảnh hưởng bởi chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương chịu trách nhiệm về tính cách, hành vi và lời nói của bạn.

Chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương là gì?​

Rối loạn trán thái dương (FTD), hay chứng chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương là kết quả của tổn thương tế bào thần kinh ở thùy trán và thùy thái dương của não. Nó thường ảnh hưởng nhất đến những người từ 40 đến 60 tuổi.

Thèm đồ ngọt liên tục coi chừng là chuông báo động bệnh mất trí nhớ đang âm thầm phát triển - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có hai loại chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương là biến thể hành vi sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương(bvFTD) và chứng mất ngôn ngữ tiến triển nguyên phát (PPA).

Mối liên hệ giữa thực phẩm và chứng mất trí nhớ

Thèm đồ ngọt liên tục coi chừng là chuông báo động bệnh mất trí nhớ đang âm thầm phát triển - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, chứng sa sút trí tuệ thùy trán – thái dương biến thể hành vi (bvFTD) được đặc trưng bởi những thay đổi ngấm ngầm trong tính cách và hành vi giữa các cá nhân. Một dấu hiệu như vậy là những thay đổi trong hành vi của bạn liên quan đến thức ăn hoặc đồ uống, chẳng hạn như thèm đồ ăn ngọt. Hơn nữa, bạn có thể thể hiện cách cư xử kém trên bàn ăn, ăn quá nhiều hoặc uống quá nhiều rượu.

​Các dấu hiệu khác của bvFTD​

Ngoài những thay đổi trong thói quen ăn uống, các dấu hiệu khác của biến thể này bao gồm giảm động lực, thiếu hứng thú với những thứ bạn từng thích và hành vi không phù hợp, chẳng hạn như đưa ra nhận xét gợi ý, nhìn chằm chằm mọi người.

Các dấu hiệu khác bao gồm giảm sự đồng cảm, khó tập trung vào nhiệm vụ, hành vi ám ảnh hoặc lặp đi lặp lại và khó lập kế hoạch, tổ chức cũng như đưa ra quyết định. Bạn có thể không nhận thức được hoặc có cái nhìn sâu sắc rằng bạn đang trải qua những thay đổi này.

Dấu hiệu của loại mất ngôn ngữ tiến triển nguyên phát​

Loại mất ngôn ngữ tiến triển chính ảnh hưởng đến ngôn ngữ của bạn hơn là hành vi. Các triệu chứng bao gồm khó nhớ, khó tìm hoặc hiểu từ, mất dần vốn từ vựng và quên những đồ vật thông thường là gì và chúng làm gì, chẳng hạn như vai trò của ấm đun nước, máy nướng bánh mì, chìa khóa,....

Thèm đồ ngọt liên tục coi chừng là chuông báo động bệnh mất trí nhớ đang âm thầm phát triển - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể gặp khó khăn trong việc hình thành câu và sử dụng ngữ pháp một cách chính xác. Một dấu hiệu khác bao gồm khó tìm từ hoặc tiến hành hội thoại. Bạn có thể ngừng nói giữa câu, khó tìm kiếm từ thích hợp.

Hiện nay không có cách chữa trị chứng sa sút trí tuệ, tuy nhiên, có phương pháp điều trị để giúp kiểm soát một số triệu chứng. Thuốc chống trầm cảm do bác sĩ kê đơn có thể giúp kiểm soát các triệu chứng như mất khả năng kiềm chế, ăn quá nhiều hoặc các hành vi cưỡng chế. Tương tự như vậy, vật lý trị liệu có thể giúp giải quyết các vấn đề về vận động và liệu pháp ngôn ngữ có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của bạn.

Theo Times of India

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