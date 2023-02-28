Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết

Sức khỏe 28/02/2023 12:19

Nếu bạn vừa thưởng thức một bữa ăn lớn hoặc bữa tiệc rượu bia kèm dầu mỡ, có lẽ cơ thể cần được thanh lọc độc đố để giảm gánh nặng đặc biệt là với gan và thận.

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bữa tiệc đã kết thúc, và bây giờ là lúc để trở lại với lối sống lành mạnh. Trong khi các chuyên gia thận trọng về việc khuyến nghị thanh lọc bằng nước trái cây và các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt khác để loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, thì những thay đổi nhỏ này sẽ hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Đừng bỏ bữa sáng

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể thức dậy với cảm giác no sau tất cả những việc ăn uống thất thường mà bạn đang thực hiện, nhưng hãy buộc bản thân bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng. Nó thiết lập lại cơ thể của bạn bằng cách làm cho quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra, và về mặt tinh thần, giúp bạn quay trở lại lịch trình của mình.

Uống đủ nước

Nước là cách tốt nhất để giải độc sau khi uống rượu và chống mất nước. Rượu hoạt động như một chất lợi tiểu, vì vậy điều cần thiết là bạn phải bổ sung nước cho cơ thể. Nước cũng giúp loại bỏ chất độc từ tất cả đồ uống, thức ăn, khói thuốc, v.v. trong hệ thống của bạn. Nó giúp bạn cảm thấy no, vì vậy bạn sẽ không bị cám dỗ để ăn quá nhiều.

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu ngày mới bằng cách uống một cốc lớn nước nóng với chanh. Đổ đầy nước chanh vào chai nước và uống trong suốt cả ngày. Tránh uống rượu và caffein, dùng các loại trà thảo dược như bồ công anh, cỏ chanh hoặc hoa cúc.

Ăn thực phẩm tươi, nhẹ và ít chế biến

Hãy bỏ đi những món khoai tây chiên, bánh ngọt và những món ăn phong phú khác nếu không bạn sẽ chỉ ăn chúng mà không kèm theo nước ngọt. Ăn thức ăn nhẹ, tươi và tự nhiên trong hai ngày tới; tránh chế biến, chiên hoặc thực phẩm có nước sốt. Hãy ăn protein nạc, rau và trái cây có nhiều chất xơ và cố gắng tránh xa đồ ngọt trong vài ngày. Ăn nhiều chất xơ để giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn hoạt động ở mức khỏe mạnh.

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ăn một bữa ăn nhẹ buổi chiều vì điều quan trọng là giữ cho quá trình trao đổi chất của bạn diễn ra liên tục để bạn không bị suy sụp đột ngột và bắt đầu một đợt ăn quá nhiều khác. Một nắm hạnh nhân và một miếng trái cây là đủ.

Đổ mồ hôi

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Di chuyển trong ít nhất 45 phút cho đến khi bạn cảm thấy mồ hôi và tim đập. Đổ mồ hôi là một trong những cách tự nhiên để cơ thể chúng ta giải độc, vì vậy nếu bạn không muốn tập thể dục, hãy thử ngồi trong phòng tắm hơi.

Ngủ đủ giấc

Thanh lọc sâu độc tố: 5 cách để làm sạch hệ thống cơ thể, tăng cường miễn dịch ai cũng nên biết - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Thức quá giờ đi ngủ có thể đã trở thành thói quen trong những ngày lễ, nhưng bạn có khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn về mọi thứ, từ ăn uống đến tìm thời gian để tập thể dục khi bạn không bị kiệt sức. Đặt mục tiêu ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi đêm.

Theo Healthifyme

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