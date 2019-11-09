Tập yoga có giảm cân không? Giải đáp thắc mắc theo lời khuyên của chuyên gia

Bạn cần có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp. Rau, ngũ cốc, thực phẩm ít béo, giàu chất xơ là những thực phẩm lành mạnh tốt cho sức khoẻ mà bạn cần nạp mỗi ngày khi muốn giảm cân.

Để giảm cân hiệu quả, bạn cần đảm bảo sao cho lượng calorie nạp vào phải ít hơn lượng calorie tiêu hao. Đồng thời, kiểm soát năng lượng nạp vào cơ thể và năng lượng bạn tiêu hao trong ngày.

Chắc chắn là CÓ. Tuy rằng, tập luyện Yoga không mang đến bạn hiệu quả nhanh chóng nhưng kết quả lại duy trì được trong thời gian lâu dài và rất tốt cho sức khỏe .

Có nhiều bộ môn để chọn luyện tập , vậy tập yoga có giảm cân được không?

Yoga là bộ môn không chỉ thích hợp cho mọi độ tuổi mà còn mang đến vô vàn lợi ích cho sức khỏe

Nếu bạn muốn áp dụng cách giảm cân bằng yoga thì việc trước tiên và đơn giản nhất cần lưu tâm đó là phải luyện tập đúng hết sức có thể ở mỗi động tác.

Có nhiều cấp độ Yoga dễ khó khác nhau. Với những ai đang muốn giảm mỡ bụng, giảm cân nhanh chóng, hãy áp dụng động tác yoga phù hợp. Thay vì đăng ký những lớp học tập trung vào việc hít thở và giãn cơ, bạn cần thử thách khả năng của mình với những lớp học nâng cao với động tác khó.

Tập luyện Yoga không mang đến bạn hiệu quả nhanh chóng nhưng kết quả lại duy trì được trong thời gian lâu dài và rất tốt cho sức khỏe

Điều này giúp tim bạn đập mạnh hơn và đốt cháy calo nhiều hơn, dễ giảm cân hơn. Cơ thể của bạn sẽ phải vận động và kéo giãn, từ đó giúp xây dựng các cơ bắp và vùng bụng co giãn. Tăng cường hoạt động đốt cháy lượng mỡ thừa tích lũy bên trong.

Khi muốn nhanh có kết quả, một điều quan trọng bạn không nên bỏ qua đó là kiên trì tập luyện đều đặn. Cần sắp xếp sao cho thời gian tập và cách ăn uống hợp lý.

2. Tập yoga bao lâu thì giảm mỡ bụng?

Thực tế, bộ môn yoga đã giúp rất nhiều người giảm béo thành công, bạn có thể giảm 1 kg 1 tháng.

Như vậy, luyện tập yoga sẽ giúp bạn có thể tiêu hao năng lượng mỗi ngày mà không cần mất nhiều sức như khi chạy bộ, tập aerobic.

Luyện tập yoga sẽ giúp bạn có thể tiêu hao năng lượng mỗi ngày mà không cần mất nhiều sức

Trên thực tế bạn sẽ phải mất rất nhiều calo khi tập yoga. Cụ thể: mất 240 calories trong một giờ tập Yoga cổ truyền (như “Hatha”) và mất nhiều hơn 400 calories khi tập các tư thế đòi hỏi sức cơ bắp hơn như “Ashtanga”.

Thêm vào đó, khi thực hiện những cử động chậm chạp và kéo dãn cơ thể kết hợp với hít thở sâu sẽ giúp cải thiện tinh thần và rất tốt cho trí tuệ của bạn.

Chúng ta thường mắc phải một lỗi đó là trong ăn uống không kiểm soát khi căng thẳng, buồn bực, tâm trạng không tốt. Thực tế, tình trạng căng thẳng kéo dài sẽ sinh ra hoocmon gây tăng cảm giác thèm ăn, không tốt cho việc giảm cân. Do đó việc giảm thiểu stress, căng thẳng cũng là điều rất quan trọng để giúp bạn đạt được hiệu quả giảm cân như ý.

Các bài tập Yoga sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang đến tinh thần sảng khoái

Các bài tập Yoga sẽ giúp bạn giải tỏa căng thẳng, mang đến tinh thần sảng khoái. Từ đó, giúp kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào cơ thể một cách dễ dàng.

Duy trì thực hiện các động tác tiêu hao calo, tinh thần sảng khoái chắc chắn sẽ mang đến bạn một cơ thể khỏe mạnh, săn chắc và dẻo dai.

3. Tập yoga có tác dụng gì?

Cụ thể một số lợi ích và tác dụng khi tập Yoga có thể kể đến như:

- Giúp cơ thể linh hoạt

Bài tập yoga với các động tác uốn dẻo sẽ giúp tăng sự linh hoạt của cơ thể nhiều hơn. Bên cạnh đó, luyện tập hàng ngày sẽ giúp tăng cường hoạt động của các cơ và khớp xương nhiều hơn; từ đó mang đến sự linh hoạt của cơ thể nhiều hơn.

Bài tập yoga với các động tác uốn dẻo sẽ giúp tăng sự linh hoạt của cơ thể nhiều hơn

- Cải thiện sức bền cho cơ thể

Thông thường, khi thực hiện các bài tập yoga giảm mỡ bụng hay tăng cơ, bạn cần phải giữ yên một động tác trong khoảng thời gian nhất định. Cơ thể của bạn cần có sức chịu đựng hay gọi là sức bền cao, mang đến hiệu quả rất tốt cho sự vận động của cơ bắp.

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- Bài tập yoga giúp ngủ ngon đơn giản áp dụng tại nhà

- Giảm các bệnh về xương khớp

Các động tác Yoga được luyện tập tại nhà hàng ngày sẽ giúp bạn phần nào tránh được những cơn đau nhức vai và lưng.

Các động tác Yoga được luyện tập tại nhà hàng ngày sẽ giúp bạn phần nào tránh được những cơn đau nhức vai và lưng

Việc phải ngồi quá lâu khiến nhiều người dễ bị đau lưng. Tập yoga sẽ giúp tăng sự liên kết trong và ngoài vùng lưng, các bộ phận dễ chấn thương. Từ đó tránh được các bệnh xương khớp, những cơn đau nhức vai.

- Điều tiết được nhịp thở đều đặn

Các bài tập yoga thường chú trọng nhiều đến việc thở và giúp bạn biết cách sử dụng hai lá phổi hợp lý nhất.

Bài tập yoga giúp điều tiết nhịp thở đều đặn

Với một số cách thở khác khi luyện tập cũng sẽ giúp thông mũi và điều hòa hệ thần kinh trung ương, rất có lợi cho cơ thể lẫn tinh thần.

- Giúp cơ thể săn chắc

Bài tập yoga với với các chuyển động sẽ giúp cơ thể săn chắc, giảm lượng mỡ thừa ở bụng, đùi,… Trong suốt quá trình luyện tập yoga, cơ bắp sẽ liên tục hoạt động, kéo căng và được làm mạnh. Từ đó, giúp hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm cân.

Nếu đã chịu khó tập yoga thì giảm mỡ bụng, mỡ đùi hay giảm cân toàn thân đều là điều có thể

Nếu đã chịu khó tập yoga thì giảm mỡ bụng, mỡ đùi hay giảm cân toàn thân đều là điều có thể.

4. Một số lưu ý giúp đạt hiệu quả khi tập yoga giảm cân

Bạn cần lưu ý một số điểm sau:

- Thời gian tập yoga

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên lựa chọn tập vào 2 thời điểm đó là buổi sáng sớm và chiều tối.

Tốt nhất, bạn nên dành ít nhất mỗi ngày một tiếng để luyện tập. So với những bài tập thể dục giảm cân khác, yoga có các động tác khác hẳn. Các bài tập khác thường sử dụng động tác mạnh bạo, nhanh gọn để đốt cháy năng lượng. Còn yoga là bài tập dùng những hoạt động mềm mại, uyển chuyển của cơ thể.

Để đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên lựa chọn tập vào 2 thời điểm đó là buổi sáng sớm và chiều tối

Do đó, để đạt được hiệu quả giảm cân cao, bạn cần tập yoga ít nhất là một tiếng/ngày. Có thể chia thời gian tập ra thành các buổi trong ngày như buổi sáng khi thức dậy, giờ nghỉ trưa và buổi tối trước khi đi ngủ.

- Tư thế tập

Có rất nhiều tư thế tập Yoga theo mức độ từ dễ đến khó. Nếu bạn muốn đạt được hiệu quả giảm cân cao và cơ thể dẻo dai thì nên tập bài bản và có sự hướng dẫn của các huấn luyện viên.

Nên tập bài bản và có sự hướng dẫn của các huấn luyện viên

Hãy luyện tập với những bài tập với mức độ ngày càng khó hơn. Lý do bởi, những động tác khó, cao cấp sẽ giúp bạn đạt được hiệu quả giảm cân tốt hơn. Dù bạn có chăm chỉ đi chăng nữa thì những động tác ở mức vừa phải cũng khó có thể giúp bạn giảm cân nhanh.

- Tập luyện thường xuyên

So với khi bạn nhịn ăn, uống thuốc hay đến thẩm mỹ viện, bài tập yoga không thể mang lại tác dụng giảm cân ngay tức thì được. Cần kiên trì luyện tập trong khoảng thời gian dài.

Sau ít nhất từ 5 đến 6 tháng, bạn sẽ nhận thấy cơ thể có sự thay đổi rõ ràng, cân nặng giảm xuống từ từ và cơ thể trở nên nhẹ nhàng, dẻo dai hơn rất nhiều.

- Yoga giảm cân phù hợp với từng người

Mỗi người có một cơ địa khác nhau và khả năng tập trung, khả năng trí tuệ cũng không giống nhau. Do đó, việc luyện tập giảm cân cần được chỉ dẫn riêng biệt cho từng người.

Yoga giảm cân phù hợp với từng người

Chẳng hạn, tư thế Yoga cây nến không phải là lựa chọn phù hợp với người bị đau lưng, bệnh tim mạch, huyết áp thấp, đau đầu.

Bạn nên tránh luyện tập tư thế này khi không có sự hướng dẫn chỉ bảo cặn kẽ của các nhà chuyên môn y tế hay thể thao.

Tóm lại, trả lời câu hỏi tập yoga có giảm cân không? là CÓ. Chỉ cần bạn kiên trì tập đều đặn, tập đúng động tác, hít thở đều đặn trong suốt quá trình tập. Đồng thời, nên nghiêm khắc với bản thân, kết hợp chế độ ăn uống khoa học và tinh thần thoải mái. Không lâu thôi, bạn sẽ sớm thành công, lấy lại vóc dáng hoàn hảo.