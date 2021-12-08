Tại sao bạn không nên tắm trước khi đi ngủ?

Bạn sẽ cảm thấy thật tuyệt vời khi đi ngủ sạch sẽ ngay sau khi tắm nước nóng. Nhưng theo quan điểm y tế, việc tắm trước khi ngủ không phải là cách tốt nhất để có một đêm ngon giấc. Thực tế, thói quen này có vẻ lành mạnh này có thể gây hại nhiều hơn lợi.

Việc tắm nước nóng trước khi đi ngủ tưởng chừng là liệu pháp thư giãn. Song, thực tế là điều này lại gây ảnh hưởng không nhỏ đến giấc ngủ. Nghiên cứu cho thấy, khi nhiệt độ cơ thể xuống đến một mức độ nhất định, cơ thể mới bắt đầu gửi thông điệp buồn ngủ đến não và chuẩn bị cho một giấc ngủ ngon. Nước nóng sẽ làm tăng nhiệt độ cơ thể, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Nếu muốn tắm nước nóng vào cuối ngày để thư giãn, hãy thực hiện 1-2 tiếng trước giờ đi ngủ.

Nhịp tim bất ngờ đập nhanh

Nước nóng vốn có khả năng làm tăng huyết áp. Các chuyên gia y tế cảnh báo, nước ở nhiệt độ cao thậm chí có thể làm nóng cơ thể và gây căng thẳng cho tim. Khi tim đập nhanh liên tục, nhiều khả năng là bạn sẽ dành cả đêm để trằn trọc, lâu dài sẽ dễ dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe hơn.

Ảnh hưởng đến mái tóc

Tắm muộn trong ngày thường kéo theo việc đi ngủ khi tóc vẫn còn ẩm ướt. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tóc và sức khỏe tổng thể. Nằm ngủ với mái tóc còn ướt sẽ khiến gối hút ẩm, tạo nên môi trường lý tưởng cho vi khuẩn có hại phát triển. Điều này dễ dẫn đến nhiều vấn đề về da đầu, chẳng hạn như ngứa, kích ứng hay gàu...

Trở nên tăng cân

Nhiều người có thói quen kết thúc một ngày dài bằng bữa ăn no nê và tắm táp trước lúc ngủ. Thực tế cho thấy, chuỗi hành động này dễ dàng cản trở hoạt động của hệ tiêu hóa, dễ gây ức chế, rối loạn và dẫn đến tình trạng tăng cân.

Quá trình tiêu hóa đòi hỏi việc tăng lưu lượng máu đến dạ dày, trong khi đó, tắm bồn hay với vòi hoa sen đều khiến máu lưu thông đến các bộ phận khác của cơ thể. Nếu thật sự cần thiết phải gội đầu hay tắm rửa vào buổi tối, tốt hơn hết bạn nên đợi ít nhất 30 phút sau khi đã hoàn tất bữa ăn.