Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn hảo khi sử dụng những loại thuốc như vậy để giảm cân, với các báo cáo về tác dụng phụ đáng lo ngại và tình trạng thiếu thuốc trên thị trường dành cho bệnh nhân tiểu đường loại 2 thực sự cần nó.

Loại thuốc dường như 'giảm cân thần kỳ' Ozempic - thuốc trị bệnh tiểu đường loại 2 đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, với việc người dùng chia sẻ câu chuyện giảm cân của họ trên TikTok và những người nổi tiếng như Elon Musk mở lòng về quá trình giảm cân đáng kinh ngạc của mình nhờ loại thuốc này.

Tiến sĩ Manasi Shirolikar, Chuyên gia Tư vấn Da liễu giải thích, Ozempic hoặc semaglutide đã được USFDA chấp thuận vào năm 2021 để điều trị bệnh béo phì. Điều quan trọng là phải hiểu rằng béo phì được định nghĩa là chỉ số BMI cao hơn 30.

Tiến sĩ Sneha Ghunawat, Chuyên gia tư vấn Da liễu & Thẩm mỹ, Giám đốc và Đồng sáng lập Phòng khám Da Meraki, Gurugram, giải thích rằng Ozempic là một loại thuốc được FDA chấp thuận cho bệnh tiểu đường loại 2. Hợp chất hoạt động của thuốc này là semaglutide.

Nó hoạt động như thế nào để giảm cân?

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Shirolikar giải thích rằng Ozempic tức là semaglutide tăng cường tác dụng của GLP1, một loại hormone xuất hiện tự nhiên trong cơ thể chúng ta. "GLP1 ảnh hưởng đến các trung tâm đói trong não, ngăn chặn cơn đói, thèm ăn và thèm ăn. Nó cũng làm chậm tốc độ làm rỗng dạ dày, kéo dài cảm giác no và no sau bữa ăn một cách hiệu quả. Nhìn chung, khi bạn dùng Ozempic, cảm giác đói sẽ giảm và cảm giác no kéo dài."

Ai có thể/nên dùng thuốc giảm cân?

Về việc ai là ứng cử viên đủ điều kiện sử dụng loại thuốc này để giảm cân, Tiến sĩ Shirolikar cho biết "bất kỳ bệnh nhân nào phải vật lộn để giảm cân thông qua chế độ ăn kiêng và tập thể dục, đều có chỉ số BMI từ 30 trở lên (hoặc từ 27 trở lên với tình trạng béo phì- bệnh đi kèm liên quan) và sẵn sàng sử dụng lâu dài mũi tiêm một lần mỗi tuần là một ứng cử viên sáng giá nhưng điều này chỉ nên được thực hiện dưới sự giám sát của bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa như bác sĩ nội tiết."

Bác sĩ Anupam Biswas, Chuyên gia tư vấn - Nội tiết, Bệnh viện Fortis Noida lưu ý: "Những loại thuốc này nên tránh sử dụng ở những bệnh nhân có tiền sử viêm tụy, ung thư tuyến giáp hoặc tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư tuyến giáp."

Dùng thuốc này như thế nào mới an toàn?

"Nhìn chung ozempic được tuyên bố là an toàn. Các triệu chứng phổ biến là buồn nôn, nôn, tiêu chảy và táo bón. Các biến chứng nghiêm trọng hơn là các vấn đề về thị lực, thận, túi mật, tuyến tụy; phản ứng dị ứng, khối u tuyến giáp hoặc ung thư," Tiến sĩ Shirolikar nói.

Ozempic giúp giảm cân nhanh chóng. Khi chúng ta già đi, độ đàn hồi của da giảm và trọng lượng (và giảm thể tích) dẫn đến chảy xệ. Tiến sĩ Shirolikar giải thích: Nếu quá trình giảm cân diễn ra chậm và tăng dần, tình trạng chảy xệ thường được kiểm soát bằng cách để da điều chỉnh theo những thay đổi của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Tiến sĩ Biswas giải thích rằng "những bệnh nhân sử dụng các loại thuốc giảm cân này nên theo dõi bác sĩ điều trị của họ, người có thể đảm bảo rằng bệnh nhân giảm cân từ từ, cũng như tiêu thụ đủ protein và giữ cho làn da của họ ngậm nước để ngăn ngừa nếp nhăn và chảy xệ."

"Để chống lại tình trạng mất thể tích, thể tích phải được bổ sung bằng chất làm đầy axit hyaluronic được tiêm. Cần phải cẩn thận để không tô quá nhiều vì điều này cũng có thể trông không tự nhiên," Tiến sĩ Shirolikar cho biết thêm.

Cảnh báo!

Việc giảm cân không phải là vĩnh viễn. Tiến sĩ Ghunawat nói rằng không nên sử dụng Ozempic để giảm cân. "Việc giảm cân xảy ra do điều này thường được lấy lại trong một thời gian ngắn." Các nghiên cứu cho thấy cân nặng sẽ tăng trở lại trong vòng vài tháng khi ngừng thuốc.

Ngoài ra, việc sử dụng thuốc không hợp lý sẽ tạo ra thị trường thiếu hụt những người cần nó.

Lựa chọn thay thế tốt hơn để giảm cân

Tiến sĩ Biswas chia sẻ:"“Các cách giảm cân an toàn hơn bao gồm các biện pháp can thiệp vào lối sống như tuân theo chế độ ăn ít calo, tăng cường hoạt động thể chất và tập thể dục cũng như điều chỉnh hành vi."

Tiến sĩ Shirolikar khuyên: "Nếu bạn chọn xem xét Ozempic, hãy làm việc với bác sĩ và chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo rằng bạn không giảm cân nhanh chóng."

Theo Times of India