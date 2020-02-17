Tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe con người

Sức khỏe 17/02/2020 11:39

Hạt kê không chỉ là một loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn được sử dụng để chữa bệnh. Vậy tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe con người là gì? Cùng tìm hiểu trong bài viết sau!

Từ xưa, hạt kê đã được xem là nguồn ngũ cốc phổ biến để nấu những món ăn bổ dưỡng. Tuy nhiên, ngày nay, không nhiều người biết đến loại hạt tốt cho sức khỏe này. Bánh đa kê và cháo kê là những món ăn quá quen thuộc. Vậy tác dụng của hạt kê là gì? Hãy cùng theo dõi bài viết sau để tìm câu trả lời.

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Tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe con người - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe

Hạt kê có vị ngọt, tính hàn, giúp bổ sung ích khí, trừ chứng phiền muộn. Đồng thời, theo y học hiện đại, hạt kê chứa nhiều melatonin có tác dụng trấn an tinh thần và giúp ngủ ngon.

Hạt kê giúp lợi tiểu, phòng ngừa sỏi thận và tiêu chảy. Đây cũng là loại thực phẩm tốt cho những người bị đau dạ dày, khó tiêu, miệng hôi. Ngoài ra, hạt kê còn được dùng để chế biến các món ăn tốt cho người bị bệnh thấp khớp. 

Hơn thế nữa, hạt kê có chứa hydrat carbon, protein, lipid và các chất khoáng như Ca, P, Fe, các loại đường và sinh tố nhóm B bổ sung dưỡng chất cho cơ thể. Hạt kê có vị ngọt mặn, tính mát, giúp bổ thận thanh nhiệt tốt.

Với não bộ

Hạt kê được xem là thần dược chăm sóc và bảo vệ não bộ, giúp trí não minh mẫn hơn nhờ hàm lượng vitamin dồi dào. Trong đó, chất lecithin và choline trong hạt kê giúp duy trì sự khỏe mạnh của các tế bào não, tăng cường trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa.

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Hạt kê vô cùng tốt cho não bộ và tăng cường trí nhớ - Ảnh minh họa: Internet

Với tim mạch và hệ thần kinh

Chất choline trong hạt kê có khả năng hỗ trợ quá trình cân bằng âm dương của hệ thần kinh dinh dưỡng.

Với hệ tiêu hóa

Hạt kê có công dụng hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và chữa được chứng dạ dày ợ nóng.

Tác dụng của hạt kê với bà bầu

Hạt kê là một nguồn thực phẩm vô cùng tốt cho phụ nữ đang mang thai và mẹ sau sinh. Tác dụng của hạt kê đối với bà bầu không hề nhỏ. 

  • Trong giai đoạn mang bầu, nếu bạn thường xuyên ăn hạt kê sẽ giúp cho cơ thể bớt mệt mỏi nhờ công dụng thanh nhiệt, đồng thời thức ăn được tiêu hóa tốt hơn. 
  • Bên cạnh đó, mất ngủ là tình trạng thường gặp ở mẹ bầu. Ăn hạt kê giúp mẹ bầu có một giấc ngủ ngon hơn.
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Hạt kê giúp bà bầu ngủ ngon hơn - Ảnh minh họa: Internet
  • Hạt kê giàu axit amin và silic giúp bà bầu giảm ốm nghén và nguy cơ sảy thai.
  • Hạt kê giúp làm dịu cơn đau do sinh đẻ.
  • Những mẹ nào khi mang thai ra nhiều khí hư thì nên ăn hạt kê để điều trị theo công thức: 50g hạt kê nấu cháo cùng với 50g hoàng kỳ. Mỗi ngày đều ăn 1 lần. Sau 5 ngày liên tục, bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ.

Hạt kê lợi sữa

Đối với mẹ sau sinh gặp phải tình trạng ít sữa, thiếu sữa hay sữa chậm về, hạt kê chính là sự lựa chọn hoàn hảo. Bởi trong hạt kê có rất nhiều chất dinh dưỡng giúp lợi sữa, gọi sữa nhanh về và ồ ạt. Đối với những mẹ sau sinh bị mất máu nhiều hay suy nhược cơ thể, dùng hạt kê nấu cơm, cháo vừa giúp ngon miệng vừa giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi.

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Hạt kê giúp lợi sữa cho mẹ sau sinh - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của hạt kê với trẻ sơ sinh

Hạt kê có tác dụng trong việc điều trị tình trạng mụn dày như hạt kê. Đồng thời, việc hạt kê có tác dụng lợi sữa giúp bổ sung cho trẻ những dưỡng chất thiết yếu từ sữa mẹ. Từ đó, trẻ sơ sinh sẽ phát triển tốt hơn, khỏe mạnh hơn.

Cách dùng hạt kê tắm cho trẻ sơ sinh

Sử dụng hạt kê tắm cho bé khá đơn giản. Cách thực hiện như sau:

  • Bắc chảo lên bếp, đun nóng. Sau đó, cho 200g hạt kê vào chảo rồi đảo đều tay. Lưu ý để lửa vừa đến khi hạt kê có màu vàng đậm thì tắt bếp. Công đoạn này sẽ mất khoảng 3 đến 4 phút.
  • Chuẩn bị một chút ấm nước, cho hạt kê vào, cho nước vào đầy ấm rồi đun sôi.
  • Sau khi sôi, hãy để như vậy trong khoảng 15 phút và nước sẽ nguội dần.
  • Tiếp theo, bạn rót nước hạt kê ra chậu đồng thời kiểm tra nhiệt độ sao cho độ ấm vừa phải để tắm cho bé.
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Sử dụng hạt kê tắm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Một số bài thuốc chữa bệnh từ hạt kê

  • Chữa tiêu chảy, kiết lị: Dùng hạt kê để lâu năm, đun với nước để uống. Kiên trì trong 3-5 ngày để có hiệu quả.
  • Trẻ nhỏ bị cam tích: Nấu cháo với 100g kê và khoai mài dùng cho trẻ ăn vào buổi sáng và tối, trong khoảng 10 ngày đến khi các triệu chứng thuyên giảm.
  • Trị chứng mồ hôi trộm, nóng xương: Nấu cháo với hạt kê dẻo để ăn. Dùng liên tục trong 5 ngày đến khi đỡ hẳn.
  • Tiêu hóa kém, đau bụng, buồn nôn: Hòa 150g bột kê với nước rồi vo lại thành viên nhỏ. Mỗi lần làm từ 30 đến 50 viên, chưng chín rồi thêm tí muối để ăn.
  • Người cao tuổi gầy yếu, phụ nữ sau sinh thiếu sữa: Nấu cháo với khoảng 30g hạt kê, thêm đường đỏ vào rồi đánh đều. Dùng ăn lúc còn nóng.
  • Miệng khô, tiểu tiện khô: Dùng hạt kê lâu năm nấu cháo ăn.
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Cháo hạt kê là bài thuốc chữa nhiều bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn hạt kê có béo không?

Ăn hạt kê có béo không là thắc mắc của nhiều chị em phụ nữ sợ thừa cân. Câu trả lời là ăn hạt kê không những không béo mà còn giúp giảm cân. Axit amin tryptophan trong hạt kê giúp bạn kiểm soát cơn đói và chứng thèm ăn. Đồng thời, hạt kê còn chứa hàm lượng chất xơ cao giúp dạ dày bạn luôn có cảm giác no. Hơn thế nữa, hạt kê ít chất béo không bão hòa, giúp giảm cân tuyệt vời.

Hy vọng với những kiến thức chia sẻ trên đây, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về tác dụng của hạt kê đối với sức khỏe con người, nhất là bà bầu và trẻ sơ sinh. Hãy theo dõi Phụ nữ và Gia đình để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo.

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