Theo Healthday News đưa tin vào ngày 25/9, nhóm nghiên cứu của Giáo sư Jason Tassoulas tại Trung tâm Ung thư Toàn diện của Đại học Bắc Carolina đã tìm ra sự thật này sau khi phân tích toàn diện dữ liệu từ bốn tài liệu nghiên cứu liên quan đến tổng số 2.449 bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào vảy ở vùng đầu cổ.

Ung thư vùng đầu cổ là bệnh ung thư xảy ra giữa khu vực bên dưới não và phần trên ngực, bao gồm ung thư miệng, ung thư vòm họng , ung thư thanh quản và ung thư lưỡi. Ung thư vùng đầu cổ là loại ung thư phức tạp nên tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ là 45%.

Những bệnh nhân được điều trị nha khoa hơn 5 lần trong 10 năm trước khi được chẩn đoán ung thư đầu cổ có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 74% và tỷ lệ sống sót sau 10 năm là 60%.

Dữ liệu này bao gồm thông tin về bệnh nha chu, tần suất đánh răng, sử dụng nước súc miệng, số răng tự nhiên còn lại và số lần khám răng trong 10 năm trước khi chẩn đoán ung thư vùng đầu cổ .

So sánh, những bệnh nhân chưa bao giờ được chăm sóc nha khoa trước khi chẩn đoán có tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 54% và tỷ lệ sống sót sau 10 năm là 32%.

Mối tương quan giữa số lần khám nha khoa và tỷ lệ sống sót được thể hiện rõ nhất đối với bệnh ung thư vòm họng trong số các bệnh ung thư vùng đầu cổ.

Một số vị trí phát sinh ung thư vùng đầu cổ - Ảnh minh họa: Internet

Nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng những bệnh nhân được chăm sóc nha khoa thường xuyên hơn có nhiều khả năng được chẩn đoán ung thư vùng đầu cổ ở giai đoạn sớm, ít nguy hiểm hơn so với những bệnh nhân hiếm khi hoặc chưa bao giờ được chăm sóc nha khoa.

Bệnh nhân không còn răng tự nhiên trước khi được chẩn đoán ung thư vùng đầu cổ có tỷ lệ sống sót sau 5 năm thấp hơn 15% so với bệnh nhân còn lại 20 răng tự nhiên trở lên.

Các vấn đề như chảy máu nướu, tần suất đánh răng, sử dụng nước súc miệng không có ý nghĩa trong thống kê của nghiên cứu này vì sự khác biệt về tỷ lệ sống sót là dưới 5%.

Chăm sóc nha khoa thường xuyên tránh được các vấn đề răng miệng, có thể chẩn đoán ung thư vùng đầu cổ ở giai đoạn sớm

Nhóm nghiên cứu giải thích, kết quả tổng thể cho thấy việc quản lý sức khỏe răng miệng không chỉ giúp tránh hoại tử xương do phóng xạ, một trong những tác dụng phụ nghiêm trọng của xạ trị ung thư vùng đầu cổ mà còn là yếu tố tiên lượng độc lập cho bệnh ung thư vùng đầu cổ.

Nhóm nghiên cứu cho biết tỷ lệ sống sót của bệnh ung thư vùng đầu cổ có tính đến các yếu tố khác như tuổi tác, giới tính, chủng tộc, khu vực cư trú, vị trí khối u, giai đoạn, trình độ học vấn và hút thuốc.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Journal of the National Cancer Institute số mới nhất.