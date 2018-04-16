Hóa ra những thói quen tưởng bình thường này chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản

Sống khỏe 16/04/2018 15:33

Dưới đây là những thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản, bạn cần từ bỏ ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Ung thư thanh quản là căn bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ tử vong. Khàn tiếng chính là triệu chứng sớm nhất của ung thư thanh quản.

Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn có khả năng ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ngược lại, nếu thường xuyên duy trì những thói quen xấu sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản.

Dưới đây là những thói quen bạn cần tránh xa nếu không muốn mắc ung thư thanh quản:

Những thói quen là nguyên nhân gây ung thư thanh quản

Uống ít nước

Cơ thể con người cần được cung cấp một lượng nước cần thiết, khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Nếu cơ thể thiếu nước, các cơ quan sẽ hoạt động không hiệu quả do không được đào thải độc tố. Đồng thời, tình trạng này còn dễ dẫn đến mệt mỏi, uể oải, mất sức, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng.

Bên cạnh đó, thói quen uống nhiều nước còn giúp thanh quản được bôi trơn và giảm ma sát, hạn chế tối đa tổn thương vùng cổ họng. Ngược lại, nếu bạn uống quá ít nước thì thanh quản sẽ dễ bị khô rát, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như viêm nhiễm hay nguy hiểm hơn là ung thư thanh quản.

Hóa ra những thói quen tưởng bình thường này chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản - Ảnh 1
Bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

La hét, nói quá to

Thanh quản rất dễ bị tổn thương nếu bạn thường xuyên nói to hay la hét quá nhiều với cường độ âm thanh lớn trong thời gian dài.

Chính vì vậy, bạn nên hạn chế nói quá to và nhiều để bảo vệ thanh quản, ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư thanh quản.

Thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa

Đối với dân văn phòng, việc ngồi quá lâu trong phòng điều hòa chính là nguyên nhân khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng thiếu nước. Đặc biệt nếu bạn lười uống nước thì sẽ khiến cổ họng khô rát. Tình trạng này kéo dài có thể khiến cổ họng tổn thương, dễ bị nhiễm khuẩn và nguy cơ mắc phải căn bệnh ung thư thanh quản là điều có thể xảy ra.

Hóa ra những thói quen tưởng bình thường này chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản - Ảnh 2
Ngồi phòng điều hòa thường xuyên có thể khiến thanh quản bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc lá

Đây là thói quen vô cùng có hại đối với sức khỏe mà bất cứ ai cũng nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Khói thuốc không chỉ gây ảnh hưởng đến tim, phổi mà còn gây hại trực tiếp đến thanh quản, khiến thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.

Chính vì vậy, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, bạn cần tránh xa thói quen cực có hại này ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe, đồng thời ngăn ngừa nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Uống nhiều rượu bia

Những đồ uống chứa chất kích thích như rượu bia có thể gây hại đến thanh quản của bạn. Thói quen uống quá nhiều rượu bia còn khiến sức khỏe bạn ngày càng sa sút, dễ mắc các bệnh liên quan đến gan, dạ dày, phổi...

Hóa ra những thói quen tưởng bình thường này chính là nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản - Ảnh 3
Bạn nên tránh xa những đồ uống chứa cồn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen có hại dễ dẫn đến ung thư thanh quản, bạn cần thay đổi để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

4 dấu hiệu bất thường chỉ thấy ở chị em phụ nữ báo hiệu căn bệnh ung thư đáng sợ

4 dấu hiệu bất thường chỉ thấy ở chị em phụ nữ báo hiệu căn bệnh ung thư đáng sợ

Ung thư thường mang những biểu hiện đơn giản như bao bệnh mà ta thường mắc nhưng hậu quả mà nó đem đến thì chẳng bệnh nào sánh bằng. Hãy cùng tìm hiểu những dấu hiệu bệnh ung thư thường hay gặp ở các chị em phụ nữ.

Xem thêm
Từ khóa:   ung thư thanh quản ngăn ngừa ung thư thanh quản

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 52 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?