Việc duy trì lối sống lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe mà còn có khả năng ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Ngược lại, nếu thường xuyên duy trì những thói quen xấu sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư thanh quản.

Ung thư thanh quản là căn bệnh nguy hiểm, nếu không phát hiện và điều trị kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ tử vong. Khàn tiếng chính là triệu chứng sớm nhất của ung thư thanh quản .

Cơ thể con người cần được cung cấp một lượng nước cần thiết, khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày. Nếu cơ thể thiếu nước, các cơ quan sẽ hoạt động không hiệu quả do không được đào thải độc tố. Đồng thời, tình trạng này còn dễ dẫn đến mệt mỏi, uể oải, mất sức, đặc biệt là trong thời tiết nắng nóng.

Dưới đây là những thói quen bạn cần tránh xa nếu không muốn mắc ung thư thanh quản:

Bên cạnh đó, thói quen uống nhiều nước còn giúp thanh quản được bôi trơn và giảm ma sát, hạn chế tối đa tổn thương vùng cổ họng. Ngược lại, nếu bạn uống quá ít nước thì thanh quản sẽ dễ bị khô rát, đồng thời làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh như viêm nhiễm hay nguy hiểm hơn là ung thư thanh quản.

Bạn nên bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

La hét, nói quá to

Thanh quản rất dễ bị tổn thương nếu bạn thường xuyên nói to hay la hét quá nhiều với cường độ âm thanh lớn trong thời gian dài.

Chính vì vậy, bạn nên hạn chế nói quá to và nhiều để bảo vệ thanh quản, ngăn ngừa nguy cơ mắc ung thư thanh quản.

Thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa

Đối với dân văn phòng, việc ngồi quá lâu trong phòng điều hòa chính là nguyên nhân khiến cơ thể bạn rơi vào tình trạng thiếu nước. Đặc biệt nếu bạn lười uống nước thì sẽ khiến cổ họng khô rát. Tình trạng này kéo dài có thể khiến cổ họng tổn thương, dễ bị nhiễm khuẩn và nguy cơ mắc phải căn bệnh ung thư thanh quản là điều có thể xảy ra.

Ngồi phòng điều hòa thường xuyên có thể khiến thanh quản bị tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Hút thuốc lá

Đây là thói quen vô cùng có hại đối với sức khỏe mà bất cứ ai cũng nên từ bỏ càng sớm càng tốt. Khói thuốc không chỉ gây ảnh hưởng đến tim, phổi mà còn gây hại trực tiếp đến thanh quản, khiến thanh quản bị tổn thương nghiêm trọng.

Chính vì vậy, nếu muốn kéo dài tuổi thọ, bạn cần tránh xa thói quen cực có hại này ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe, đồng thời ngăn ngừa nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm.

Uống nhiều rượu bia

Những đồ uống chứa chất kích thích như rượu bia có thể gây hại đến thanh quản của bạn. Thói quen uống quá nhiều rượu bia còn khiến sức khỏe bạn ngày càng sa sút, dễ mắc các bệnh liên quan đến gan, dạ dày, phổi...

Bạn nên tránh xa những đồ uống chứa cồn - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen có hại dễ dẫn đến ung thư thanh quản, bạn cần thay đổi để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.