Bất ngờ trước những dấu hiệu cảnh báo ung thư từ 2-5 năm, ai cũng cần phải biết để cứu lấy chính mình

Sống khỏe 05/04/2018 16:46

Bất kỳ dấu hiệu khác thường nào của cơ thể dù là nhỏ nhất, bạn cũng cần hết sức cẩn trọng. Trong nhiều trường hợp, nó có thể là triệu chứng sớm cảnh báo bệnh ung thư nguy hiểm.

Cơ thể của chúng ta vốn dĩ rất nhạy cảm và không ngừng gửi các tín hiệu để cảnh báo khi gặp vấn đề. Tuy nhiên, nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu bất thường của cơ thể vì nhầm lẫn chúng với các chứng bệnh thông thường khác.

Trong nhiều trường hợp, nó có thể là triệu chứng cảnh báo bệnh ung thư nguy hiểm, thậm chí chúng có thể xuất hiện trước 2-5 năm. Việc phát hiện bệnh sớm và kịp thời sẽ làm tăng tỷ lệ điều trị thành công căn bệnh nguy hiểm này.

Chính vì vậy, bạn không nên chủ quan bỏ qua những dấu hiệu bất thường dưới đây:

Dấu hiệu sớm cảnh báo bệnh ung thư

Ung thư đại tràng

Những rối loạn đại tiện kéo dài có thể là dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư đại trực tràng. Đặc biệt nếu gặp tình trạng táo bón lâu ngày kèm theo phân có màu thì tuyệt đối không được coi thường. Một số triệu chứng khác bạn có thể gặp là tiêu chảy, thay đổi kích thước phân…

Điều bạn cần làm là thay đổi chế độ dinh dưỡng sao cho phù hợp, bổ sung thêm nhiều thực phẩm giàu chất xơ để giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn.

Bất ngờ trước những dấu hiệu cảnh báo ung thư từ 2-5 năm, ai cũng cần phải biết để cứu lấy chính mình - Ảnh 1
Bạn nên đi khám ngay nếu gặp tình trạng táo bón lâu ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ung thư phổi và gan

Chắc hẳn bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết rằng hiện tượng cơ thể không bị sốt trong suốt 5 năm có thể là dấu hiệu của ung thư.

Nhiều người suốt nhiều năm không bị sốt thường cho rằng sức khỏe của mình rất tốt. Tuy nhiên thực tế thì hoàn toàn ngược lại, điều này chỉ chứng tỏ hệ miễn dịch của bạn quá kém, các chức năng của cơ thể xuống dốc, không có dấu hiệu phản ứng và đối kháng lại các nguyên nhân gây bệnh.

Bất ngờ trước những dấu hiệu cảnh báo ung thư từ 2-5 năm, ai cũng cần phải biết để cứu lấy chính mình - Ảnh 2
Sốt là dấu hiệu cơ thể phản ứng lại các tác nhân gây bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên tỉnh giấc về đêm trong khoảng thời gian từ 1-3 giờ sáng suốt 2-3 năm liên tục có thể là dấu hiệu của ung thư gan. Trong khi đó, thức giấc từ 3 - 5 giờ sáng là dấu hiệu của bệnh ung thư phổi.

Ung thư vú

Kích thước hai bầu ngực ở phụ nữ thường không đồng đều. Tuy nhiên, nếu sự chênh lệch này quá lớn kèm theo các triệu chứng cơ thể nóng ran, chóng mặt, đau đầu… khi đến ngày “đèn đỏ” thì rất có thể là dấu hiệu của ung thư vú.

Nhiều người thường chủ quan cho rằng đây là triệu chứng của tình trạng nóng trong người nên rất dễ tự điều trị bằng thuốc và các loại nước mát tại nhà.

Ung thư thực quản, dạ dày hoặc họng

Hiện tượng khó nuốt, ăn không tiêu kéo dài có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư thực quản, dạ dày hoặc họng. Bạn đừng nhầm lẫn với các dấu hiệu bình thường khác như cảm cúm, đau họng…

Bất ngờ trước những dấu hiệu cảnh báo ung thư từ 2-5 năm, ai cũng cần phải biết để cứu lấy chính mình - Ảnh 3
Đừng chủ quan nếu gặp trường hợp đau họng, khó nuốt kéo dài - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, nếu cơ thể bỗng xuất hiện những dấu hiệu bất thường trên thì bạn cần đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

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Một số biểu hiện bất thường như tiểu không kiểm soát, chu kỳ kinh nguyệt bỗng dưng thay đổi thất thường, chảy máu âm đạo, âm đạo tiết dịch lạ hoặc giảm cân đột ngột... đều là một trong những dấu hiệu cảnh báo bệnh ung thư cổ tử cung.

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