"Sức khỏe của Hoàng gia Anh" và 10 thói quen mà bạn có thể học hỏi từ họ

Do công việc bận rộn và phải xuất hiện nhiều trước công chúng, các hoàng tử cần phải cẩn thận về sức khỏe của mình. Đó là lý do tại sao các thành viên của hoàng gia Anh có nhiều thói quen lành mạnh mà họ có được trong suốt nhiều năm. Cho dù là tập yoga, ăn trứng vào bữa sáng hay tập thể dục thường xuyên, những thói quen này đều có thể giúp chúng ta có cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí Best Health năm 2016, Nữ công tước xứ Sussex tiết lộ rằng cô đã tập yoga gần như cả đời. Mặc dù Meghan thừa nhận rằng cô đã miễn cưỡng khi lần đầu tiên bắt đầu tập yoga với mẹ là người hướng dẫn của mình, nhưng ở tuổi trưởng thành, cô bắt đầu tập yoga nóng thường xuyên.

Theo lời kể của người đầu bếp hoàng gia cũ - Darren McGrady, Nữ hoàng thích chocolate đen. Bà ấy không phải là một người hâm mộ lớn của những loại chocolate khác, thích hàm lượng ca cao từ 60% trở lên. Sô cô la đen là một sự thay thế lành mạnh hơn nhiều cho sữa và sô cô la trắng, và nó có rất nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh. Trong số đó có việc hạ huyết áp và cải thiện chức năng não.

3. Kate Middleton kết hợp nhiều thực phẩm sống trong chế độ ăn uống của cô ấy

Nữ công tước xứ Cambridge là một fan hâm mộ lớn của thực phẩm sống. Món yêu thích của cô bao gồm ceviche, quả goji và salad dưa hấu. Ăn thực phẩm sống thường xuyên, đặc biệt là trái cây và rau quả, cho phép cơ thể bạn nhận được nhiều chất dinh dưỡng hơn và do đó có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn, làn da rõ ràng hơn và tiêu hóa tốt hơn.

4. Công chúa Beatrice là một vận động viên marathon

Khi cô chạy Marathon London vào năm 2010, Công chúa Beatrice đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử hoàng gia Anh từng làm như vậy. Kể từ đó, cô đã chạy trong rất nhiều cuộc đua, hầu hết thời gian cho các tổ chức từ thiện. Ngay cả khi hầu hết chúng ta không phải là vận động viên marathon, kết hợp một số cardio dưới hình thức chạy bộ hoặc đi bộ tốc độ vào thói quen của chúng ta sẽ giúp chúng ta có lối sống lành mạnh hơn nhiều.

5. Sở thích ăn làm trứng vào buổi sáng của Thái tử Charles

Trong một tweet năm 2020, Clarence House đã chia sẻ một trong những công thức nấu ăn yêu thích của Thái tử Charles, Cheesy Baked Eggs. Công thức có thể được thực hiện với trứng, bất kỳ loại phô mai Anh, rau bina, cà chua và kem đôi. Trứng là một nguồn protein, vitamin B2 và selen tuyệt vời và do đó chứng minh là một lựa chọn bữa sáng rất đầy đủ và bổ dưỡng.

6. Công chúa Charlotte thích quá Ô liu

Mẹ cô, Nữ công tước xứ Cambridge đã tiết lộ rằng Charlotte thích nhai ô liu như một món ăn nhẹ. Mặc dù sự lựa chọn của công chúa nhỏ có thể hơi bất thường đối với nhóm tuổi của cô, ô liu là một sự thay thế lành mạnh tuyệt vời cho đồ ăn nhẹ mặn. Ô liu rất giàu vitamin E và các chất chống oxy hóa khác.

7. Nữ công tước Camilla cũng có một yêu thích khác thường nhưng khỏe mạnh: ăn đậu Hà Lan trực tiếp từ vỏ.

Nữ công tước xứ Cornwall có vườn rau của riêng mình và thích ăn vặt trên sản phẩm của riêng mình. Món ăn nhẹ yêu thích của cô là đậu Hà Lan sống vì cô thực sự thích hương vị tươi mát, ngọt ngào. Đậu Hà Lan có đặc tính chống viêm và là một nguồn vitamin C, E và kẽm tuyệt vời.

8. Hoàng tử William thích tập luyện ngắn nhưng hiệu quả

Hoàng tử William giữ được vóc dáng đẹp với 11 phút tập luyện không cần thiết bị và được phát triển cho Không quân Hoàng gia Canada. Ông nội của anh, Hoàng tử Philip, cũng rất thích thói quen vượt thời gian đơn giản này được thực hiện từ năm bài tập nhắm vào tất cả các nhóm cơ.

9. Hoàng tử Harry uống nước trái cây tươi

Kể từ khi có mối quan hệ với Meghan, Hoàng tử Harry được cho là đã có một lối sống lành mạnh hơn nhiều. Anh ấy thích thức dậy sớm vào buổi sáng và bắt đầu ngày mới với một buổi tập luyện tốt và nước trái cây xanh tươi. Ông cũng đang dùng các chất bổ sung được đề nghị bởi một chuyên gia dinh dưỡng.

10. Công nương Diana thích tập luyện để cải thiện sức khỏe tinh thần của mình

Theo cựu huấn luyện viên cá nhân Jenni Rivett, Công nương Diana không tập luyện chỉ để giữ dáng mà còn cải thiện cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Một thói quen tập luyện thường xuyên có rất nhiều lợi ích đã được chứng minh cho tâm trí, như giảm lo lắng và căng thẳng và giúp đỡ với chứng mất ngủ và các vấn đề về trí nhớ.



Một thói quen tốt mà bạn đã có gần đây giúp bạn có một cuộc sống tốt hơn là gì? Mẹo lối sống hoàng gia nào có vẻ dễ tiếp cận nhất với bạn?

Theo Brightside