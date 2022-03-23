Cà ri cá kết hợp cả nghệ và dầu cá có thể tạo ra một chất chống viêm mạnh mẽ, trong khi ăn chuối cùng với sữa chua có thể cải thiện sức khỏe xương của bạn và giúp ích cho vi khuẩn đường ruột. Trong khi đó, dầu ô liu giúp cơ thể con người hấp thụ vitamin A có trong cà chua và ớt đỏ, cần thiết cho làn da và đôi mắt khỏe mạnh.

Rob Hobson, một chuyên gia dinh dưỡng có quan tâm đặc biệt đến khoa học thực phẩm đã tiết lộ các kết hợp thực phẩm có thể siêu tăng cường sức khỏe của bạn, cũng như tốt cho sức khỏe của theo cách của riêng chúng.

Nhưng một nghiên cứu trên 2.000 người trưởng thành cho thấy 21% có ít hoặc không hiểu về vitamin và khoáng chất cũng như vai trò của chúng đối với cơ thể của họ. Rob Hobson, phát biểu đại diện cho thương hiệu thực phẩm bổ sung Healthspan, đơn vị ủy quyền nghiên cứu, cho biết: "Chúng ta phát triển mạnh nhờ sự hợp lực của thực phẩm và nhiều người trong chúng ta tạo ra chúng trong cuộc sống của mình mà không hề biết rằng ta đang thực hiện điều này."

Trong khi nho đen, giàu chất chống oxy hóa polyphenol catechin, giúp hạn chế bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn thần kinh, và cùng với hành tây có thể ngăn ngừa đông máu và tăng cường sức khỏe tim mạch. Các kết hợp thực phẩm tăng cường sức khỏe khác bao gồm tỏi và mật ong, có thể giúp chữa nhiễm trùng đường hô hấp trên, hạnh nhân và quả mọng có thể giúp ngăn ngừa bệnh tim.

"Theo quan điểm sinh học, cơ thể cần hiệp lực để hoạt động bình thường. Sức mạnh tổng hợp của thực phẩm được định nghĩa bằng cách thức mà một số loại thực phẩm và các chất dinh dưỡng trong chúng kết hợp với nhau để mang lại những lợi ích sức khỏe mạnh hơn so với các loại thực phẩm riêng lẻ."

Ảnh minh họa: Internet

Ông cho biết chỉ cần kết hợp hai món có thể làm tăng tác động của nó đối với sức khỏe của bạn. Ông nói thêm: "Mặc dù các loại thực phẩm có thể có những lợi ích sức khỏe riêng lẻ, nhưng điều này thậm chí còn có thể lớn hơn khi trộn chúng với nhau vì chúng có thể giúp loại kia thực hiện tốt hơn công việc của mình."

Chế độ ăn uống của chúng ta cực kỳ quan trọng đối với sức khỏe và ta nên chú ý nhiều hơn đến những gì chúng ta ăn và cách chúng ta kết hợp các loại thực phẩm, việc này có thể thực sự có lợi và những điều này sau đó có thể được khai thác để nhằm vào mục tiêu cải thiện các tình trạng cụ thể như giảm viêm, kiểm soát bệnh tiểu đường và bệnh tim hoặc đối phó với các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh."

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nghiên cứu cũng cho thấy 54% người lớn không biết rằng việc kết hợp các loại thực phẩm khác nhau có thể có lợi cho sức khỏe của họ và 31% không bao giờ nghĩ đến việc trộn các loại thực phẩm với nhau để có được nhiều thứ hơn. Tuy nhiên, 54% cho rằng chế độ ăn uống của họ thiếu các vitamin hoặc chất dinh dưỡng quan trọng, với 39% cho rằng điều này là do không biết vitamin và khoáng chất có trong các loại thực phẩm khác nhau, 36% khác cho rằng không biết họ cần chất dinh dưỡng gì.

Vitamin D (38%), sắt (33%) và vitamin C (31%) là một trong những chất dinh dưỡng mà mọi người thường nghĩ rằng họ đang thiếu nhất. Kết quả là, 56% người trưởng thành hiện đang sử dụng chất bổ sung, với 46% những người dùng vitamin D và 35% tiêu thụ một loại vitamin tổng hợp nói chung.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Nhưng 44% không cố gắng để đảm bảo họ nhận được lượng vitamin phù hợp mỗi ngày, mặc dù 80% tin rằng sức khỏe của một người nào đó có thể được quản lý bằng những gì họ ăn. Cũng có xuất hiện những người tin rằng thiếu vitamin và khoáng chất đã khiến 46% gặp vấn đề về sức khỏe.

Mặc dù chỉ 32% trong số những người được thăm dò qua OnePoll tự tin rằng họ sẽ biết các dấu hiệu mà họ đang thiếu một số vitamin và khoáng chất. Tiến sĩ Sarah Brewer, giám đốc y tế làm việc với Healthspan, cho biết: "Thực phẩm luôn phải được ưu tiên hàng đầu nhưng việc kết hợp khéo léo giữa các loại vitamin và khoáng chất trong thực phẩm bổ sung cũng có thể đóng một vai trò trong việc hỗ trợ sức khỏe của chúng ta."

10 bữa ăn siêu tốt với sự kết hợp thực phẩm để cải thiện sức khỏe của bạn, theo Rob Hobson:

1.Cà ri cá hồi, tôm và hạnh nhân:

-Giúp: Giảm viêm trong cơ thể, căn nguyên của tất cả các bệnh mãn tính.

-Thực phẩm tổng hợp: Cá có dầu (cá hồi, cá hồi, cá trích, cá mòi, cá thu) - omega 3 + nghệ (curcumin).

-Món cà ri cá này chứa nhiều axit béo omega 3 có trong cá hồi và curcumin là hợp chất hoạt động có trong nghệ. Khi kết hợp cùng với nhau, sức mạnh tổng hợp của thực phẩm này có thể khuếch đại tác dụng chống viêm của các chất dinh dưỡng riêng lẻ. Giảm viêm trong cơ thể có thể giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính bao gồm cả bệnh tim.

Ảnh minh họa. Nguồn: Gemma Francis

2. Yến mạch để qua đêm với hạnh nhân và quả mọng:

Giúp chữa: Bệnh tim.

Sức mạnh tổng hợp của thực phẩm: Hạnh nhân (flavonoid) với thực phẩm giàu vitamin C (quả mọng).

Vỏ hạnh nhân chứa flavonoid hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cơ thể. Kết hợp với vitamin C có trong các loại thực phẩm như quả mọng, sự kết hợp này đã được chứng minh là giúp giảm quá trình oxy hóa cholesterol LDL. Quá trình oxy hóa cholesterol LDL hiện được coi là yếu tố chính trong sự phát triển của bệnh tim.

Ảnh minh họa. Nguồn: Gemma Francis

3. Salad cà chua, bơ và húng quế với dầu ô liu:

Giúp: Sức khỏe tim mạch, sức khỏe tuyến tiền liệt.

Thực phẩm tổng hợp: Thực phẩm giàu lycopene (cà chua) + dầu ô liu.

Lycopene là một chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hợp chất thực vật này cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt. Cà chua là nguồn cung cấp lycopene dồi dào nhất được hỗ trợ trong quá trình hấp thụ khi kết hợp với chất béo như dầu ô liu. Bản thân dầu ô liu sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe để hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt bao gồm giảm viêm và tăng cholesterol HDL.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

4. Sinh tố ăn sáng làm từ sữa chua probiotic và chuối:

-Giúp: Hệ vi sinh vật có lợi, sức khỏe của xương.

-Sức mạnh tổng hợp thực phẩm: Sữa chua probiotic + chuối (prebiotics).

-Sữa chua Probiotic cung cấp các vi khuẩn có lợi như Lactobacillus đến đường ruột. Duy trì sự cân bằng của thực phẩm đối với vi khuẩn xấu là điều cần thiết để có một hệ vi sinh vật khỏe mạnh. Điều này rất quan trọng vì ruột là nơi thức ăn được phân hủy và các chất dinh dưỡng được hấp thụ và phân phối đi khắp cơ thể. Sức khỏe đường ruột cũng liên quan chặt chẽ đến khả năng miễn dịch. Việc bổ sung chuối sẽ bổ sung thêm prebiotics (inulin) vào hỗn hợp. Những chất xơ khó tiêu này được lên men bởi vi khuẩn trong ruột - về cơ bản chúng đang giúp nuôi vi khuẩn trong ruột của bạn để giúp nó phát triển mạnh mẽ.

Ảnh minh họa. Nguồn: The Sun

5. Phô mai xanh và salad nho (bao gồm hành tây đỏ):

-Giúp: Sức khỏe tim mạch, huyết áp (tuần hoàn).

-Sức mạnh tổng hợp thực phẩm: Nho đen (catechin) + hành tây.

-Nho đen rất giàu chất chống oxy hóa polyphenol catechin, giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch, ung thư, và rối loạn thần kinh và quản lý cân nặng. Kết hợp cùng với nhau, hành tây và nho ức chế máu đông và tăng cường sức khỏe tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự kết hợp này giúp tăng cường khả năng bảo vệ tim mạch bằng cách cải thiện tuần hoàn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

6. Salad táo, quả óc chó và rau bina:

-Giúp: Chức năng nhận thức và tâm trạng.

-Thực phẩm tổng hợp: Táo (flavonoid) + rau lá xanh (rau bina, cải xoăn, rocket) - nitrat ăn kiêng.

-Táo và các loại rau lá xanh - Táo rất giàu flavonoid và các loại rau ăn lá có màu xanh rất giàu nitrat. Các nghiên cứu tiết lộ rằng sự kết hợp của flavonoid và nitrat có thể làm tăng sản xuất oxit nitơ. Sự gia tăng oxit nitơ sau khi tiêu thụ flavonoid và nitrat trong chế độ ăn uống có thể cải thiện chức năng nhận thức và tâm trạng. Củ dền cũng chứa nhiều nitrat trong khẩu phần ăn.

Salad táo, quả và rau bina có thể cải thiện nhận thức và tâm trạng. Nguồn: The Sun

7. Ớt bột và củ nghệ (gia vị bao gồm tiêu đen):

-Giúp: Sức khỏe khớp.

-Thực phẩm tổng hợp: Tiêu đen (piperine) + nghệ (curcumin).

-Thành phần hoạt chất trong nghệ được gọi là curcumin và nó đã được nghiên cứu rộng rãi về đặc tính chống viêm. Curcumin rất khó hấp thụ trong cơ thể nhưng khi kết hợp với hạt tiêu đen thì khả năng hấp thụ của nó được tăng lên đáng kể. Thành phần hoạt tính trong hạt tiêu được gọi là piperine, chịu trách nhiệm cho hiệu ứng hấp thụ này.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

8. Hạt đậu đen, ớt (bao gồm cả ớt đỏ):

-Giúp chữa: Thiếu máu do thiếu sắt.

-Thực phẩm tổng hợp: đậu đen (sắt) + ớt đỏ (vitamin C).

-Thiếu sắt là tình trạng thiếu chất dinh dưỡng phổ biến nhất trên toàn cầu. Sắt ở dạng hợp chất vô cơ trong thực vật thì khó hấp thụ vào cơ thể hơn. Người ta hiểu rằng sắt không phải chất vô cơ thì dễ hấp thu hơn khi có vitamin C. Nguồn thực vật cung cấp sắt bao gồm đậu, đậu lăng, rau lá xanh đậm, các loại hạt và trái cây khô. Ớt đỏ là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào nhất, vốn cũng có trong những loại khác bao gồm quả mọng, bông cải xanh, trái cây họ cam quýt và khoai tây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

9. Sốt salad gừng và nghệ (bao gồm mật ong và tỏi):

-Giúp chữa: Nhiễm trùng đường hô hấp trên.

-Thực phẩm tổng hợp: Tỏi (phenol) + mật ong.

-Tỏi và mật ong thường được coi là có khả năng kháng khuẩn đặc biệt. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khi kết hợp chúng có khả năng làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh cao hơn nhờ tác dụng hiệp đồng của phenol và axit béo có trong thực phẩm. Người ta cũng cho rằng kết hợp hai loại thực phẩm này có thể là một phương pháp điều trị thay thế hữu ích cho bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên hoặc có thể được sử dụng cùng với thuốc kháng sinh được kê đơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

10. Salad cà chua, bơ và đậu xanh trộn với dầu ô liu

-Giúp: Sức khỏe tim mạch, sức khỏe tuyến tiền liệt.

-Thực phẩm tổng hợp: Thực phẩm giàu lycopene (cà chua) + dầu ô liu.

-Lycopene là một chất chống oxy hóa có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Hợp chất thực vật này cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt. Cà chua là nguồn cung cấp lycopene dồi dào nhất được hỗ trợ trong quá trình hấp thụ khi kết hợp với chất béo như dầu ô liu. Bản thân dầu ô liu sở hữu nhiều lợi ích sức khỏe để hỗ trợ sức khỏe tim mạch tốt bao gồm giảm viêm và tăng cholesterol HDL.