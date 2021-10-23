Người bố chẳng thể ngờ, chỉ sau 1 bữa ăn, cả ba đứa con gái bé bỏng của anh đã 'ra đi' mãi mãi.

Theo Times of India, bi kịch xảy ra ở quận RaeBareli, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Anh Naveen Kumar Singh, một người cha rất thương yêu con gái, trong lúc đi siêu thị đã mua món ăn vặt truyền thống làm từ gạo của Ấn Độ để làm quà cho các con.

Sau khi về nhà, anh Naveen chia bánh cho 3 con gái là Pihu (5 tuổi), Pari (7 tuổi) và Vidhi (9 tuổi) và cả 3 cô bé đều rất thích. Không ngờ, sau khi ăn bánh, đến khoảng giữa đêm cùng ngày, cả 3 chị em đều lần lượt xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm như buồn nôn, nôn, đau bụng dữ dội.

Thấy vậy, gia đình vội vã đưa các em đến bệnh viện để cấp cứu. Nhưng điều không may xảy ra, cả 3 con gái của anh Naveen đều không thể qua khỏi và qua đời trong quá trình điều trị. Trong đó, bé 9 tuổi chết bất đắc kỳ tử trước khi kịp can thiệp y tế.

Ảnh minh họa: Internet

Điều kỳ lạ là giám định pháp y không những không tìm thấy vết thương tích trên người ba chị em mà còn không tìm ra nguyên nhân tử vong chính xác.

Hiện, cảnh sát đã lấy toàn bộ số đồ ăn vặt mà anh Naveen đã mua cho 3 con gái về giám định. Đồng thời, chủ siêu thị, nhân viên bộ phận thực phẩm cũng bị điều tra, thẩm vấn.

Giám đốc cảnh sát quận Rae Bareli - ông Shlok Kumar cho biết: "Việc khám nghiệm tử thi không thể xác định chắc chắn nguyên nhân cái chết của 3 bé gái. Nội tạng của các bé không bị tổn thương, không có thương tích nào được tìm thấy trên cơ thể của cả 3. Chúng tôi đang thẩm vấn tất cả các thành viên trong gia đình của 3 cô bé và cả cha của các em".

Hiện, hàng loạt cuộc thẩm vấn và điều tra chi tiết đang được thực hiện với hy vọng làm rõ thêm sự thật về cái chết kỳ lạ của 3 chị em.

Tuy nhiên, nhìn đó để thấy, sự việc lần này một lần nữa là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những bố mẹ để con em mình có thói quen ăn uống thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-3-con-gai-cung-qua-doi-sau-khi-an-chung-1-mon-qua-vat-bo-mua-bang-hoang-chua-ro-nguyen-nhan-432719.html