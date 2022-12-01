Siêu thực phẩm này chính là “quán quân” giúp hạ mỡ máu, ăn mỗi ngày cholesterol giảm mạnh

Sức khỏe 01/12/2022 08:47

Một nghiên cứu cho thấy, việc ăn kiều mạch giúp giảm huyết áp và cải thiện chỉ số lipid máu, bao gồm cả giảm cholesterol xấu LDL và tăng mức cholesterol tốt HDL.

Những năm gần đây, đời sống được nâng cao, nhiều căn bệnh mãn tính xuất hiện, trong đó phổ biến hơn cả là chứng tăng cholesterol máu.

Cholesterol là một loại chất béo (lipid) mềm, màu vàng nhạt, có ở màng tế bào của mô trong cơ thể, được vận chuyển trong huyết tương của mọi động vật. Trong quá trình trao đổi chất của cơ thể con người, cholesterol chiếm một vị trí rất quan trọng.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, nhiều người sẽ bị cholesterol cao, khiến mạch máu dần bị tổn thương, dẫn đến hình thành cục máu đông, xơ vữa động mạch và các vấn đề về mạch máu khác, đe dọa rất lớn đến sức khỏe.

Có một loại ngũ cốc được xem là "quán quân" giảm mỡ máu, đó chính là kiều mạch. Nhắc đến kiều mạch, nhiều người có thể đã nghe tên nhưng lại không biết rằng kiều mạch là một loại thực phẩm vừa là thuốc, vừa là món ăn ngon, có thể điều hòa cholesterol.

Siêu thực phẩm này chính là “quán quân” giúp hạ mỡ máu, ăn mỗi ngày cholesterol giảm mạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, kiều mạch thuộc nhóm thực phẩm được gọi là Pseudocereals (giả ngũ cốc), bên cạnh các loại giả ngũ cốc phổ biến khác như diêm mạch, hạt Amaranth. Mặc dù có tên là kiều mạch nhưng nó lại không liên quan đến lúa mì và không chứa gluten.

Nghiên cứu mới đây chỉ ra, kiều mạch là nguồn cung cấp rutin dồi dào nhất. Rutin có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim bằng cách ngăn ngừa sự hình thành các cục máu đông, giảm viêm và huyết áp.

Trước đó, một nghiên cứu trên 850 người trưởng thành ở Trung Quốc cho thấy, việc ăn kiều mạch giúp giảm huyết áp và cải thiện chỉ số lipid máu, bao gồm cả giảm cholesterol xấu LDL và tăng mức cholesterol tốt HDL.

Siêu thực phẩm này chính là “quán quân” giúp hạ mỡ máu, ăn mỗi ngày cholesterol giảm mạnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Y học cổ truyền Trung Quốc cũng khẳng định, kiều mạch giúp giảm cholesterol xấu từ 5-10 lần. Bệnh nhân mỡ máu thường xuyên dùng kiều mạch có thể thúc đẩy quá trình chuyển hóa lipid, cải thiện độ nhớt của máu, từ đó giảm cholesterol cao, phòng ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não.

Chưa hết, trong vỏ trấu của kiều mạch cũng có nhiều xenlulo và lignin và chứa tinh bột đề kháng có khả năng chống tiêu hóa ở ruột non và chỉ được lên men bởi vi khuẩn ở trong ruột kết.

Siêu thực phẩm này chính là “quán quân” giúp hạ mỡ máu, ăn mỗi ngày cholesterol giảm mạnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những vi khuẩn có lợi này tạo ra các axit béo chuỗi ngắn (SCFAs) như Butyrate, đóng vai trò dinh dưỡng cho các tế bào lót ruột kết của bạn, từ đó cải thiện sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ ung thư ruột kết.

Nhìn chung, với những công dụng trên, kiều mạch xứng đáng với danh xưng quán quân giảm mỡ máu. Những người mỡ máu nên ăn kiều mạch nhiều hơn.

Siêu thực phẩm này chính là “quán quân” giúp hạ mỡ máu, ăn mỗi ngày cholesterol giảm mạnh - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Từ khóa:   giảm mỡ máu kiều mạch Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày

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