Sầu riêng ngon ngọt đấy, nhưng "cấm kỵ" dùng chung với đồ uống này vì có nguy cơ tử vong cao

Sức khỏe 27/05/2022 18:24

Sầu riêng tuy có mùi tương đối khó chịu nhưng lại là món ăn khoái khẩu của nhiều người. Tuy nhiên, khi ăn loại trái này, bạn nên lưu ý không được uống chung với đồ có cồn vì có thể dễ đến tử vong.

Sầu riêng là một trong những loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên cũng có người không hề thích nghe mùi của loại trái cây này chút nào. 

Mặc dù được mệnh danh là vua của các loại trái cây nhưng sầu riêng lại có hương vị của 'thiên đường' đối với 'dân nghiện' sầu riêng và mùi của 'địa ngục' đối với ai không chịu được. 

Sầu riêng chứa nhiều vitamin, nhiều khoáng chất và carbohydrate. Người ta thường ăn sâu riêng nguyên múi hoặc xay thành sinh tố, hoặc cũng có thể làm thành các loại bánh vô cùng hấp dẫn. 

Sầu riêng ngon ngọt đấy, nhưng 'cấm kỵ' dùng chung với đồ uống này vì có nguy cơ tử vong cao - Ảnh 1

Để ăn sầu riêng mà có thể mang lại lợi ích cho cơ thể, chúng ta nên chọn những quả nửa chín. Nguyên nhân là do nó chứa ít tinh bột và đường hơn so với sầu riêng chín hoàn toàn. Sầu riêng chín hoàn toàn không tốt cho người đang ăn kiêng vì nó chứa nhiều calo.

Tuy nhiên khi ăn sầu riêng, bạn lưu ý không nên dùng chung với đồ uống có cồn. Khi ăn cùng với đồ uống có cồn, sầu riêng sẽ khiến lượng đường trong máu tăng nhanh, đi tiểu nhiều gây mất nước và gây sốt. Nó cũng có thể dẫn đến mất ý thức và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến tử vong.

Ngoài ra, nếu ăn nhiều sầu riêng sẽ làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp. Vì vậy, bạn không nên ăn quá hai quả sầu riêng loại vừa mỗi ngày, và không ăn quá 3 ngày một tuần.

Theo Kormedi.com

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Từ khóa:   sầu riêng kiến thức kiến thức về trái cây

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