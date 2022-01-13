Sau khi tiêm vắc xin Covaxin cha mẹ CẦN ghi nhớ 2 điều QUAN TRỌNG từ nhà sản xuất

Sức khỏe 13/01/2022 07:00

Vào hôm thứ tư, nhà sản xuất vắc xin Bharat Biotech cho biết không có paracetamol hoặc thuốc giảm đau nào được khuyến cáo sau khi tiêm vắc xin Covaxin.

Vào hôm thứ tư, nhà sản xuất vắc xin Bharat Biotech cho biết không có paracetamol hoặc thuốc giảm đau nào được khuyến cáo sau khi tiêm vắc xin Covaxin. 

Trong một tuyên bố, nhà sản xuất vắc-xin có trụ sở tại Hyderabad cho biết một số trung tâm tiêm chủng đang khuyến cáo sử dụng ba "viên nén paracetamol 500 mg" cùng với Covaxin cho trẻ em ".

"Chúng tôi đã nhận được phản hồi rằng một số trung tâm tiêm chủng đang khuyến cáo dùng ba viên nén paracetamol 500 mg cho trẻ em sau khi tiêm Covaxin. Không có paracetamol hoặc thuốc giảm đau nào được khuyến cáo sau khi được tiêm chủng Covaxin.”

Sau khi tiêm vắc xin Covaxin cha mẹ CẦN ghi nhớ 2 điều QUAN TRỌNG từ nhà sản xuất - Ảnh 1

 

Đợt tiêm chủng cho trẻ em trong độ tuổi từ 15-18 tuổi bắt đầu vào ngày 3 tháng 1. Covaxin - vắc xin phát triển tại Ấn Độ, là vắc xin duy nhất đang được sử dụng trong đợt tiêm chủng này.

Công ty cho biết thêm rằng thông qua các thử nghiệm lâm sàng của mình trên 30.000 người, khoảng 10-20% người báo cáo các tác dụng phụ.

"Hầu hết các trường hợp này đều nhẹ, tự khỏi trong vòng một đến hai ngày và không cần dùng thuốc. Chỉ nên dùng thuốc sau khi bạn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ. Paracetamol được khuyên dùng cùng với một số loại vắc-xin COVID-19 khác và không được khuyến cáo cho Covaxin", nhà sản xuất nói thêm.

Covaxin là một trong ba loại vắc xin hiện đang được sử dụng ở Ấn Độ để tiêm chủng trên toàn quốc. Hai loại vắc xin còn lại là Covishield của công ty Serum Institute Ấn Độ và Sputnik V của Nga.

Covaxin đã cho thấy hiệu quả 77,8% đối với COVID-19 có triệu chứng và 65,2% hiệu quả đối với biến thể Delta mới.

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Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nên sử dụng cùng loại vaccine trong liệu trình tiêm chủng. Tuy nhiên, theo khuyến cáo cập nhật ngày 16/12/2021 thì có thể sử dụng vaccine bất hoạt kết hợp với vaccine khác.

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