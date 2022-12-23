Quy tắc ‘đêm 7 ngày 3’ - 'sống lâu, sống khỏe, sống thọ', giúp phụ nữ trẻ đẹp, giữ mãi thanh xuân: Chẳng bao giờ sợ tốn tiền thuốc thang

Sức khỏe 23/12/2022 06:35

Có những điều rất tuyệt vời cho sức khỏe, được các chuyên gia xem như kim chỉ nam phòng chống bệnh tật, duy trì sức khỏe mà hoàn toàn không khó thực hiện.

Các vấn đề hiện nay nhiều người mắc phải

Thiếu ngủ trầm trọng

Nhịp sống ngày nay khiến chúng ta không có nhiều thời gian dành cho giấc ngủ. Do đó, đời sống sinh hoạt thường đảo lộn. Chúng ta đang mắc lối sống phản khoa học so với thời gian quy định theo cả Tây y và Đông y.

Tác hại của ngủ muộn, thiếu giấc ngủ: Theo Thanh Niên, ngủ không đủ giấc là một vấn đề sức khỏe. Bất kể lý do gì, ngủ ít đều ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của não, làm suy yếu khả năng giải quyết vấn đề, làm chậm tốc độ nhận thức và giảm các kỹ năng tư duy xây dựng và suy luận logic. Không ngủ đủ giấc có khả năng gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch của bạn, bao gồm nguy cơ bị huyết áp cao, đau tim và đột quỵ.

Quy tắc ‘đêm 7 ngày 3’ - 'sống lâu, sống khỏe, sống thọ', giúp phụ nữ trẻ đẹp, giữ mãi thanh xuân: Chẳng bao giờ sợ tốn tiền thuốc thang - Ảnh 1
Thiếu ngủ có thể dẫn đến đau tim và đột quỵ. Ảnh: Internet

Ngoài ra, ‘tác dụng phụ’ không mong muốn của mất ngủ là tăng cân. da xỉn màu, bọng mắt, da vùng mắt tối màu. Thiếu ngủ làm suy yếu hệ thống miễn dịch và các bộ phận của cơ thể, làm tăng khả năng tiếp xúc với vi rút dẫn đến việc bạn hay ốm vặt. Thậm chí, vắc xin có thể bị tổn hại và góp phần vào nguy cơ mắc các bệnh bao gồm cả ung thư.

Tiến sĩ, chuyên gia hành vi giấc ngủ Richard Shane thông tin rằng kết quả một nghiên cứu lớn cho thấy những người mất ngủ mạn tính có nguy cơ mắc trầm cảm cao gấp 10 lần.

Đau dạ dày/Ung thư dạ dày

Chế độ ăn uống cũng là điều cảnh báo trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tình trạng bỏ bữa, ăn uống không đúng bữa, ăn những thức ăn khó tiêu hóa, chứa nhiều chất béo… đều mang đến những tác hại nhất định.

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, Chế độ ăn uống bất ổn và thiếu khoa học chính là yếu tố hàng đầu gây ra bệnh lý đau dạ dày. Nhiều người thường có thói quen ăn uống không đúng giờ, thường xuyên bỏ bữa, ăn quá khuya, ăn quá no hoặc hay để bụng đói… Chính điều này sẽ khiến cho chức năng của dạ dày bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Ngoài ra, việc sử dụng quá nhiều thực phẩm cay nóng, chiên rán qua quá nhiều dầu cũng là yếu tố thúc đẩy căn bệnh đau dạ dày phát triển. Ngoài ra, thói quen vừa ăn, vừa đọc sách, chơi game… cũng là tác nhân khiến cho dạ dày bị đau thường thấy hiện nay.

Quy tắc ‘đêm 7 ngày 3’ - 'sống lâu, sống khỏe, sống thọ', giúp phụ nữ trẻ đẹp, giữ mãi thanh xuân: Chẳng bao giờ sợ tốn tiền thuốc thang - Ảnh 2
Vấn đề dạ dày nghiêm trọng. Ảnh: Internet

‘Đêm 7 ngày 3’ quy tắc sống lâu, sống khỏe, trường thọ

Theo giadinh.suckhoedoisong, được biết đến là những quy tắc dân gian, 'đêm 7 ngày 3' là cách rất tốt cho sức khỏe mà phụ nữ nên tận dụng:

- Đêm 7: Ngủ ít nhất 7 tiếng đồng hồ mỗi đêm

Mỗi người có thể trạng và lối sống khác nhau, nên không phải ai cũng cần được ngủ cùng lượng thời gian nhất định. Tuy nhiên, người từ 20 tuổi trở lên phải ngủ ít nhất 7 tiếng thì mới đảm bảo sức khỏe.

Cuộc sống càng hiện đại thì thời gian ngủ ban đêm của nhiều người càng bị rút ngắn lại, nhiều người có thói quen đi ngủ quá muộn và sáng dậy sớm để đi làm nên thậm chí chỉ được 4-5 tiếng hoặc mất ngủ. Điều này sẽ khiến ngày hôm sau họ mặt mày phờ phạc, thần sắc không có, mà đầu óc lại không minh mẫn. Đặc biệt với phụ nữ sẽ khiến da dần bị xấu đi, thậm chí nám sạm, mắt thâm quầng. 

Những người thường xuyên ngủ ít, theo thời gian phải trả giá cho một làn da trông già trước tuổi. Làn da trở nên xám xịt, yếu ớt (do việc không ngủ đủ đã phá hủy các quá trình trao đổi chất ở biểu bì), còn dưới hai mắt xuất hiện quầng thâm – do thiếu ngủ các mạch máu bị giãn nở. Một giấc ngủ sâu hoàn toàn có thể thay thế cho tất cả các loại mỹ phẩm đắt tiền nhất trong việc làm mỏng và làm sáng làn da.

Quy tắc ‘đêm 7 ngày 3’ - 'sống lâu, sống khỏe, sống thọ', giúp phụ nữ trẻ đẹp, giữ mãi thanh xuân: Chẳng bao giờ sợ tốn tiền thuốc thang - Ảnh 3
Giấc ngủ vô cùng quan trọng. Ảnh: Internet

Vì thế không phải ngẫu nhiên cơ thể con người thường xuyên đòi hỏi không chỉ có nghỉ ngơi mà còn cả “công việc phòng ngừa và sửa chữa” – vào ban đêm làn da tái hồi sinh, trong cơ thể diễn ra các quá trình chuyển hóa.

Vậy nên, theo ý nghĩa câu nói này thì người từ 20 tuổi trở lên phải ngủ ít nhất 7 tiếng thì mới đảm bảo sức khỏe. Bởi việc không ngủ đủ 7 tiếng cho một đêm cho dù không cảm thấy mệt mỏi vào ngày hôm sau. Thế nhưng tình trạng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần, huyết áp, mạch máu và thậm chí, giảm tuổi thọ.

- Ngày 3: Ăn đủ 3 bữa mỗi ngày

Việc ăn uống hàng ngày cũng rất quan trọng để giữ gìn sức khỏe và vẻ đẹp của mỗi người, nhất là với phụ nữ. Ngoài việc ăn uống bằng thực phẩm lành mạnh, thì cần phải ăn đủ 3 bữa là sáng, trưa và chiều.

Hơn nữa, sự phân phối lượng thức ăn cho 3 bữa cũng cần có sự khác nhau để giúp cơ thể tiêu hóa tốt hơn như sau:

Quy tắc ‘đêm 7 ngày 3’ - 'sống lâu, sống khỏe, sống thọ', giúp phụ nữ trẻ đẹp, giữ mãi thanh xuân: Chẳng bao giờ sợ tốn tiền thuốc thang - Ảnh 4
Ăn đủ bữa bảo vệ sức khỏe. Ảnh: Internet

- Với bữa sáng: Đây là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày bởi cơ thể cần được cung cấp năng lượng cho một ngày dài làm việc.

- Với bữa trưa: Bữa ăn này cũng cần đầy đủ năng lượng nhưng ít hơn bữa sáng.

- Với bữa tối: Đây là bữa ăn phụ bởi đa phần mọi người hoạt động ít hơn, đồng thời hệ tiêu hóa cũng cần được nghỉ ngơi. Hơn nữa, năng lượng nạp vào lúc này hầu hết sẽ biến thành năng lượng dự trữ khiến cơ thể chúng ta sẽ bị thừa cân, béo phì, từ đó gây ra các bệnh nguy hiểm khác. Bởi vậy, đây không những là bí quyết để khỏe, mà còn là bí quyết để đẹp.

Cách phòng chống bệnh tật, bảo vệ cơ thể  

Theo Dân Trí, có 3 cách đơn giản sống thọ và khỏe mạnh, ai cũng có thể làm ngay hôm nay

- Chế độ ăn lành mạnh như Địa Trung Hải

Sức mạnh của chế độ ăn uống kiểu Địa Trung Hải (lấy cảm hứng từ các loại đồ ăn truyền thống của các nước giáp biển Địa Trung Hải như Ý, Hy Lạp...).

Chế độ ăn này dựa trên đồ ăn thực vật gồm trái cây, rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt và chất béo lành mạnh nhằm ngăn các bệnh mãn tính đồng thời tăng cường sức khỏe của toàn bộ cơ thể. Hãy tránh đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh, thay vào đó hãy ăn hải sản, thịt nạc và các loại hạt".

Các loại cá béo như cá hồi, cá mòi, cá ngừ... là những thực phẩm chủ yếu của chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải, vì chúng giàu omega-3, chất giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ hoặc bệnh tim. Ngoài ra, dầu ô liu cũng là thành phần quan trọng trong cách ăn uống này.

- Vận động và tham gia hoạt động thể chất

Ông Richard W. Besdine cho hay, các nghiên cứu cho thấy, béo phì và ít vận động là nguyên nhân gây nên bệnh tật và giảm tuổi thọ. Bạn có thể ngăn vấn đề này bằng cách tập thể dục, cải thiện thể chất để giảm nguy cơ mắc ung thư, tiểu đường, trầm cảm.

Hiệp hội Ung thư Mỹ khuyến cáo nên dành 2,5 - 5 tiếng hoạt động thể chất vừa phải như đi bộ, làm vườn hoặc 1-2.5 tiếng hoạt động thể chất mạnh như chạy bộ, thể dục nhịp điệu mỗi tuần.

- Bỏ thuốc lá

Như mọi người đã biết, hút thuốc lá có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe như bệnh tim, ung thư, bệnh phổi... Nghiên cứu cho thấy ngay cả khi hút thuốc mức độ nhẹ (ít nhất 1 điếu/ngày) cũng có thể làm tăng nguy cơ chết sớm.

Bỏ thuốc lá có thể đưa lại nhiều lợi ích. Theo CDC Mỹ, nguy cơ bị đau tim giảm chỉ 1 năm sau khi bỏ thuốc. Sau 2-5 năm từ khi bỏ thuốc, nguy cơ đột quỵ giảm xuống mức như người không hút thuốc.

 

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