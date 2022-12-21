Món nước được Messi, các cầu thủ Argentina và cả vợ uống trước trận đấu: ‘vũ khí bí mật’ chống oxy hóa, tăng năng lượng, chống mệt mỏi diệu kỳ

Từ lâu, trà yerba mate đã được biết đến. Lá thường được sấy khô trên lửa, sau đó ngâm trong nước nóng để làm trà. Đây là loại thức uống phổ biến ở khu vực Nam Mỹ, gồm Argentina, Brasil, Paraguay.

Hai đội cũ của anh tại Barcelona, Luis Suarz và Neymar, cũng có thói quen tương tự. Ngay cả bạn thân của Messi là Sergio Aguero cũng thích uống loại trà này.

Chủ nhân của 7 quả Bóng Vàng, Lionel Messi , cực kỳ thích trà mate. Ngôi sao của PSG thường xuyên xuất hiện bên cạnh thức uống này, trong những tấm hình mà anh đăng tải lên mạng xã hội.

Từ năm 2016, VnExpress đã nhắc đến loại trà này: Yerba mate là một loài cây bản địa của rừng Parana, một trong những khu bảo tồn động thực vật quý giá nhất thế giới. Loại cây bản địa này được biết đến với tên khoa học Ilex Paraguariensis, trong tự nhiên, cây đạt chiều cao hơn 20 m.

Lá của yerba mate được sơ chế và đun nóng với nước sôi để dùng như trà. Dần dần, loại đồ uống với hương vị độc nhất và những tác dụng kỳ diệu cho sức khỏe này được hàng triệu người sử dụng. Điều đặc biệt là thức uống này có thể được pha chế cũng như thưởng thức theo nhiều cách khác nhau. Theo truyền thống, trà Yerba mate được nhấm nháp bằng ống hút kim loại có bộ lọc ở đầu dưới của nó để lọc ra các mảnh lá.

Argentina ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Internet

Argentina là nơi sản xuất và là nhà xuất khẩu chính yerba mate trên thế giới. Hằng năm, quốc gia này sản xuất 280 triệu kg, trong đó xuất khẩu hơn 30 triệu kg, phần còn lại được tiêu thụ trong nước. Yerba mate được xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Đức, Mỹ, Syria, Israel, Tây Ban Nha, Liban và Ý.

Loại trà này chứa hàm lượng lớn chất chống lão hóa polyfenol, các vitamin nhóm B giúp hấp thụ chất dinh dưỡng của cơ thể... cùng nhiều ưu điểm khác.

Lợi ích trong loại trà của các cầu thủ

Theo Dân Trí, trà Yerba Maté có trung bình 78 milligram caffeine trên 150ml nước trà, tương đương với lượng caffeine trong cà phê đem đến sự tỉnh táo cho con người. Tuy vậy, so với các món uống chứa caffeine khác trên thế giới như cà phê, trà, hạt cây cacao thì yerba mate có hàm lượng loãng hơn, cơ thể dễ chuyển hóa hơn và tác dụng kích thích dễ chịu hơn nên không làm cho người dùng gặp tác dụng phụ.

Những người nổi tiếng 'nghiện' loại trà này. Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Yerba Maté còn có hàm lượng cao các chất chống oxy hóa như Polyphenol, Saponin; các Vitamin bổ sung như Vitamin B, Vitamin C cùng các khoáng chất cần thiết như Kẽm, Kali, Mangan giúp cải thiện và nâng cao sức khỏe.

Trong khi chất chống oxy hóa Polyphenol giúp phòng chống ung thư, chống lão hóa phòng đẹp da thì Saponin - một hợp chất chống viêm cùng các vitamin và khoáng chất hỗ trợ tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa bệnh tật. Thức uống này chứa các hợp chất hoạt tính sinh học mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tật, làm giảm glucose và lipid, giúp kiểm soát bệnh đái tháo đường túyp 2.

Trà giúp kiểm soát bệnh tiểu đường. Ảnh: Internet

Ngoài ra, trà Yerba Maté chứa Theobromine và Theophylline - những hợp chất được tìm thấy trong sô-cô-la, giúp giảm căng thẳng khiến tinh thần được thoải mái, thư giãn và cân bằng hơn. Sự gia tăng trong quá trình oxy hóa chất béo và sử dụng nguồn dự trữ chất béo trong cơ thể như nguồn năng lượng còn khiến trà Maté hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng và giảm cân an toàn.

Trà yerba mate có thể uống vào bất cứ thời điểm nào, và phù hợp với đông đảo người dùng, không phân biệt độ tuổi. Với lợi ích sức khỏe của loại trà này, ngày càng có nhiều vận động viên thể thao trên khắp thế giới lựa chọn.

Thực hư loại trà gây ung thư?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) chia sẻ trên Báo Nhịp Sống Việt, một số nghiên cứu đã chỉ ra có mối liên quan giữa việc tiêu thụ yerba mate thường xuyên với khả năng tăng nguy cơ ung thư. Nguyên nhân được cho rằng nhiệt độ cao khi đốt cháy Yerba Mate làm tăng nguy cơ ung thư thực quản, cao hơn so với Yerba Mate bình thường.

Tuy nhiên, vào năm 2016, Trung tâm nghiên cứu ung thư quốc tế (IARC) khẳng định trà Yerba Mate không gây ung thư trong các thử nghiệm trên động vật hoặc nghiên cứu dịch tễ.

Các dữ liệu thông tin cho rằng uống trà Yerba Mate có khả năng gây ung thư cho đến nay vẫn chưa được khoa học nhận định rõ ràng và đầy đủ.

Trà chứa nhiều chất chống oxy hóa. Ảnh : Internet

Thực chất, chuyên gia cũng cho biết nếu thường xuyên ăn uống đồ ăn thức uống ở dạng nóng, khoảng 65 độ C thì khả năng bị ung thư là hoàn toàn có thể xảy ra, uống trà Yerba Meta cũng vậy. Đáng tiếc là dường như đây là cách thưởng thức được nhiều người ưa chuộng.

"Không chỉ riêng gì loại trà này mà bất cứ loại đồ uống nào, thức ăn nào nếu ăn quá nóng đều có thể dẫn đến nguy cơ gây ung thư hầu họng, thực quản. Bởi lẽ, cổ họng được bao phủ bởi lớp màng nhầy, có các mô mềm bên trong. Khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng thì sẽ dễ dàng bị bỏng. Khu vực cổ họng với lớp màng nhầy đặc biệt nhạy cảm với nhiệt độ nóng.

Đây không phải khu vực như ở vùng da tay nên rất dễ bị tổn thương. Tình trạng bỏng diễn ra thường xuyên, viêm nhiễm cũng hình thành, lâu khỏi. Lâu ngày, chứng viêm nhiễm này có thể dẫn đến nguy cơ ung thư", PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh nhận định.

Lưu ý khi uống loại trà này

Theo Zing, Yerba mate chứa caffein, do đó, các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ có thai không uống hơn 300 mg caffein mỗi ngày (tương đương 6 cốc yerba mate). Hàm lượng caffein cao có thể dẫn tới sảy thai, sinh non và nhẹ cân. Đặc biệt, yerba mate cũng không phù hợp với phụ nữ cho con bú.

Bên cạnh đó, theo thông tin đưa trên trang Healthline, các nghiên cứu cho thấy rằng một số hợp chất trong yerba mate có hoạt tính ức chế monoamine oxidase (MAOI). MAOI thường được kê toa như là thuốc giảm trầm cảm và cho bệnh Parkinson. Do đó những người đang uống thuốc MAOI nên thận trọng khi dùng trà Yerba Mate.

Cuối cùng, do có caffeine nên trà Yerba Mate cũng có thể tương tác với thuốc giãn cơ Zanaflex hoặc thuốc chống trầm cảm Luvox. Những người dùng các loại thuốc này nên tránh uống trà Yerba Mate vì nó có thể làm tăng tác dụng của thuốc.