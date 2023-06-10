Phẫu thuật lấy khối u khổng lồ nặng nửa kilogam mọc trên đỉnh đầu người phụ nữ

Trên bề mặt khối u của bệnh nhân có những vết của xuất huyết hoại tử nhiều lần, ăn lan xuyên qua xương sọ xuống tới màng não, gây hủy xương sọ.

Theo thông tin từ Báo Tin Tức, ngày 10/6, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, Trung tâm Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, vào cuối tháng 5/2023, bệnh nhân P. T. N (38 tuổi, Bình Dương) trùm khăn kín đầu đến bệnh viện khám vì có khối u quá lớn. Bác sĩ cho biết, khi chị vừa cởi khăn đầu ra, nhìn hình thù khối u khổng lồ căng bóng, nhiều mạch máu, các bác sĩ có cảm giác khối u sắp vỡ. Hình thù khối u mọc ra trên đầu trông giống như một quả hồ lô.

Khối u to như quả hồ lô mọc trên đầu bệnh nhân - Ảnh: Báo Thanh Niên Qua khám lâm sàng, bác sĩ Chu Tấn Sĩ nhận định khối u của chị N. rất lớn (đường kính khoảng 12 cm). Trên bề mặt khối u có những vết của xuất huyết hoại tử nhiều lần. Kết quả chụp MRI cho thấy, khối u còn ăn lan xuyên qua xương sọ xuống tới màng não, gây hủy xương sọ. Theo đó, để phẫu thuật ca bệnh, các bác sĩ hội chẩn và mổ phối hợp liên chuyên khoa. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra lúc này nếu mổ lấy khối u ra thì sẽ che lại vùng xương sọ bị hủy và khuyết da như thế nào. Bởi nếu để vết thương hở, nguy cơ nhiễm trùng não và màng não, bệnh nhân tử vong nhanh hơn. Phương án được các bác sĩ đưa ra là phẫu thuật cắt trọn u, tạo hình hộp sọ đã bị hủy hoại và ghép da có cuống thẩm mỹ.

Sau 2 tiếng đồng hồ các bác sĩ đã lấy ra được khối u nặng nửa kg - Ảnh: Báo Tin Tức Dẫn tin từ Báo Thanh Niên, đầu tiên, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh tiến hành cắt trọn khối u, phần da đầu ở phía dưới tổn thương bị khuyết rộng 15 x 15 cm. Phần u xâm lấn não cũng được lấy hết và tái tạo xương sọ bằng miếng lưới titanium. Ca mổ kéo dài 120 phút. Sau đó, phải mất hơn 6 giờ thì ê kíp mổ ghép vạt da vi phẫu tạo hình thẩm mỹ cho đầu bệnh nhân. Sau 4 ngày phẫu thuật lấy khối u, ghép da bệnh nhân đã tỉnh táo, đi lại tiếp xúc tốt, vết mổ khô và sạch. Bệnh nhân sẽ tái khám để được hóa trị theo chỉ định, vì đây là loại u ác tính đã có kết quả giải phẫu bệnh trước đó. Theo bệnh án chị N. cung cấp, năm 2004 chị bị một khối u trên đầu, kết quả giải phẫu bệnh xác định đây là dạng u Sarcoma (u ác tính phần mềm của da). Bệnh nhân được phẫu thuật, xạ trị, hóa trị và điều trị đáp ứng, tuy nhiên vẫn còn để một phần khuyết da. Năm 2009, chị N. đến một bệnh viện để xoay vạt da cuống liền, che phần khuyết. Sau đó, đúng vào thời điểm dịch Covid-19 căng thẳng, khối u tái phát và phát triển ngày càng nhanh, nặng nề, nhưng bệnh nhân không đi khám được. Hết dịch, bệnh nhân qua Singapore điều trị, sau đó về nước tiếp tục điều trị đông y, tây y nhưng không đáp ứng. Khối u lớn nhanh to như quả hồ lô, xuất huyết, hoại tử trên bề mặt da, gây hủy xương sọ.

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