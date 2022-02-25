Nấm là một loại thực phẩm có nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Chúng giàu chất xơ, protein, thậm chí còn được cho là có chứa các chất có thể làm giảm nguy cơ trầm cảm. Giờ đây, một nhóm các nhà nghiên cứu Tây Ban Nha trực thuộc Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Cấp cao (CSIC) đã tìm thấy một loại enzyme có tác dụng kháng virus chống lại bệnh viêm gan C trong nấm.

Viêm gan C là một bệnh do virus lây truyền qua đường tĩnh mạch (qua đường máu của người bị nhiễm bệnh), qua đường tình dục và từ cha mẹ sang con cái. Chỉ riêng trong năm 2019, nó đã giết chết gần 290.000 người trên thế giới.

Hiệu quả gấp 10 lần so với các loại thuốc hiện tại

Enzyme được đề cập có trong nấm nút trắng (Agaricus bisporus) và được gọi là tyrosinase. Theo công bố của các tác giả của công trình trong cộng đồng khoa học Dược phẩm (Pharmaceuticals), các tác nhân điều trị đầy hứa hẹn có thể được phát triển từ đó.

Cụ thể, tyrosinase ức chế protease của virus (protein cần thiết cho chu trình nhân lên của virus) thông qua quá trình hydroxyl hóa (phản ứng hóa học thay thế một nguyên tử hydro trong phân tử bằng một nhóm hydroxyl được tạo thành từ một nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy khác) của một số tyrosine (axit amin đó là một phần của protein) có trong chúng, được giải thích trong kết quả thử nghiệm.

Thí nghiệm được thực hiện trong ống nghiệm với các tế bào gan của người, trong điều kiện này, enzym này tỏ ra hiệu quả ở nồng độ vi cực (một phần triệu khối lượng của phân tử) khi ức chế hoàn toàn sự nhân lên của virut. Các tác giả nhấn mạnh rằng điều này mang lại cho nó khả năng kháng vi-rút cao hơn gấp 10 lần so với thuốc kháng vi-rút Ribavirin, một trong những phương pháp điều trị chính hiện nay.

An toàn và rẻ

Một điểm quan trọng khác, dẫn đến sự an toàn của phương pháp điều trị dựa trên tyrosinase, là enzyme chiết xuất trực tiếp từ nấm không có bất kỳ loại độc tính nào đối với tế bào gan.

Ngoài ra, các nhà nghiên cứu nhấn mạnh chi phí sản xuất thấp mà loại thuốc làm trực tiếp từ nấm có thể mang lại. Các nhà nghiên cứu này cố gắng tiếp tục phát triển các thử nghiệm với loại chất này để chứng minh toàn bộ tiềm năng của chúng.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-mot-loai-enzyme-tu-nam-co-hieu-qua-trong-viec-dieu-tri-benh-viem-gan-c-451851.html