Phát hiện dấu hiệu lạ ở tay, bé gái 14 tuổi bất ngờ mắc ung thư ác tính hiếm gặp

Sức khỏe 05/06/2023 15:47

Sau ca phẫu thuật cắt u, bệnh nhi được xác định bị sarcome mô mềm thể hốc, một bệnh lý khá hiếm gặp.

Theo Zingnews, bệnh nhi 14 tuổi cho biết gần đây sờ thấy khối u cẳng tay trái, kèm theo đau nhức khi sờ nắn. Nhận thấy khối u tăng kích thước ngày càng nhanh, bệnh nhi đã đi khám ở một cơ sở y tế. Tại đây, cô bé được phát hiện khối u không rõ bản chất.

Sau đó, bệnh nhi đã đến khoa Ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ), thăm khám lại. Cô bé được phát hiện có khối u mặt trước 1/3 trên cẳng tay trái kích thước 2x3 cm.

Phát hiện dấu hiệu lạ ở tay, bé gái 14 tuổi bất ngờ mắc ung thư ác tính hiếm gặp - Ảnh 1
Các bác sĩ phẫu thuật khối u cho bệnh nhi - Ảnh: Zingnews

Sau ca phẫu thuật cắt u, bệnh nhân được xác định bị sarcome mô mềm thể hốc, một bệnh lý khá hiếm gặp. Ngày 5/6, cơ sở y tế cho biết bệnh nhi tiếp tục điều trị bổ trợ bằng xạ trị và hoá chất.

Theo thông tin từ Vietnamnet, sarcoma mô mềm là một loại ung thư hiếm gặp, là ung thư của mô liên kết ngoài xương trừ mô lymphô, mô thần kinh đệm và mô chống đỡ của các cơ quan. Nó bao gồm các mô cơ, mỡ, mô xơ sợi, mạch máu và thần kinh ngoại vi. So với các ung thư khác, các sarcoma mô mềm tương đối hiếm gặp, chỉ chiếm khoảng 1% trong số các ung thư ở người lớn và khoảng 15% các ung thư ở trẻ em. Tuy nhiên, đây là nhóm ung thư có hình thái mô học rất đa dạng, phức tạp, dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán.

Theo các chuyên gia, ung thư đang trong xu hướng trẻ hóa, người dân nên khám sức khỏe định kỳ đều đặn 1-2 lần/năm để tầm soát các vấn đề sức khỏe. Đây là phương pháp hiệu quả để bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như có thể phòng ngừa được nhiều bệnh lý nguy hiểm, nhiều bệnh không có triệu chứng rõ ràng để có phương pháp điều trị hiệu quả nhất.

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Nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, việc điều trị ung thư phổi sẽ có khả năng thành công cao hơn.

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