Đồ chay giả mặn ngập tràn tháng Vu Lan: Cẩn trọng 'rước' thêm bệnh vào thân!

Sức khỏe 19/08/2023 10:21

Rất nhiều sản phẩm chay không nhãn mác vẫn đang được bày bán trên thị trường và người tiêu dùng thì vẫn vô tư sử dụng... Đặc biệt, trong tháng 7 âm lịch này, nhu cầu dùng đồ ăn chay tăng mạnh càng khiến vấn đề an toàn thực phẩm được quan tâm chú trọng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Khoa Khám và Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nhiều năm nay thực phẩm chay được nhiều người lựa chọn, có người coi đây là xu hướng ăn uống.  Vì vậy, thị trường thực phẩm này cũng rất sôi động.

Người tiêu dùng dễ dàng mua với đủ các sản phẩm giả chay như thịt, cá, hải sản, bò... được làm từ các sản phẩm thay thế động vật. Những mặt hàng này có giá thành khá đắt, gồm hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Về vấn đề này, bác sĩ Hưng khuyến cáo khi mua thực phẩm chay người tiêu dùng hết sức lưu ý chọn các sản phẩm có đủ nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, người tiêu dùng cần tránh các sản phẩm chay nấu sẵn không được quản lý về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đồ chay giả mặn ngập tràn tháng Vu Lan: Cẩn trọng 'rước' thêm bệnh vào thân! - Ảnh 1

Đồ chay giả mặn ngập tràn tháng Vu Lan: Cẩn trọng 'rước' thêm bệnh vào thân! - Ảnh 2
Thực phẩm chay được bày bán vô cùng phong phú trên thị trường - Ảnh: Người Lao Động

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, cho biết hiện nay, đa số đồ chay sản xuất tự phát, đóng gói sơ sài, không được thẩm định độ an toàn. Một số loại đồ chay giả mặn có thể sử dụng nhiều chất tạo màu, tạo mùi, chất định hình để giống đồ thật. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này như thế nào chưa được quản lý.

Điều đó có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại, vi khuẩn gây bệnh phát sinh. Người ăn có thể bị ngộ độc cấp như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Trường hợp khác, người ăn cũng có thể ngộ độc trường diễn các hóa chất bảo quản, chất phụ gia âm thầm gây ra các bệnh mạn tính. 

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thị trường thực phẩm chay đang phát triển mạnh mẽ với sự phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, công tác quản lý các sản phẩm này còn thiếu thống nhất, bộc lộ nhiều bất cập, nên chất lượng thực phẩm chay đang bị thả nổi. Trong khi đó, việc kiểm soát, thu hồi triệt để mặt hàng bảo đảm an toàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn... là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm không đáng có.

Đồ chay giả mặn ngập tràn tháng Vu Lan: Cẩn trọng 'rước' thêm bệnh vào thân! - Ảnh 3
Nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm chay đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Dân Trí

Trước thực tế này, giới chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tự nâng cao cảnh giác trong mua sắm và sử dụng thực phẩm chay. Nên ưu tiên các cơ sở kinh doanh uy tín, có thương hiệu, nhãn sản phẩm ghi đầy đủ thông tin. Đặc biệt, đối với tất cả các loại đồ hộp dù chay hay mặn, người tiêu dùng cần nấu chín trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh. Việc nấu lại thức ăn đóng hộp ở 70 độ C trong khoảng từ 10 - 20 phút có thể ngăn ngừa nhiễm độc hiệu quả.

Căn bệnh khiến nữ người mẫu Việt qua đời ở tuổi 36: Vô cùng nguy hiểm, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng

Căn bệnh khiến nữ người mẫu Việt qua đời ở tuổi 36: Vô cùng nguy hiểm, dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng

Thông tin về sự ra đi đột ngột của nữ người mẫu nổi tiếng khiến ai nấy bàng hoàng, biết nguyên nhân về sự ra đi của cô, nhiều người hâm mộ càng xót xa, bất ngờ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   đồ chay giả mặn thực phẩm chay ăn chay ngộ độc tin y tế

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Dinh dưỡng 26 phút trước
NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Hậu trường 28 phút trước
Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 7 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đồng Nai: Phát hiện thi thể người đàn ông mắc kẹt trong khe đá

Đời sống 1 giờ 21 phút trước
Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Thần Tài gõ cửa thăm nhà sau ngày 22/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền cõng của', nhận đại lộc trời ban, ví tiền căng đầy, công việc hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Ngày chồng quay về tay trắng, người vợ đưa ra quyết định bất ngờ cho tương lai của con

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Mưa TÀI LỘC ập xuống cửa: 3 con giáp tiền bạc DƯ DẢ, mặc sức tiêu pha trong ngày Tết Trung Thu (15/8 âm lịch)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Bạch Lộc được khen hào phóng khi tặng iPhone 18 cho nhân viên

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước
TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm