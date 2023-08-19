Người tiêu dùng dễ dàng mua với đủ các sản phẩm giả chay như thịt, cá, hải sản, bò... được làm từ các sản phẩm thay thế động vật. Những mặt hàng này có giá thành khá đắt, gồm hàng sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Theo thông tin từ VietNamNet, Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Khoa Khám và Tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, nhiều năm nay thực phẩm chay được nhiều người lựa chọn, có người coi đây là xu hướng ăn uống. Vì vậy, thị trường thực phẩm này cũng rất sôi động.

Về vấn đề này, bác sĩ Hưng khuyến cáo khi mua thực phẩm chay người tiêu dùng hết sức lưu ý chọn các sản phẩm có đủ nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, người tiêu dùng cần tránh các sản phẩm chay nấu sẵn không được quản lý về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực phẩm chay được bày bán vô cùng phong phú trên thị trường - Ảnh: Người Lao Động

Phó giáo sư Nguyễn Duy Thịnh, nguyên giảng viên Viện Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Bách Khoa, Hà Nội, cho biết hiện nay, đa số đồ chay sản xuất tự phát, đóng gói sơ sài, không được thẩm định độ an toàn. Một số loại đồ chay giả mặn có thể sử dụng nhiều chất tạo màu, tạo mùi, chất định hình để giống đồ thật. Tuy nhiên, hàm lượng các chất này như thế nào chưa được quản lý.

Điều đó có thể dẫn tới nguy cơ nhiễm hóa chất độc hại, vi khuẩn gây bệnh phát sinh. Người ăn có thể bị ngộ độc cấp như rối loạn tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Trường hợp khác, người ăn cũng có thể ngộ độc trường diễn các hóa chất bảo quản, chất phụ gia âm thầm gây ra các bệnh mạn tính.

Dẫn tin từ báo Đại Đoàn Kết, theo đánh giá của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, thị trường thực phẩm chay đang phát triển mạnh mẽ với sự phong phú về chủng loại. Tuy nhiên, công tác quản lý các sản phẩm này còn thiếu thống nhất, bộc lộ nhiều bất cập, nên chất lượng thực phẩm chay đang bị thả nổi. Trong khi đó, việc kiểm soát, thu hồi triệt để mặt hàng bảo đảm an toàn vẫn còn gặp nhiều khó khăn... là một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc thực phẩm không đáng có.

Nạn nhân bị ngộ độc thực phẩm chay đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Ảnh: Dân Trí

Trước thực tế này, giới chuyên gia y tế khuyến cáo, người tiêu dùng cần tự nâng cao cảnh giác trong mua sắm và sử dụng thực phẩm chay. Nên ưu tiên các cơ sở kinh doanh uy tín, có thương hiệu, nhãn sản phẩm ghi đầy đủ thông tin. Đặc biệt, đối với tất cả các loại đồ hộp dù chay hay mặn, người tiêu dùng cần nấu chín trước khi ăn để đảm bảo vệ sinh. Việc nấu lại thức ăn đóng hộp ở 70 độ C trong khoảng từ 10 - 20 phút có thể ngăn ngừa nhiễm độc hiệu quả.