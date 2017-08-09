Nước đỗ đen hạnh nhân óc chó hàn quốc có lợi cho sức khỏe

Sức khỏe 09/08/2017 10:59

Uống nước đậu đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc rất tốt cho sức khỏe, giúp phục hồi thể trạng nhanh chóng. Đồng thời thứ nước này còn là thần dược trong việc chăm sóc sắc đẹp.

Nước đỗ đen hạnh nhân óc chó Hàn Quốc là một sản phẩm bổ dưỡng với nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Chúng ta có thể tự chế biến nó tại nhà mà vẫn đảm bảo chất lượng cao. Các mẹ sau sinh mà sử dụng loại nước uống này thì chắc chắn sẽ cung cấp đủ sữa cho bé, đồng thời phục hồi thể trạng một cách nhanh nhất.

Lợi ích của đỗ đen hạnh nhân óc chó Hàn Quốc

Đậu đen, hạnh nhân, quả óc chó là 3 loại ngũ cốc quen thuộc, được nhiều người biết đến. Chúng đều chứa nhiều chất dinh dưỡng đem lại sức khỏe tốt cho từng thế hệ con người.

Đậu đen thường được dùng để nấu chè, với thành phần vitamin B, C, E cùng các khoáng chất như kali, canxi, magie, sắt, kẽm và phần lớn protein, chất xơ. Chúng giúp tăng cường lưu thông máu, nhuận tràng, điều chỉnh lượng đường huyết, ngăn ngừa sỏi mật, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đồng thời sử dụng đậu đen đúng cách còn giúp trẻ hóa làn da, da đẹp mịn màng, tươi trẻ và giúp giảm cân hiệu quả và nhanh chóng.

Uống nước đỗ đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc tốt cho sức khỏe
Uống nước đỗ đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc tốt cho sức khỏe (Ảnh: Internet)

Hạt hạnh nhân có vị béo cung cấp lượng vitamin E dồi dào, các chất khoáng calcium, photpho, sắt, magie, đồng, selen và niacin. Hạnh nhân là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể, giúp tuần hoàn máu diễn ra tốt hơn, chống lão hóa, giảm cholesterol xấu, tăng cường sức đề kháng hiệu quả. Ngoài ra, với khả năng háo nước, hạnh nhân còn được xem là một trong những loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân an toàn nhất.

Còn đối với quả óc chó, nó được biết đến nhiều hơn ở các nước Âu Mỹ. Nó có chứa axit béo omega- 3, giàu chất xơ, vitamin B, vitamin E cùng kết hợp với magie, sắt, kali, canxi. Tất cả kết hợp lại giúp tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự lão hóa sớm, trí não phát triển tốt hơn, giúp da dẻ hồng hào, mềm mịn hơn. Đây cũng là sản phẩm giúp ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư hiệu quả.

Với những công dụng tuyệt vời của 3 sản phẩm này, nếu chúng ta biết kết hợp nước đậu đen hạnh nhân óc chó theo kiểu Hàn Quốc này vào cùng một công thức chế biến thì sẽ càng làm tăng công dụng làm đẹp của nó đem lại.

Cách nấu nước đậu đen hạnh nhân óc chó Hàn Quốc

Nguyên liệu chuẩn bị: Sữa tươi không đường, hạt đậu đen, hạt hạnh nhân, quả óc chó (tỷ lệ ngang nhau), nước, nồi nấu.

Thực hiện:

-    3 loại hạt rửa sạch, bỏ đi những hạt hư, lép. Riêng quả óc chó thì cần đập bỏ vỏ.

-    Ngâm chúng trong nước khoảng 2 tiếng đồng hồ để nó mềm ra, giảm bớt thời gian nấu.

-    Nấu nước sôi lên rồi cho đậu đen vào đun sôi lại rồi đổ bỏ phần nước đầu đi. Cách này sẽ giúp nước nấu trông đẹp mắt và loại bỏ được chất bẩn bám trên hạt đậu.

-    Sau đó cho nước sạch vào nấu lại, rồi đổ hạnh nhân và quả óc chó vào nấu chung.

-    Nấu trên ngọn lửa nhỏ cho đến khi cả 3 thứ hạt được chín mềm hết.

-    Đổ khoảng 200ml sữa tươi không đường vào khuấy đều trước khi tắt bếp.

-    Để nguội rồi lọc lấy nước, bỏ đi phần bã.

Sau khi làm xong, chúng ta hãy bảo quản nước đậu đen hạnh nhân óc chó Hàn Quốc này trong ngăn mát tủ lạnh để uống dần.

Làm đẹp với nước đậu đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc
Làm đẹp với nước đậu đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc (Ảnh: Internet)

Cách sử dụng nước đậu đen hạnh nhân quả óc chó Hàn Quốc

Thông thường, sau khi chế biến, chúng ta chỉ sử dụng loại nước này trong khoảng 3 – 4 ngày là được. Bởi sau thời gian này, các dưỡng chất có trong nước sẽ bị bốc hơi mất, giảm đi chất lượng và công dụng vốn có của nó.

Loại nước này giúp thanh nhiệt, giải khát hiệu quả. Do vậy, mỗi khi khát nước, bạn có thể uống 1 ly tùy ý. Mỗi ngày, trung bình uống khoảng 3 – 4 ly nước này là phù hợp nhất.

Nếu ai cảm thấy khó uống thì có thể thêm chút đường hoặc mật ong. Còn nếu như người nào đang muốn giảm cân thì không nên cho thêm gì vào mà hãy uống 1 ly trước mỗi bữa ăn, như vậy sẽ giúp lượng thức ăn nạp vào ít đi, giúp giảm cân nhanh chóng.

Từ trẻ em đến người già đều có thể sử dụng loại nước đậu đen, hạnh nhân, quả óc chó này. Nó rất tốt cho sức khỏe mà đảm bảo tính an toàn tuyệt đối. 

Bạn hãy thường xuyên sử dụng loại nước uống bổ dưỡng này nếu muốn cơ thể khỏe mạnh, làn da mịn màng, trắng sáng và vóc dáng chuẩn đẹp.

Uống nước đậu đen trị mụn trả lại cho bạn làn da đẹp mịn màng

Uống nước đậu đen trị mụn trả lại cho bạn làn da đẹp mịn màng

Nếu bạn đang bị mụn, làn da trở nên sần sùi xấu xí do nhiều tố gây nên mà chưa tìm ra biện pháp thích hợp thì hãy áp dụng cách uống nước đậu đen trị mụn hiệu quả như dưới đây.

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