Những thực phẩm giàu vitamin K rất dễ tìm, bạn cần biết

Vitamin K là một loại vitamin đóng vai trò cần thiết cho cơ thể. Đặc biệt là trong quá trình đông máu, sức khỏe của hệ xương và sức khỏe tim mạch của con người. Vitamin K có trong thực phẩm nào? Bạn có thể bổ sung nhóm vitamin này qua việc dùng thường xuyên các loại thực phẩm, rau củ,..

Cung cấp và bổ sung thực phẩm giàu vitamin K hằng ngày chính là cách đảm bảo nhu cầu cơ thể và chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Vitamin K là một tên gọi chung của nhóm nhiều loại vitamin có khả năng hòa tan trong dầu. Bao gồm có vitamin K1 (phytomenadion), K2 (menaquinone, tạo ra từ những loại vi khuẩn có ích sống trong ruột người) và K3 (menadione, được tổng hợp từ phản ứng hóa học và thường được dùng làm thuốc).

+ Giúp cho quá trình đông máu diễn ra tốt hơn, giảm chứng chảy máu khi xảy ra những trường hợp như: bệnh gan, đường mật, ruột, dùng kháng sinh trong thời gian dài, thuốc chống đông, chống co giật,...

+ Có tác dụng với tim mạch, bảo vệ và ngăn ngừa xơ vữa động mạch hiệu quả và giúp làm chậm quá trình vôi hóa, giúp giảm nguy cơ hình thành cục máu đông.

Vitamin K là một tên gọi chung của nhóm nhiều loại vitamin có khả năng hòa tan trong dầu

+ Tăng mật độ xương, giảm nguy cơ loãng xương, gãy xương.

+ Thúc đẩy nhanh quá trình lành da, giảm sưng bầm.

+ Cung cấp chất dinh dưỡng trong chế độ ăn thực dưỡng.

+ Phòng ngừa sỏi thận hiệu quả.

2. Những loại rau có chứa vitamin K

Trong thực phẩm cung cấp hàng ngày có chứa nguồn vitamin K dễ hấp thụ. Mặc dù vậy, cần lưu ý, tránh dùng quá nhiều vitamin K cũng có thể dẫn đến nhiều tác hại cho cơ thể.

Những loại rau có chứa vitamin K:

Trong thực phẩm cung cấp hàng ngày có chứa nguồn vitamin K dễ hấp thụ

+ Rau cải bó xôi

Rau bina (cải bó xôi) là siêu thực phẩm có chứa đa dạng dưỡng chất và nguồn vitamin K dồi dào.

Rau bina chứa nguồn vitamin K dồi dào

+ Basil (húng quế)

Trong một muỗng cà phê bột quế khô có chứa hàm lượng cao vitamin K có thể đáp ứng nhu cầu của cơ thể bạn trong ngày. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng về nhu cầu vitamin K, thanh thiếu niên dưới 18 tuổi cần 75 microgram/ ngày, trên 19 tuổi cần 120 microgram/ngày.

+ Cải xoăn

Cải xoăn là một loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe như làm giảm cholesterol và ngăn ngừa ung thư, nó rất giàu vitamin K.

Cải xoăn

Cải xoăn được biết đến là loại thực phẩm giúp làm giảm cholesterol hiệu quả và ngăn ngừa ung thư, đặc biệt nó chứa hàm lượng vitamin K dồi dào.

+ Bắp cải

Bắp cải cũng là một lựa chọn thích hợp khi bạn muốn bổ sung vitamin K. Mặc dù hàm lượng vitamin K chỉ bằng một nửa cải xoăn, nhưng bạn vẫn có thể cung cấp đủ lượng vitamin K trong ngày chỉ với một nửa bát bắp cải.

+ Mùi tây

Rau mùi tây thường được sử dụng trong trang trí thức ăn và là loại rau gia vị được yêu thích. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng chỉ với 2 muỗng cà phê rau mùi tây, có thể đáp ứng hiệu quả yêu cầu vitamin K cả ngày cho người trưởng thành.

+ Bông cải xanh

Là loại rau được biết đến với nhiều công dụng, bao gồm cả phòng chống ung thư, chống lão hóa, và các gốc tự do. Không chỉ vậy, nó còn được biết đến là loại thực phẩm nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm cả vitamin K.

Bông cải xanh là loại thực phẩm nhiều vitamin và khoáng chất, bao gồm cả vitamin K

+ Măng tây

Kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, thân cây của măng tây khi được bổ sung qua món ăn hằng ngày có thể giúp tăng lượng vitamin K cho cơ thể.

+ Cần tây

Khi nhắc đến thực phẩm chứa vitamin K, bạn đừng bỏ qua cần tây. Món ăn tuyệt vời này vừa chứa dồi dào chất xơ vừa có vitamin K.

Cần tây

+ Dưa chuột

Trong dưa chuột có chứa rất nhiều vitamin. Trong đó, bao gồm cả nhóm K. Có thể chế biến dưa chuột ăn sống và ăn chín.

+ Rau xà lách

Trong bất kỳ loại rau xà lách nào cũng chứa dồi dào vitamin K. Do đó, để bổ sung vitamin K hiệu quả, nên ăn các loại salad mỗi ngày.

+ Cà rốt

Cà rốt cũng được biết đến là nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin K và có thể dùng để ăn sống.

Ngoài các loại rau màu xanh lá cây, có thể kể đến những loại thực phẩm giàu vitamin K khác như trứng, ớt bột, dầu olive, trái cây sấy khô, đinh hương…

3. Các loại hạt chứa vitamin K

Trong các loại hạt, đa số là hạt họ đậu, có chứa vitamin K, bao gồm:

+ Đậu nành

Trong danh sách hạt giàu vitamin K, đậu nành là cái tên cần được nhắc đến trước tiên. Đậu nành chứa nhiều protein, vitamin B, E,...

Đậu nành

Mặc dù vậy, hàm lượng vitamin K không đáng kể. Để tăng hàm lượng vitamin K lên bạn có thể chế biến thành một số chế phẩm từ đậu nành như Natto- là một món ăn sáng của Nhật Bản được làm từ đậu nành lên men và dầu đậu nành được nấu trực tiếp từ hạt đậu nành.

+ Đậu Edamame

Đây là loại đậu có chứa một nguồn protein và chất xơ lành mạnh không gây tăng lượng đường trong máu. Ngoài ra, nó cũng chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp làm giảm lượng cholesterol tuần hoàn.

Đậu Edamame

+ Đậu bắp

Trong một quả đậu bắp có chứa thành phần 43% vitamin K. Để bổ sung vitamin K từ loại thực phẩm này, bạn có thể chế biến thành món cháo đậu bắp với gạo và tôm. sẽ dễ ăn hơn rất nhiều khi ăn trực tiếp loại quả/hạt này.

Đậu bắp

4. Có nên dùng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K?

Nếu bạn lo ngại chế độ ăn uống không đáp ứng đủ nhu cầu vitamin K cơ thể thì bổ sung thêm thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K là điều cần thiết.

Mặc dù vậy, khi bổ sung vitamin K, bạn cần lưu ý rằng loại vitamin này chỉ đạt hiệu quả hấp thu cao nhất khi được kết hợp chung với chất béo. Đặc biệt, cần đảm bảo sao cho liều dùng vitamin K cần đáp ứng vừa và đủ với nhu cầu cơ thể. Tránh bổ sung quá nhiều vì sẽ dẫn đến dư thừa gây hại.

Bổ sung thêm thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K là điều cần thiết.

Với từng trường hợp sức khỏe, thể trạng mà bạn cũng điều chỉnh cách sử dụng vitamin K phù hợp:

Khi đang mang thai hoặc trong thời gian cho con bú, hãy tăng cường bổ sung qua việc ăn các loại thực phẩm giàu vitamin K hàng ngày và tránh bổ sung vitamin K qua thực phẩm chức năng liều cao.

Với từng trường hợp sức khỏe, thể trạng mà bạn cũng điều chỉnh cách sử dụng vitamin K phù hợp

+ Không nên tự ý sử dụng bổ sung vitamin K với tình trạng cơ thể đã từng mắc bệnh đột quỵ, ngừng tim, dễ bị đông máu.

+ Nếu đang dùng kháng sinh dài ngày (trên 10 ngày), bạn cũng không nên sử dụng thực phẩm chức năng bổ sung vitamin K.

+ Hạn chế khi đang sử dụng các loại thuốc làm giảm lượng chất béo, cholesterol trong cơ thể trong điều trị bệnh, thì bạn

+ Có thể dùng vitamin K nếu đang sử dụng các loại thuốc làm giảm lượng chất béo, cholesterol trong cơ thể trong điều trị bệnh.

Cần biết cách cung cấp và bổ sung thực phẩm giàu vitamin K hằng ngày

Tóm lại, vitamin K là một loại vitamin đóng một vai trò quan trọng trong quá trình đông máu, sức khỏe tim mạch và sức khỏe xương. Hi vọng với những chia sẻ về thực phẩm giàu vitamin K trên sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong lựa chọn và bổ sung vitamin K mang đến hiệu quả tốt nhất cho cơ thể.