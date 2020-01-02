Những thói quen tốt cho sức khỏe trong cuộc sống hàng ngày 

Đây là một thói quen tốt cho sức khỏe cần được mọi người áp dụng. Nước rất cần thiết cho sự sống, giúp thanh lọc cơ thể, bài trừ các độc tố ra khỏi cơ thể, cho làn da mịn màng, giúp tinh thần sảng khoái và minh mẫn hơn. Bạn hãy tập cho mình thói quen uống nhiều nước mỗi ngày để giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh.

Sức khỏe là thứ quý giá nhất đối với một con người. Có sức khỏe , bạn sẽ làm được nhiều điều mong muốn và tận hưởng một cuộc sống tuyệt vời. Hãy cùng tìm hiểu những thói quen tốt cho sức khỏe trong bài viết dưới đây.

Lưu ý đối với những người lớn tuổi, chức năng thận suy giảm thì không nên uống nhiều nước vào buổi tối để tránh mất ngủ.

Đối với người bình thường nên uống từ 1,5 – 2 lít nước mỗi ngày. Đối với những người vận động nhiều, thường xuyên chơi thể dục, thể thao thì cần uống nhiều nước hơn để tránh cho cơ thể bị mất nước. Ngoài nước lọc, bạn có thể sử dụng các loại nước ép hoa quả hoặc các loại trà thảo mộc cũng rất tốt cho cơ thể.

Uống nhiều nước mỗi ngày duy trì cơ thể khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Ăn sáng đầy đủ

Việc bỏ bữa sáng sẽ khiến sức khỏe của bạn bị giảm sút nghiêm trọng. Bạn sẽ có thể gặp các bệnh về dạ dày, bệnh về đường tiêu hóa nếu không ăn sáng. Ngoài ra cơ thể bạn sẽ luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu sức sống cho các hoạt động trong ngày.

Hãy hãy đảm bảo rằng luôn có một bữa sáng đầy đủ dưỡng chất để giúp cho cơ thể khỏe mạnh, cung cấp đủ năng lượng để học tập và làm việc hiệu quả.

Lựa chọn một bài tập thể dục phù hợp

Tập thể dục đều đặn là một lối sống tốt cho sức khỏe đồng thời giảm những áp lực căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, hãy lựa chọn một môn thể thao thích hợp với bản thân như chạy bộ, đi xe đạp, bơi lội, gym…để luyện tập hàng ngày.

Tập thể dục đều đặn để nâng cao sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Rửa tay thường xuyên

Việc rửa tay thường xuyên sẽ giúp bạn bảo vệ cơ thể tránh khỏi các vi khuẩn, vi trùng gây bệnh. Đặc biệt, bạn nên rửa tay trước các bữa ăn hoặc sau khi đi vệ sinh…

Hãy sử dụng các loại nước rửa tay và rửa đúng cách hàng ngày để duy trì thói quen bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng, giúp cơ thể tái tạo năng lượng sau những giờ làm việc căng thẳng. Việc ngủ đủ giấc còn giúp bạn phòng tránh được rất nhiều bệnh nguy hiểm như tim mạch, huyết áp, dạ dày…

Hãy duy trì giấc ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày. Buổi trưa nên có một giấc ngủ ngắn từ 15 – 30 phút để có thể có nạp lại năng lượng và tỉnh táo làm việc vào buổi chiều.

Để có một giấc ngủ sâu vào ban đêm, bạn nên hạn chế ăn tối quá no, đồng thời hãy đảm bảo phòng ngủ được thoáng khí, giường ngủ thật thoải mái.

Ăn nhiều rau xanh

Rau xanh cung cấp rất nhiều vitamin và chất xơ, các chất dinh dưỡng khác giúp cơ thể luôn được khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng. Vì vậy, hãy ăn nhiều rau xanh mỗi ngày.

Ăn nhiều rau xanh để cho cơ thể khỏe mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng các chất kích thích

Các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá… đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, hãy hạn chế hoặc không sử dụng các chất kích thích này. Đặc biệt không được sử dụng thuốc lá, vì nó là nguyên nhân gây ra rất nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư phổi, các bệnh về tim mạch. Ngoài ra, hút thuốc lá còn ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Không lo lắng, căng thẳng

Cuộc sống ngày nay có quá nhiều áp lực dẫn đến dễ bị căng thẳng, lo lắng, stress. Đây là nguyên nhân gây ra rất nhiều căn bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe. Bạn hãy tập cho mình một lối sống bình thản và thư giãn thường xuyên.

Bất cứ khi nào bị stress, bạn hãy tập hít thở thật sâu, tránh các suy nghĩ và hành động bộc phát, tiêu cực.

Tránh lo âu, căng thẳng trong cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử

Các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính, ti vi nếu sử dụng quá nhiều mỗi ngày sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mắt, sức khỏe và tinh thần của bạn. Hãy sử dụng các thiết bị này với mức thời gian vừa phải. Lưu ý giữ khoảng cách với màn hình tivi, máy tính đủ lớn để bảo vệ đôi mắt của bạn.

Không nên sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ bởi trong điều kiện thiếu ánh sáng nó sẽ gây hại cho mắt đồng thời còn khiến bạn bị mất ngủ.

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Hạn chế ăn các đồ ăn vặt, thức ăn nhanh

Thức ăn nhanh, đồ ăn vặt không thuộc những thói quen tốt trong cuộc sống hàng ngày. Chúng chứa rất nhiều chất béo, chất bảo quản, nếu thường xuyên ăn sẽ khiến bạn bị tăng cân khó kiểm soát, đồng thời gặp rất nhiều bệnh nguy hiểm về tim mạch, tiểu đường.

Hạn chế thức ăn nhanh, đồ ăn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, các món ăn vặt ngoài đường còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mất vệ sinh, không đảm bảo an toàn, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

Trên đây là những thói quen tốt cho sức khỏe mà bạn nên thực hiện mỗi ngày. Hy vọng, nội dung bài viết đã mang đến những điều bổ ích để bạn đọc nắm được cách thức giữ cho cơ thể luôn được khỏe mạnh. Hãy theo dõi website của chúng tôi để đón đọc những bài viết bổ ích tiếp theo.