Viêm tai ngoài kiêng ăn gì thì tốt cho sức khỏe

Bệnh viêm tai ngoài (viêm khoang tai ngoài) là nhiễm trùng lớp da ở khoang tai, thường là do vi khuẩn hoặc nấm gây nên, bệnh có thể cấp tính hoặc mãn tính.

Viêm tai ngoài là một dạng bệnh viêm ở ống tai. Khi mắc bệnh viêm tai ngoài, người bệnh cảm thấy bị đau, ngứa, khó chịu và chảy mủ ở tai. Người mắc bệnh viêm tai ngoài nếu không có chế độ ăn uống lành mạnh, điều trị kịp thời rất dễ gây biến chứng nguy hiểm như hoại tử ở tai, điếc. Vậy triệu chứng thường gặp, nguyên nhân dẫn đến bệnh, viêm tai ngoài kiêng ăn gì và nên ăn gì? Các thắc mắc sẽ được giải đáp qua bài viết dưới đây.

- Đau rát, ngứa trong tai (hoặc có chảy mủ) ở ống tai ngoài, đỏ tai;

Các dấu hiệu cho thấy có thể bạn đã mắc bệnh viêm tai ngoài:

- Trên vành của tai có xuất hiện những vết đen, nám xanh, vàng;

Dấu hiệu của bệnh viêm tai ngoài - Ảnh minh họa: Internet

- Người bệnh cảm thấy đau tai, có lúc đau đến nửa đầu;

- Tai có nước rỉ, chất rỉ lâu dần sẽ chuyển sang màu đục, các biểu bì rát đau;

- Chán ăn, sụt cân, mất ngủ;

- Sốt nhẹ;

- Mất thính lực tạm thời;

- Có mụn nhọt ở trong tai gây đau, nếu vỡ ra thì có máu hoặc mủ.

Nếu bạn cảm thấy mình có những dấu hiệu trên thì nên đến các cơ sở y tế gần nhất để kịp thời chẩn đoán và phát hiện bệnh. Tùy vào thể trạng từng người mà bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc nặng hơn.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai ngoài là gì?

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh viêm tai ngoài là do nhiễm trùng nấm hoặc vi khuẩn gây nên. Đôi khi bệnh viêm tài ngoài cũng xuất hiện khi bệnh nhân bị dị ứng hoặc sử dụng các chất kích thích. Ngoài ra, một số yếu tố dưới đây cũng là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai ngoài.

- Bơi lội, tắm, sinh hoạt ở vùng nước không hợp vệ sinh.

- Người ra nhiều mồ hôi dễ mắc bệnh viêm tai ngoài hơn những người bình thường. Khi ra mồ hôi, tai sẽ bị ẩm ướt, đây là môi trường thuận lợi để nấm và vi khuẩn phát triển.

Nguyên nhân dẫn đến bệnh - Ảnh minh họa: Internet

- Tai tổn thương do sử dụng tăm bông, tai nghe hoặc do gãi nhiều.

- Viêm da, dị ứng, mụn trứng cá, vẩy nến cũng là nguyên nhân gây bệnh.

- Thói quen ráy tai nhiều lần dẫn đến nhiễm trùng, vi khuẩn có hại và nấm xâm nhập gây viêm.

- Hệ thống miễn dịch suy yếu.

- Vệ sinh ở tai không đúng cách.

Viêm tai ngoài nên kiêng ăn gì?

Nếu những yếu tố trên là nguyên nhân dẫn đến bệnh viêm tai ngoài thì việc ăn uống không hợp lý sẽ làm bệnh thêm nặng hơn, có thể gây hoại tử ở tai. Vậy khi bị bệnh viêm tai ngoài kiêng ăn gì?

Đối với người lớn

Khi mắc bệnh viêm tai ngoài, chúng ta cần tránh không nên ăn những món sau đây:

- Không ăn kẹo cao su và các thực phẩm phải nhai nhiều lần.

Không ăn kẹo cao su - Ảnh minh họa: Internet

- Hạn chế ăn những món khô cứng vì làm ảnh hưởng đến bệnh, có khi còn gây thêm tình trạng đau đớn cho người bị viêm tai.

- Tránh ăn những món ăn làm tăng lượng đường huyết trong cơ thể như kẹo, bánh mì.

- Không ăn những món quá nhiều dầu mỡ như chiên, xào vì có thể gây đau ở tai.

Đối với trẻ em

Tránh ăn cua để hạn chế đau nhức - Ảnh minh họa: Internet

- Không nên cho trẻ ăn những loại thực phẩm quá cứng, dai hoặc chứa nhiều dầu mỡ.

- Không nên cho trẻ ăn quá nhiều hải sản như tôm, cua, thịt đỏ, ... vì những món ăn này có thể gây đau nhức cho trẻ và kích thích tạo mủ ở tai.

Đến đây, bạn đã biết khi bị viêm tai ngoài cần kiêng ăn gì rồi đúng không? Vậy những món ăn nào người bệnh nên ăn thì tốt cho sức khỏe?

Viêm tai ngoài nên ăn gì?

- Các loại rau quả, gan bò có thể bổ sung vitamin A cho cơ thể, bảo vệ lớp niêm mạc lót bên trong tai, tăng cường thính lực.

Nên ăn nhiều trái cây để giúp tình trạng bệnh tốt hơn - Ảnh minh họa: Internet

- Ăn nhiều cá, rong biển để tốt cho cơ thể, giúp bệnh nhân mau phục hồi bệnh.

- Ăn lạc để bổ sung chất kẽm cho cơ thể.

- Uống nhiều loại ngũ cốc và nước ép trái cây để cung cấp vitamin C cơ thể, giúp cơ thể tăng cường hệ miễn dịch, giúp bạch cầu tiêu diệt các mầm bệnh.

- Uống nhiều nước tinh khiết thay cho nước ngọt và nước có gas sẽ tốt cho người bệnh.

Những cách phòng ngừa bệnh viêm tai ngoài

Có nhiều cách để phòng ngừa bệnh viêm tai ngoài mà bạn có thể áp dụng:

- Tai của chúng ta có chế độ tự làm sạch nên bạn không cần cố gắng làm vệ sinh tai. Sử dụng bông tăm có thể gây tổn thương cho tai mà bạn không hề hay biết.

- Giữ cho tai luôn khô ráo, tránh nơi ẩm ướt nhất là sau khi bơi, tắm, hoạt động toát mồ hôi để tránh vi khuẩn và nấm xâm nhập.

- Tắm, bơi ở vùng nước sạch.

Với những thông tin trên, chắc bạn cũng đã biết được khi bị viêm tai ngoài kiêng ăn gì và nên ăn gì rồi đúng không? Hãy tránh ăn những món có hại cho sức khỏe, ăn nhiều thực phẩm có khả năng bảo vệ cơ thể, đồng thời bạn cũng nên kết hợp với những hoạt động thể thao hàng ngày để có một cơ thể luôn khỏe mạnh.