Những đợt viêm tụy cấp tính xảy ra ở nhu mô tụy cuối cùng sẽ dẫn đến tình trạng viêm tụy mạn . Viêm tụy mạn là bệnh lý xảy ra do sự xơ hóa từ từ của nhu mô tụy, dẫn tới sự phá hủy ngày càng nặng nhu mô tụy dẫn tới hậu quả suy giảm hoặc mất chức năng tụy.

Hình ảnh tuyến tụy bị viêm!

Nguyên nhân gây ra bệnh viêm tụy mạn có rất nhiều, trong đó rượu chính là nguyên nhân thường gặp nhất. Có khoảng 70% bệnh nhân bị viêm tụy mạn là do tiêu thụ rượu quá mức và kéo dài. Rượu thường gây các đợt viêm tụy cấp, dần dần tái đi tái lại và trở thành viêm tụy mạn.

Ngoài ra, còn có các nguyên nhân khác gây viêm tụy mạn như do hút thuốc lá, do tăng lipid máu, dùng các loại thuốc hoặc do tăng canxi máu, tắc nghẽn ống tụy mật, rối loạn cơ vòng oddi,…