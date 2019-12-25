5 tín hiệu cảnh báo ung thư từ cơ thể, càng nhiều nguy cơ mắc bệnh càng cao

Sống khỏe 25/12/2019 06:53

Nếu cơ thể phát đi 5 tín hiệu này thì hãy cẩn thận vì rất có thể bạn đã mắc bệnh ung thư khá nghiêm trọng.

Khi cơ thể phát đi một số tín hiệu nào đó chứng tỏ tình trạng sức khỏe của bạn đang có vấn đề. Ví dụ khi đau bụng, chúng ta sẽ nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân gây bệnh. Tuy nhiên, nếu cơ thể cùng lúc phát đi rất nhiều tín hiệu như đau bụng, xuống cân, đại tiện ra máu và thiếu máu thì bạn hãy nghĩ ngay đến ung thư. Không giống như các bệnh khác, ung thư gây ra một loạt các triệu chứng. Nếu là ung thư giai đoạn cuối, cơ thể sẽ phát đi nhiều tín hiệu hơn.

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Khi cơ thể gửi đi nhiều tín hiệu về sức khỏe cùng một lúc rất có thể bạn đã bị bệnh ung thư tấn công - Ảnh minh họa: Internet

Theo Sohu, các bác sĩ khuyên một khi cơ thể xuất hiện 5 triệu chứng dưới đây, bạn nên đi khám ngay vì rất có thể bạn đã bị mắc bệnh ung thư.

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Ung thư giai đoạn đầu sẽ không gây giảm cân nhưng khi phát triển đến mức độ nào đó, dinh dưỡng trong cơ thể sẽ bị tiêu hao. Sau đó cân nặng của bệnh nhân từ từ giảm xuống. Nếu là ung thư giai đoạn cuối, tình trạng sụt cân của người bệnh vô cùng rõ ràng. Chính vì vậy cơ thể người bệnh thường xuyên suy nhược.

Nhiễm trùng

Bệnh nhân ung thư thường dễ bị nhiễm trùng và lây nhiễm các loại bệnh khác. Nguyên nhân là do bệnh làm giảm sức đề kháng của cơ thể. Nhiều bệnh nhân ung thư không phải chết vì ung thư mà do nhiễm trùng nặng hoặc lây nhiễm các loại bệnh khác do sức đề kháng giảm.

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Sụt cân không rõ nguyên nhân, sốt, thiếu máu, nhiễm trùng... là một trong những tín hiệu mà cơ thể muốn gửi đi khi bị tế bào ung thư tấn công - Ảnh minh họa: Internet

Sốt

Sốt cũng là một trong những tín hiệu mà cơ thể gửi đi khi mắc bệnh ung thư. Tuy nhiên, các bệnh nhân ung thư thường sốt không cao, chỉ ở mức trung bình nên rất nhiều người chủ quan, lơ là không chú ý đến tình trạng sức khỏe của bản thân.

Thiếu máu

Vì các tế bào ung thư liên tục phát triển trong cơ thể nên sẽ tấn công huyết quản, nhẹ thì gây xuất huyết nhỏ, nặng thì gây xuất huyết nhiều. Chính vì điều này các bệnh nhân ung thư luôn phải đối mặt với tình trạng thiếu máu.

Đau đớn

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của các tế bào ung thư, cơ thể chúng ta rất dễ xuất hiện trạng thái đau đớn. Y học gọi đây là những cơn đau ung thư. Khi bệnh phát triển đến giai đoạn cuối, các tế bào ung thư di căn, những cơn đau sẽ dồn dập và dữ dội hơn trước.

Cơ thể phát đi càng nhiều tín hiệu chứng tỏ tình trạng bệnh tình của bạn càng nghiêm trọng. Chính vì vậy nếu cơ thể xuất hiện cùng một lúc các triệu chứng trên, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe để có hướng điều trị sớm nhất nếu mắc bệnh.

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