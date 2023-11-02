Thiền buổi sáng đã được ca ngợi trong nhiều thế kỷ và vì lý do chính đáng. Nó cung cấp một số lợi thế độc đáo có thể thiết lập nhịp độ cho phần còn lại trong ngày của bạn.

Trong thế giới nhịp độ nhanh của chúng ta, nơi mà những đòi hỏi của cuộc sống dường như không ngừng nghỉ, thiền định đã nổi lên như một cứu cánh giúp tinh thần minh mẫn và cân bằng cảm xúc. Nó giúp chúng ta sống chậm lại, làm cho suy nghĩ của chúng ta dừng lại và giúp chúng ta tận hưởng niềm vui của chánh niệm. Tuy nhiên, việc chọn thời điểm thích hợp trong ngày để thiền và hiểu được khoảng thời gian lý tưởng là điều then chốt để thu được toàn bộ lợi ích của phương pháp tập luyện này. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về những lợi ích của thiền buổi sáng cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn của bạn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

1. Một khởi đầu bình yên cho ngày mới

Buổi sáng thường yên tĩnh hơn, tạo ra một môi trường thanh bình thuận lợi cho việc thiền định. Chuyên gia cho biết: Đây là thời điểm thế giới đang thức tỉnh và bạn có thể khai thác sự tĩnh lặng để xem xét nội tâm. Thiền buổi sáng giúp đưa tâm trí vào trung tâm, giúp kiểm soát căng thẳng và mang lại sức khỏe tổng thể. Nó cũng đặt nền tảng để mang lại cảm giác bình tĩnh và cân bằng cho ngày sắp tới.

2. Cải thiện sự tập trung

Hầu hết các công việc trong ngày, cho dù đó là chạy việc vặt hay đối mặt với thử thách ở nơi làm việc hay ở nhà đều yêu cầu bạn phải giải quyết nhiều việc cùng một lúc. Bằng cách thiền vào buổi sáng, bạn sẽ rèn luyện được khả năng tập trung và tập trung cao độ, giúp bạn dễ dàng giải quyết các công việc trong ngày với đầu óc tỉnh táo hơn.

3. Giảm căng thẳng

Căng thẳng đã trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta và với công nghệ và quá nhiều thông tin, việc giữ bình tĩnh trở nên khó khăn. May mắn thay, thiền buổi sáng giúp giảm mức độ căng thẳng và lo lắng, giúp bạn dễ dàng đối phó với thử thách bằng thái độ bình tĩnh hơn.

4. Dễ dàng hình thành một thói quen tốt

Chuyên gia gợi ý: “Việc thiết lập thói quen thiền buổi sáng có thể dễ thực hiện hơn vì có ít phiền nhiễu bên ngoài hơn”. Buổi sáng là thời điểm tốt nhất để bắt đầu xây dựng những thói quen tốt và thiền là một trong số đó.

Bạn nên thiền trong bao lâu?

Thời gian lý tưởng để thiền là khác nhau đối với mỗi người. Điều quan trọng là chất lượng luyện tập của bạn hơn là số lượng thời gian bạn bỏ ra. Dưới đây là một số hướng dẫn:

- Người mới bắt đầu: Bắt đầu với 5-10 phút. Sau đó, bạn có thể từ từ tăng thời lượng khi đã thành thạo với việc luyện tập.

- Người tập thường xuyên: Nhắm mục tiêu trong 20-30 phút. Điều này giúp bạn có nhiều thời gian để đi sâu vào thiền định và trải nghiệm những lợi ích của nó.

- Thiền sinh cao cấp: Bạn có thể thiền trong 45 phút đến một giờ hoặc hơn. Những học viên nâng cao thường nhận thấy những buổi thiền dài hơn rất bổ ích.

Những lời khuyên để bắt đầu thực hành thiền định của bạn

Nếu bạn là người mới tập thiền, việc bắt đầu cuộc hành trình này có vẻ đáng sợ. Dưới đây là một số lời khuyên có giá trị giúp bạn bắt đầu thực hành thiền do chuyên gia đưa ra.

- Tạo không gian riêng: Tìm một nơi yên tĩnh, không bừa bộn trong nhà để thiền. Đây sẽ là nơi trú ẩn cho sự bình yên nội tâm của bạn.

- Sự nhất quán là chìa khoá: Thiết lập một lịch trình thường xuyên. Cho dù đó là buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, sự nhất quán là điều quan trọng để mang lại lợi ích cho thiền.

- Tập thiền theo hướng dẫn: Bắt đầu với thiền định có hướng dẫn. Nhiều ứng dụng và tài nguyên trực tuyến đang cung cấp các phiên hướng dẫn để giúp bạn bắt đầu.

- Tập trung vào hơi thở của bạn: Đưa sự tập trung của bạn vào hơi thở khi nó vào và ra. Đây là một cách đơn giản và hiệu quả để bắt đầu thiền định của bạn.

- Hãy kiên nhẫn: Hiểu rằng thiền là một hình thức kỹ năng và thực hành cần có thời gian để phát triển. Đừng nản lòng trước tâm trí lang thang; hãy nhẹ nhàng hướng sự chú ý của bạn trở lại hơi thở hoặc điểm tập trung đã chọn.

- Tìm kiếm sự hỗ trợ: Hãy cân nhắc việc tham gia một nhóm thiền hoặc kết nối với một giáo viên thiền. Bạn có thể nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ phù hợp và ý thức cộng đồng.

Tóm lại, thiền là một hành trình cá nhân và không có cách tiếp cận chung nào phù hợp cho tất cả mọi người. Cho dù bạn chọn sự yên tĩnh vào buổi sáng, sự thanh thản vào buổi tối hay bất kỳ thời điểm nào ở giữa, điều quan trọng là biến nó thành một phần thường xuyên trong cuộc sống của bạn. Khi đào sâu hơn vào quá trình thực hành của mình, bạn sẽ khám phá ra vô số lợi ích mà nó mang lại, từ giảm căng thẳng đến nâng cao khả năng tự nhận thức. Hy vọng những thông tin về những lợi ích của thiền buổi sáng cho tâm trí, cơ thể và tâm hồn của bạn trên đây, sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!