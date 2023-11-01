Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết!

Sức khỏe 01/11/2023 11:21

Nha sĩ sẽ chia sẻ các phương pháp tốt nhất và tồi tệ nhất để làm trắng răng của bạn.

Có được một nụ cười trắng sáng ấn tượng là điều mà nhiều người trong chúng ta tìm kiếm. Và các dịch vụ và sản phẩm hứa hẹn giúp bạn có được hàm răng trắng hơn thực sự là vô tận, từ miếng dán làm trắng răng tại nhà đến phương pháp điều trị bằng laser tại phòng khám. Nhưng đâu là những biện pháp thực sự hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất, đã được các nha sĩ chia sẻ ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Top các phương pháp làm trắng răng tốt nhất

1. Miếng dán làm trắng răng

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 2

Nếu bạn tò mò về việc thử dùng miếng dán làm trắng răng, hãy thử ngay nhé! Các nha sĩ gọi miếng dán này là một trong những phương pháp làm trắng răng tốt nhất hiện có. Cụ thể, đây là những dải nhựa mỏng dùng để dán lên răng và chúng chứa dung dịch làm trắng gốc peroxide, giúp đánh bay vết ố và sự đổi màu. Phương pháp này có thể cực kỳ hiệu quả khi sử dụng đúng cách.

2. Kem đánh răng làm trắng

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 3

Một phương pháp khác mà bạn có thể dễ dàng thực hiện vào thói quen buổi sáng và buổi tối hiện tại của mình là gì? Kem đánh răng làm trắng! Các chuyên gia cho biết, loại kem đánh răng này có chứa chất mài mòn và hóa chất đặc biệt, giúp loại bỏ các vết ố và sự đổi màu trên bề mặt.

3. Làm trắng bằng laser

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 4

Có thể không phải tất cả mọi người đều có thể làm trắng răng bằng laser, nhưng đây là một trong những phương pháp làm trắng răng hiệu quả nhất. Cụ thể, đây là một quy trình làm trắng răng chuyên nghiệp do nha sĩ thực hiện, bao gồm việc bôi trực tiếp gel làm trắng gốc peroxide lên răng và sử dụng tia laser để kích hoạt gel. Các phương pháp điều trị làm trắng chuyên nghiệp này sử dụng chất tẩy trắng mạnh hơn và hiệu quả hơn bộ làm trắng tại nhà, nhưng chúng cũng có thể đắt hơn.

Các phương pháp làm trắng răng tệ nhất

1. Súc miệng bằng dầu

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 5

Khi nói đến sức khỏe tổng thể của bạn, có rất nhiều mẹo, thủ thuật và xu hướng thú vị mà bạn có thể thử — nhưng việc súc miệng bằng dầu để có hàm răng trắng hơn không phải là một trong số đó. Theo các chuyên gia, đây là một phương pháp thực hành Ayurveda bao gồm việc súc một thìa dầu trong miệng trong tối đa 20 phút để loại bỏ độc tố và vi khuẩn. Mặc dù cách này có lợi cho việc vệ sinh răng miệng nhưng nó chưa được chứng minh là có tác dụng làm trắng răng.

2. Đánh răng với baking soda

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 6

Một phương pháp khác mà bạn không nên lãng phí thời gian? Baking soda (thường được kết hợp với nước để tạo thành hỗn hợp sệt) vì nó có thể có tính mài mòn cực cao. Các nha sĩ cảnh báo: “Baking soda không có tác dụng làm trắng răng và thực sự có thể dẫn đến tổn thương men răng”.

3. Đánh răng với than hoạt tính

Các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà bạn cần biết! - Ảnh 7

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, bạn có thể đã từng thấy kem đánh răng và bột than hoạt tính được cho là mang lại cho bạn nụ cười trắng sáng hơn, nhưng hãy thận trọng khi áp dụng phương pháp này. Cụ thể, các chuyên gia cho biết: “Than củi là sự lựa chọn phổ biến để làm trắng răng tự nhiên, nhưng nó có tính mài mòn và thực sự có thể làm hỏng men răng”. Điều này đồng nghĩa với việc, biện pháp này thực sự có thể giúp bạn sở hữu 1 nụ cười trắng sáng hơn, nhưng chúng cũng sẽ mài mòn men răng của bạn, vì vậy hãy thận trọng nhé!

Tóm lại, trên đây là tổng hợp các biện pháp làm trắng răng tốt nhất và tệ nhất mà các nha sĩ chia sẻ. Tuy nhiên, cho dù bạn chọn phương pháp nào, điều cần thiết là phải đến gặp nha sĩ thường xuyên để kiểm tra và làm sạch nếu bạn muốn giữ cho răng và nướu của mình khỏe mạnh khi về già. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!

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