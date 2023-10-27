Hãy đối mặt với sự thật - bộ não của bạn thay đổi khi bạn già đi. Hầu hết mọi người sẽ trải qua một số dạng suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác khi họ già đi và đây là một quá trình bình thường. Nhưng ngoài sự suy giảm nhận thức thông thường, một số người sẽ phát triển những thay đổi nghiêm trọng hơn và mắc các bệnh về thần kinh như chứng mất trí nhớ hoặc bệnh Alzheimer. Mặc dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức khi bạn già đi, nhưng tập trung vào chế độ ăn uống và ăn những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ là một cách thiết thực mà bạn có thể làm để làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức và ngăn ngừa bệnh tật. Vậy đâu là những thực phẩm bổ não? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 7 loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ sau tuổi 50 ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các chuyên gia cho biết: “Quả việt quất đã nổi lên như một trong những loại thực phẩm có lợi nhất cho sức khỏe não bộ. Những quả mọng rực rỡ này rất giàu chất chống oxy hóa, là những hợp chất bảo vệ não khỏi căng thẳng oxy hóa và viêm nhiễm, có khả năng làm chậm quá trình lão hóa não và tăng cường khả năng giao tiếp của não.”

Đặc biệt, quả việt quất chứa một lượng lớn flavonoid, đặc biệt là anthocyanin, được chứng minh là có tác dụng cải thiện trí nhớ, nhận thức và kỹ năng vận động.

2. Quả lựu

Một loại thực phẩm khác có thể kết hợp vào thói quen hàng ngày của bạn để tăng cường trí não là lựu. Có một số đặc điểm khiến lựu rất có lợi cho não bộ đang bị lão hóa.

Cụ thể, loại trái cây mọng nước này chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh được gọi là polyphenol, được cho là có tác dụng bảo vệ thần kinh. Những chất chống oxy hóa polyphenol này giúp chống lại stress oxy hóa, tác nhân chính gây ra các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và bệnh Parkinson. Bên cạnh đó, cùng với polyphenol, quả lựu còn chứa một hợp chất gọi là punicalagin, được cho là có tác dụng làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer và cải thiện trí nhớ.

3. Quả cam

Cho dù bạn đang ăn vài lát cam hay uống một ly nước ép cam, bạn sẽ cung cấp cho não bộ các chất dinh dưỡng hữu ích.

Theo các chuyên gia, lợi ích sức khỏe của cam còn vượt xa hàm lượng vitamin C cao, đặc biệt là liên quan đến sức khỏe não bộ. Cụ thể, cam và nước cam là nguồn giàu flavonoid, có tác dụng giảm viêm và phục hồi chức năng tế bào trong não. Ngoài ra, cam còn là nguồn cung cấp folate, có thể ảnh hưởng đến chức năng não.

4. Hạt óc chó

Các chất dinh dưỡng trong quả óc chó, bao gồm polyphenol, có thể đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe nhận thức và bằng chứng khoa học cho thấy rằng việc đưa quả óc chó vào chế độ ăn uống lành mạnh có thể đóng vai trò giúp duy trì và cải thiện sức khỏe nhận thức khi con người già đi.

Cụ thể hơn, một báo cáo từ Tạp chí Dinh dưỡng nói rằng chất chống oxy hóa trong quả óc chó có thể giúp ngăn ngừa stress oxy hóa và viêm nhiễm thường thấy ở người lớn tuổi, đồng thời sự tồn tại của axit béo lành mạnh trong quả óc chó cũng có thể có lợi cho não lão hóa.

5. Cá hồi

Cá hồi chứa axit béo omega-3, là loại axit béo không bão hòa đa có liên quan đến một số lợi ích sức khỏe, bao gồm sức khỏe não tốt hơn và chức năng nhận thức. Cụ thể, theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Cureus, omega-3 được cho là có tác dụng cải thiện trí nhớ, học tập và "sức khỏe nhận thức".

Không chỉ vậy, Viện Y tế Quốc gia còn cho biết mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nhưng một số nghiên cứu đã phát hiện ra rằng tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu omega-3 có thể giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer.

Không chỉ vậy, ngoài việc giàu axit béo omega-3, cá hồi còn chứa vitamin D - một chất dinh dưỡng có thể giúp tăng cường nhận thức và sức khỏe não bộ.

6. Các loại rau lá xanh

Cải xoăn, rau chân vịt và cải chíp được gọi là "rau lá xanh" và những loại rau này được biết đến với công dụng chứa nhiều chất dinh dưỡng khác nhau, bao gồm một số chất có thể giúp cải thiện sức khỏe não bộ của bạn.

Theo Harvard Health, các loại rau lá xanh chứa rất nhiều folate, vitamin K, lutein và beta-carotene, tất cả đều có liên quan đến việc làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Neurology thậm chí còn phát hiện ra rằng chỉ một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có thể làm chậm quá trình suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác.

7. Trứng

Trứng không chỉ có hàm lượng protein tốt mà còn là một trong những thực phẩm giàu choline nhất mà bạn có thể ăn. Giá trị choline hàng ngày là từ 425 đến 550 miligam và một quả trứng chứa 169 miligam, nhưng choline là gì và nó có liên quan gì đến sức khỏe não bộ của bạn?

Viện Y tế Quốc gia giải thích rằng cơ thể bạn cần choline để điều chỉnh tâm trạng và chức năng trí nhớ của bạn, đồng thời một nghiên cứu năm 2021 được công bố trên tạp chí Thần kinh học hành vi cho thấy rằng việc tăng cường tiêu thụ choline trong chế độ ăn uống sẽ làm giảm nguy cơ "chức năng nhận thức thấp" ở người lớn tuổi.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp Top 7 loại thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe não bộ sau tuổi 50. Bằng việc kết hợp những thực phẩm này vào thực đơn hàng ngày, bạn sẽ duy trì được một sức khỏe não bộ tốt nhất nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.