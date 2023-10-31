Cảm thấy “mờ mịt”, khó ghi nhớ mọi thứ và khó tập trung là điều mà nhiều người trong chúng ta gọi là “sương mù não”. Các nguyên nhân phổ biến gây ra sương mù não bao gồm căng thẳng hoặc đau buồn, trải qua giai đoạn tiền mãn kinh (đối với nữ) và kiệt sức. Nhưng ít ai biết rằng những gì bạn đang ăn có thể khiến não bạn bị sương mù. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thực phẩm siêu chế biến là những thực phẩm đã trải qua nhiều giai đoạn chế biến và chứa nhiều thành phần bổ sung. Những sản phẩm này thường chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh và natri, đồng thời chúng thường chứa chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo. Đó có thể bao gồm ngũ cốc ăn sáng, bánh mì đóng gói và các sản phẩm bánh mì như bánh nướng xốp và bánh rán,...thường chứa nhiều ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung và chất béo không lành mạnh.

Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế nhưng đã có mối liên quan giữa việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và suy giảm nhận thức. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều những thực phẩm này cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng có hại khác cho sức khỏe, vì vậy tốt nhất bạn nên ăn các thực phẩm siêu chế biến một cách có chừng mực thôi nhé.

2. Các loại chất phụ gia

Phụ gia thực phẩm là những chất được bổ sung vào thực phẩm với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm kéo dài thời hạn sử dụng và thêm màu sắc hoặc hương vị.

Theo đó, nhiều người có thể cảm thấy sương mù não sau khi ăn một số chất phụ gia thực phẩm phổ biến nhất, bao gồm bột ngọt (MSG) và chất làm ngọt nhân tạo như aspartame. Tuy những điều này không xảy đến với tất cả mọi người và cần nhiều nghiên cứu để kiểm chứng hơn, nhưng nếu bạn cảm thấy mơ hồ sau khi tiêu thụ một số chất phụ gia thực phẩm, thì hãy hạn chế sử dụng.

3. Rượu

Theo các chuyên gia, rượu là thủ phạm lớn gây ra tình trạng sương mù não vì ảnh hưởng của nó đối với cả quá trình hydrat hóa và hệ thần kinh trung ương của bạn. Bạn không chỉ có thể cảm thấy sương mù khi uống rượu mà còn có thể cảm nhận được tác dụng của nó trong nhiều ngày sau đó.

Nếu bạn nhận thấy mình cảm thấy sương mù não sau khi uống rượu, tốt nhất bạn nên tránh uống rượu và thay vào đó hãy uống một ly mocktail. Ngoài ra, bạn có thể giảm tác động của tình trạng sương mù não do rượu bằng cách uống đủ nước và bổ sung chất điện giải trước hoặc sau khi uống rượu. Điều này là do việc sử dụng rượu có thể gây mất nước, làm suy giảm khả năng nhận thức.

4. Kẹo

Kẹo, là một ví dụ hoàn hảo về thực phẩm siêu chế biến, có thể góp phần đáng kể vào việc gây ra sương mù não. Chúng thường chứa lượng đường cao, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Sau những đợt tăng đột biến này có thể dẫn đến lượng đường trong máu giảm xuống, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và tinh thần uể oải.

5. Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Chúng thường chứa nhiều chất béo và muối không lành mạnh và ít chất dinh dưỡng. Thường xuyên tiêu thụ đồ chiên rán có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố góp phần gây ra sương mù não.

6. Hotdog

Xúc xích cũng có thể góp phần gây ra tình trạng sương mù não. Những thực phẩm này thường chứa nhiều nitrat và các chất bảo quản khác có thể gây viêm trong cơ thể, từ đó gây ra triệu chứng sương mù não. Ngoài ra, những loại thịt này thường chứa hàm lượng chất béo không tốt cho sức khỏe và thường không có các chất dinh dưỡng thiết yếu.

7. Đồ uống có chứa caffeine

Caffeine, được tiêu thụ rộng rãi trong đồ uống như cà phê và trà, cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Nghịch lý thay, trong khi một lượng nhỏ caffeine có thể nâng cao sự tỉnh táo và tập trung, thì việc tiêu thụ quá mức thường dẫn đến tác dụng ngược lại; điều này là do mất nước và kích thích quá mức của hệ thần kinh. Việc lạm dụng caffeine có thể dẫn đến "tác dụng phục hồi", dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và sương mù não khi tác dụng kích thích mất đi.

8. Carbohydrate tinh chế

Carbohydrate tinh chế, còn được gọi là carbohydrate chế biến, là những sản phẩm ngũ cốc đã được biến đổi đáng kể so với trạng thái tự nhiên của chúng. Quá trình này thường liên quan đến việc loại bỏ cám và mầm của hạt, đây là những phần giàu dinh dưỡng nhất, chỉ để lại nội nhũ giàu tinh bột. Ví dụ về carbohydrate tinh chế bao gồm bánh mì trắng và gạo trắng.

Ngũ cốc tinh chế cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Giống như đường tinh luyện, những sản phẩm ngũ cốc này đã bị loại bỏ những phần dinh dưỡng nhất, chỉ còn lại nội nhũ giàu tinh bột. Kết quả là một loại thực phẩm - không giống như thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt - gây ra sự tăng giảm nhanh chóng lượng đường trong máu. Cơ thể phản ứng với những biến động này bằng cách giải phóng hormone, dẫn đến các triệu chứng thường liên quan đến sương mù não, chẳng hạn như nhầm lẫn, hay quên và khó tập trung.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng mơ hồ, khó ghi nhớ và tập trung thì hãy xem xét lại chế độ ăn uống của mình nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.