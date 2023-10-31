Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não!

Sức khỏe 31/10/2023 10:53

Ít chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh, những thực phẩm không lành mạnh này có thể làm tăng tình trạng viêm và tăng lượng đường trong máu, góp phần gây ra tình trạng sương mù não.

Cảm thấy “mờ mịt”, khó ghi nhớ mọi thứ và khó tập trung là điều mà nhiều người trong chúng ta gọi là “sương mù não”. Các nguyên nhân phổ biến gây ra sương mù não bao gồm căng thẳng hoặc đau buồn, trải qua giai đoạn tiền mãn kinh (đối với nữ) và kiệt sức. Nhưng ít ai biết rằng những gì bạn đang ăn có thể khiến não bạn bị sương mù. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những loại thực phẩm góp phần gây nên hội chứng “sương mù não”

1. Thực phẩm siêu chế biến

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 2

Thực phẩm siêu chế biến là những thực phẩm đã trải qua nhiều giai đoạn chế biến và chứa nhiều thành phần bổ sung. Những sản phẩm này thường chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh và natri, đồng thời chúng thường chứa chất bảo quản, chất tạo màu và hương liệu nhân tạo. Đó có thể bao gồm ngũ cốc ăn sáng, bánh mì đóng gói và các sản phẩm bánh mì như bánh nướng xốp và bánh rán,...thường chứa nhiều ngũ cốc tinh chế, đường bổ sung và chất béo không lành mạnh.

Mặc dù nghiên cứu còn hạn chế nhưng đã có mối liên quan giữa việc tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn và suy giảm nhận thức. Ngoài ra, việc tiêu thụ nhiều những thực phẩm này cũng sẽ gây ra những ảnh hưởng có hại khác cho sức khỏe, vì vậy tốt nhất bạn nên ăn các thực phẩm siêu chế biến một cách có chừng mực thôi nhé.

2. Các loại chất phụ gia

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 3

Phụ gia thực phẩm là những chất được bổ sung vào thực phẩm với nhiều mục đích khác nhau, bao gồm kéo dài thời hạn sử dụng và thêm màu sắc hoặc hương vị.

Theo đó, nhiều người có thể cảm thấy sương mù não sau khi ăn một số chất phụ gia thực phẩm phổ biến nhất, bao gồm bột ngọt (MSG) và chất làm ngọt nhân tạo như aspartame. Tuy những điều này không xảy đến với tất cả mọi người và cần nhiều nghiên cứu để kiểm chứng hơn, nhưng nếu bạn cảm thấy mơ hồ sau khi tiêu thụ một số chất phụ gia thực phẩm, thì hãy hạn chế sử dụng.

3. Rượu

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 4

Theo các chuyên gia, rượu là thủ phạm lớn gây ra tình trạng sương mù não vì ảnh hưởng của nó đối với cả quá trình hydrat hóa và hệ thần kinh trung ương của bạn. Bạn không chỉ có thể cảm thấy sương mù khi uống rượu mà còn có thể cảm nhận được tác dụng của nó trong nhiều ngày sau đó.

Nếu bạn nhận thấy mình cảm thấy sương mù não sau khi uống rượu, tốt nhất bạn nên tránh uống rượu và thay vào đó hãy uống một ly mocktail. Ngoài ra, bạn có thể giảm tác động của tình trạng sương mù não do rượu bằng cách uống đủ nước và bổ sung chất điện giải trước hoặc sau khi uống rượu. Điều này là do việc sử dụng rượu có thể gây mất nước, làm suy giảm khả năng nhận thức.

4. Kẹo

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 5

Kẹo, là một ví dụ hoàn hảo về thực phẩm siêu chế biến, có thể góp phần đáng kể vào việc gây ra sương mù não. Chúng thường chứa lượng đường cao, có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột ngột. Sau những đợt tăng đột biến này có thể dẫn đến lượng đường trong máu giảm xuống, khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi, mất tập trung và tinh thần uể oải.

5. Đồ chiên rán

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 6

Thực phẩm chiên cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Chúng thường chứa nhiều chất béo và muối không lành mạnh và ít chất dinh dưỡng. Thường xuyên tiêu thụ đồ chiên rán có thể làm tăng tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể, một yếu tố góp phần gây ra sương mù não.

6. Hotdog

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 7

Xúc xích cũng có thể góp phần gây ra tình trạng sương mù não. Những thực phẩm này thường chứa nhiều nitrat và các chất bảo quản khác có thể gây viêm trong cơ thể, từ đó gây ra triệu chứng sương mù não. Ngoài ra, những loại thịt này thường chứa hàm lượng chất béo không tốt cho sức khỏe và thường không có các chất dinh dưỡng thiết yếu.

7. Đồ uống có chứa caffeine

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 8

Caffeine, được tiêu thụ rộng rãi trong đồ uống như cà phê và trà, cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Nghịch lý thay, trong khi một lượng nhỏ caffeine có thể nâng cao sự tỉnh táo và tập trung, thì việc tiêu thụ quá mức thường dẫn đến tác dụng ngược lại; điều này là do mất nước và kích thích quá mức của hệ thần kinh. Việc lạm dụng caffeine có thể dẫn đến "tác dụng phục hồi", dẫn đến mệt mỏi, đau đầu và sương mù não khi tác dụng kích thích mất đi.

8. Carbohydrate tinh chế

Top 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não! - Ảnh 9

Carbohydrate tinh chế, còn được gọi là carbohydrate chế biến, là những sản phẩm ngũ cốc đã được biến đổi đáng kể so với trạng thái tự nhiên của chúng. Quá trình này thường liên quan đến việc loại bỏ cám và mầm của hạt, đây là những phần giàu dinh dưỡng nhất, chỉ để lại nội nhũ giàu tinh bột. Ví dụ về carbohydrate tinh chế bao gồm bánh mì trắng và gạo trắng.

Ngũ cốc tinh chế cũng có thể góp phần gây ra sương mù não. Giống như đường tinh luyện, những sản phẩm ngũ cốc này đã bị loại bỏ những phần dinh dưỡng nhất, chỉ còn lại nội nhũ giàu tinh bột. Kết quả là một loại thực phẩm - không giống như thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt - gây ra sự tăng giảm nhanh chóng lượng đường trong máu. Cơ thể phản ứng với những biến động này bằng cách giải phóng hormone, dẫn đến các triệu chứng thường liên quan đến sương mù não, chẳng hạn như nhầm lẫn, hay quên và khó tập trung.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 thực phẩm dẫn đến hội chứng sương mù não. Nếu bạn thường xuyên gặp phải tình trạng mơ hồ, khó ghi nhớ và tập trung thì hãy xem xét lại chế độ ăn uống của mình nhé! Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.

Top những loại thực phẩm càng ăn càng đói!

Top những loại thực phẩm càng ăn càng đói!

Nếu bạn muốn giảm cân thì hãy tránh xa những thực phẩm khiến bạn thèm ăn nhiều hơn dưới đây nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   brain fog brain fog là gì sương mù não là gì hội chứng sương mù não

TIN MỚI NHẤT

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 39 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 24 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 4 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

Tác dụng hỗ trợ bổ sung canxi và bảo vệ tim mạch của loại cá biển bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm