Những lợi ích bất ngờ từ bột chuối xanh mà ít ai biết đến

Một thành phần bất ngờ nổi lên như cồn trên các phương tiện internet đó chính là bột chuối xanh. Chúng được sản xuất từ ​​chuối chưa chín và được băm nhỏ ra, sấy khô và sau đó được nghiền thật nhuyễn. Sự phổ biến của nó đã tăng vọt sau khi Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng thực thành phần trên chương trình phát thanh hàng tháng của mình Mann Ki Baat (tạm dịch: Suy nghĩ bên trong) vào tháng 7 năm 2021. Trên các phương tiện truyền thông, tràn ngập các công thức nấu ăn của những người ‘sành ăn’ để làm nên những món ăn với sự kết hợp thần kì của bột chuối, từ bánh brownies đến bánh zucchini fritters.

Để bảo vệ sức khỏe của họ trong đại dịch Coronavirus kéo dài, nhiều người Ấn Độ đã chuyển sang các hoạt động thực hành lành mạnh như yoga và trị liệu Ayurvedic - bao gồm cả việc thúc đẩy khả năng miễn dịch của mỗi người bằng cách ăn ngũ cốc, thảo mộc và các loại gia vị khác nhau.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thành phần của bột chuối là hợp chất đặc dinh dưỡng, không có gluten và bột tinh chế, những điều đó làm nó hoàn toàn có thể thay thế cho lúa mì. Nó có thể được làm có hoặc không có vỏ, mặc dù khi được làm bằng vỏ, chúng thường được sử dụng tốt nhất trong các món ăn mặn. Khi ra được thành phẩm thô, nó vẫn giữ được nét đặc trưng - hương vị chuối nhẹ, nhưng có mùi của hạt hoặc đất khi nấu chín. Là một nguồn carbohydrate phức tạp không có hạt, đây là một lựa chọn tốt cho những người có sự quyết tâm trong công cuộc giảm cân vì nó giúp điều chỉnh sự thèm ăn và ngăn ngừa việc ăn quá nhiều. Hơn thế nữa, bột chuối xanh rất giàu chất xơ, kali, magiê và vitamin, và chứa ít chất béo.

"Cấu trúc của các thành phần tạo nên bột (chuối xanh) không chỉ làm quá trình tiêu hóa trở nên dễ dàng, mà còn giữ cho cơ thể bạn không bị rối loạn, kèm theo đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng", Urvashi Agarwal, một huấn luyện viên sức khỏe tích hợp có trụ sở tại bang Uttar Pradesh của Ấn Độ chia sẻ rằng.

Agarwal nói rằng bột chuối nguyên chất đi kèm với tinh bột kháng thuốc và sợi prebiotic bên trong chúng nhằm thúc đẩy sức khỏe đường ruột trong việc giảm mỡ bụng. "Bột thúc đẩy tiêu hóa và tăng cường vi khuẩn đường ruột. Chúng là một lựa chọn sáng suốt cho những người không có nhiều thời gian, nó có thể được trộn lẫn trong sinh tố và đồ uống để tạo nên một thức uống ‘lành mạnh’ cho cơ thể, và có thể mang đi bất cứ đâu” cô nói.

"Đối với trẻ sơ sinh, bột chuối còn có thể được trộn trong thức ăn trẻ em hoặc cháo, trong khi người lớn có thể kết hợp chúng trong rotis, bánh kếp, bánh crepe, bánh quế, bánh mì hoặc những loại bánh khác. Vì sự ‘giàu dưỡng chất’ mà chúng cũng rất tuyệt cho những bà mẹ đang trong thời kì mang thai và hậu mang thai, không những thế chúng còn được dùng để điều trị các tình trạng bệnh nặng như bệnh tiểu đường và béo phì. "Một số khách sạn và nhà hàng Ấn Độ đang thêm bột chuối vào các thực đơn của họ, từ các món ăn mặn như rotis và dosas (bánh crepes lentil lên men) đến các món tráng miệng. Gagandeep Singh Sawhney, một quản trị đầu bếp tại khách sạn Shangri-La Eros của New Delhi, cho biết rằng anh nhận thấy được sự tăng lên rõ rệt trong nhu cầu đối với các món ăn được làm từ bột chuối. "Trong đại dịch, hầu hết mọi người đã quay trở về với các loại thực phẩm lành mạnh. Vì vậy, chúng tôi có rất nhiều lời yêu cầu từ khách hàng với các thực phẩm không có gluten hoặc không gây béo phì, và bột chuối từ đó trở thành một sự lựa chọn phù hợp với lời đặt hàng của họ một cách vô cùng hoàn hảo".

Nhà bếp tại các khách sạn cũng đã bắt đầu sử dụng bột chuối trong bánh mì, bánh quế, bánh crepe và bánh tortillas, cùng với bột yến mạch và hạt quinoa. Các món cà ri và graves với sự giàu dưỡng chất từ chuối ở trong nó thực sự rất ngon và tốt cho sức khỏe, ông nói rằng. Malini Parthasarthy - một người nội trợ tại Hồng Kông nói rằng gia đình cô ban đầu không có ấn tượng lắm với những món ăn được làm bằng bột chuối, nhưng cô đã thuyết phục họ về lợi ích sức khỏe của chúng. Cô bắt đầu sử dụng nó để làm bánh mì Ấn Độ như Idli, Dosas và Rotis, và trong các món tráng miệng như Halwa (món tráng miệng làm từ bột mì). “Tôi đã kết hợp bột chuối xanh vào bánh mì hấp Trung Quốc và những người bạn Trung Quốc của tôi yêu thích món bánh ấy cực kì luôn. Tất cả trong số họ đã yêu cầu tôi cho họ công thức để làm nên chiếc bánh ấy” cô nói.

Những người ở các nước phương Tây đang tìm kiếm chất thay thế có chứa ít tinh bột cho lúa mì cũng đang sử dụng bột chuối như một giải pháp thay thế. Từ khi bột không được làm từ các loại hạt và thay vào đó là sử dụng bột chuối ít đường là một sự lựa chọn đúng đắn và tốt cho những người mắc bệnh rối loạn tiêu hóa, chuyên gia dinh dưỡng Aarti Mukherji, của Bệnh viện Max Super ở New Delhi có nhận định rằng. Bột chuối không phải là một thành phần mới. Những người ở Tây Phi, Đông Nam Á và các nước Nam và Trung Mỹ đã sử dụng nó trong nhiều thế kỷ, Mukherji nói. "Nó cũng đã được sử dụng ở các vùng của Châu Phi và Jamaica, như một sự thay thế rẻ hơn cho bột mì của những người nghèo. "Sự phổ biến của chúng cũng đã tăng vọt ở Đông Nam Á. Bột chuối của Madé ở Bali tuyên bố là cửa hàng bánh sử dụng bột chuối để làm nguyên liệu đầu tiên trên thế giới. Tài khoản Instagram của họ - với hơn 8.000 người theo dõi – đã có vô số những bức hình quảng cáo sự ngon mắt của sản phẩm tại cửa hàng với bánh kếp, bánh mì, bánh nướng xốp, bánh rán, bánh quế, bánh, mì ống và pizza, tất cả chúng đều được làm từ bột chuối.

Một bài đăng gần đây của tiệm bánh còn nhấn mạnh cam kết của tiệm đối với thành phần chính của nó: "Bạn có biết rằng 1,4 triệu chuối bị vứt đi mỗi ngày? ... và đa số là do suy nghĩ không tốt của người dùng về chúng! " cửa hàng chia sẻ rằng. "Chúng ta đang sử dụng chuối xanh như một giải pháp nhằm bảo vệ môi trường chứ không phải chúng ta đi tìm kiếm sự hoàn hảo từ chúng. Sử dụng chuối để làm bột còn giúp làm giảm mức tiêu thụ chất thải từ chuối nói chung. Những người nông dân cho biết bột chuối là một sản phẩm thân thiện với môi trường tạo nên mạng lưới sức khỏe toàn cầu.

Những người nông dân với mảnh ruộng nhỏ ở những ngôi làng với truyền thống kinh doanh nhỏ lẻ tại địa phương thường phải bán chuối với giá ‘rẻ như cho’ để có thể đẩy hết được lượng hàng khi đã qua mùa vụ thu hoạch, theo ông Hegde. Chuyển đổi trái cây thặng dư này thành bột giúp kéo dài thời hạn sử dụng khoảng sáu tháng, giúp nông dân tránh được tình trạng phải bán chúng trong đau khổ khi mà có thể cung cấp cho mọi người một sự thay thế lành mạnh hơn cho các loại bột tinh chế ví dụ như bột chuối.