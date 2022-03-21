Những loại trái cây vừa ngon vừa bổ giúp bạn 'tắm mắt' lá phổi và dưỡng ẩm da khô cực kỳ hiệu quả

Vào thời điểm nhiệt độ thay đổi lớn và không khí trở nên khô hơn, việc quan tâm đến hệ hô hấp và lá phối là rất quan trọng. Nhiều người sẽ gặp các triệu chứng như ho và khô cổ họng. Mùa thu là mùa thu hoạch hoa quả, trong đó có nhiều loại quả có tác dụng dưỡng ẩm, bồi bổ cơ thể, thông phế, dưỡng phổi. Vậy mùa thu nên chọn những loại trái cây bổ phổi, dưỡng ẩm cho phổi là gì? Hãy cùng tìm hiểu với những gợi ý dưới đây nhé.

Lê Sydney không chỉ có thể ăn sống mà còn được chế biến thành súp, chẳng hạn như món lê hầm đường phèn nổi tiếng. Tuy nhiên, những người có tính lạnh, tỳ vị hư yếu không nên dùng quá nhiều, nếu không sẽ làm tổn thương tỳ vị, dạ dày.

Lê Sydney là loại trái cây tương đối phổ biến trong đời sống , chắc hẳn nhiều người đã hiểu rõ nhất định về tác dụng của nó trong việc thông phổi, dưỡng phổi. Lê Sydney có nhiều chức năng. Nó không chỉ làm ẩm phổi, thông phổi mà còn có tác dụng giảm ho và long đờm, khử hỏa, giải độc. Sydney rất giàu vitamin B, axit malic và axit xitric.

2. Cây mía

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Mía là loại cây chứa nhiều chất xơ nhất. Cây mía vừa đủ ngọt, vừa đủ thanh đi vào phổi và dạ dày vào hai kinh mạch, có tác dụng thanh nhiệt, bổ khí phổi, dưỡng ẩm, hóa đờm. Mía có thể điều trị các triệu chứng như ho nhiệt phổi, thở khò khè và nhiều đờm, khô miệng và cổ họng.

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Cách ăn mía phổ biến nhất là ăn sống. Bạn cũng có thể ép mía tươi. Ngoài ra, ở miền Nam, phổ biến hơn là rang mía rồi gọt vỏ. Vị thanh hơn, thơm, nồng, ngọt hậu hơn vị mía ăn trực tiếp.

3. Bưởi

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Bưởi là một loại trái cây chín vào mùa thu. Nó rất giàu protein, axit hữu cơ, vitamin, canxi, phốt pho, magiê, natri và các nguyên tố cần thiết cho cơ thể con người mà không một loại trái cây nào sánh được. Ngoài giá trị dinh dưỡng cao, bưởi có vị ngọt, tính lạnh, tác dụng bổ phổi, kiện tỳ thông kinh.

Bưởi là loại trái cây tốt cho việc bồi bổ phổi vào mùa thu và làm dịu các cơn ho sau khi cảm lạnh. Tuy nhien, ăn quá nhiều bưởi rất dễ gây bệnh, bụng lạnh. Chú ý nên ăn 2, 3 miếng mỗi ngày. Tốt nhất nên cho thêm mật ong vào để pha trà bưởi mật ong có tác dụng bổ phổi tốt hơn.

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Vào mùa thu, thời tiết hanh khô, bức bối, con người rất dễ bị tà khí tấn công làm tổn thương phổi. Vì vậy, nên ăn những thức ăn dưỡng ấm, dưỡng phổi, thúc đẩy cơ thể vào mùa thu khỏe mạnh. Những loại trái cây được giới thiệu ở trên không chỉ có thể cung cấp cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết mà còn có thể làm giảm bớt các bệnh liên quan đến phổi. Nó là một sản phẩm tốt để làm sạch và dưỡng ẩm cho phổi vào mùa thu!

Theo DayDayNews