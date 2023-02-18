Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) giải thích: Thời kỳ mãn kinh làm cho lượng hormone estrogen trong cơ thể bạn giảm đi và điều đó có thể ảnh hưởng đến âm đạo và đường tiết niệu của bạn. Theo thời gian, niêm mạc âm đạo của bạn có thể trở nên mỏng hơn, khô hơn và kém đàn hồi hơn.

Chuyên gia sức khỏe phụ nữ Jessica Shepherd cho biết: do giảm lưu lượng máu đến âm đạo và khả năng kích thích, đạt cực khoái, teo âm đạo có thể cản trở khả năng đạt khoái cảm khi quan hệ tình dục.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Y học Mãn kinh, tình trạng này được gọi là teo âm đạo, ảnh hưởng đến 45% phụ nữ.

Bên cạnh đó, Mary Jane Minkin, giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa và khoa học sinh sản tại Trường Y Yale cho biết: “Bệnh teo âm đạo có thể khiến bạn khó chịu ngay cả khi bạn chỉ đang đi dạo.”

Tất cả điều này nghe có vẻ khá kinh khủng, nhưng tin tốt là nó có thể điều trị được. Dưới đây là thông tin bạn cần về tình trạng teo âm đạo và cách giảm đau hiệu quả nhé. Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết ngay thôi nào!

Các triệu chứng của teo âm đạo là gì?

Tiến sĩ Minkin nói: “Trải nghiệm của mỗi phụ nữ hơi khác nhau một chút. Nói chung, Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG) cho biết, bạn có thể gặp các triệu chứng sau:

- Nóng rát và ngứa âm đạo

- Giảm bôi trơn khi quan hệ

- Ra máu sau khi quan hệ

- Nhiễm trùng âm đạo và đường tiết niệu thường xuyên hơn

- Nhu cầu đi tiểu thường xuyên

Không chỉ vậy, Tiến sĩ Shepherd cho biết, các triệu chứng tiết niệu có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng chứng teo âm đạo cũng làm mỏng lớp niêm mạc bàng quang, khiến phụ nữ dễ bị nhiễm trùng bàng quang hơn.

Teo âm đạo có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào?

Teo âm đạo dẫn đến tình trạng cảm thấy đau đớn khi quan hệ tình dục!

“Quan hệ tình dục gây đau đớn là một trong những vấn đề lớn nhất. Việc thiếu chất bôi trơn có thể gây kích ứng mô âm đạo và ma sát khi quan hệ tình dục càng khiến nó khó chịu hơn. Phần khó chịu nhất là gì? Tránh quan hệ tình dục vì đau có thể làm cho các triệu chứng teo âm đạo trở nên tồi tệ hơn. Đó là một vòng luẩn quẩn," - Tiến sĩ Minkin nói.

"Nếu bạn không quan hệ tình dục, bạn sẽ tiếp tục khô hơn." Tiến sĩ Shepherd cho biết, quan hệ tình dục thường xuyên làm tăng lưu lượng máu đến âm đạo và có thể làm tăng một số loại hormone giúp giữ cho âm đạo của bạn được bôi trơn và đàn hồi tốt.

Hơn thế nuwxam chỉ riêng tình trạng khô da đã có thể là một vấn đề khó giải quyết. theo Tiến sĩ Minkin, Việc teo âm đạo còn có thể gây ngứa và rát khi sinh hoạt hàng ngày. Bởi các tế bào trong âm đạo thực sự thay đổi. Chúng chuyển từ đẹp và đầy đặn sang mỏng hơn, và điều đó có thể gây ra các triệu chứng khó chịu cho các chị em phụ nữ."

Ngoài ra, những thay đổi về tiết niệu cũng có thể xảy ra. Tiến sĩ Minkin cho biết, cảm giác muốn đi tiểu rất nhiều và phải đi ngay sau khi có cảm giác muốn đi tiểu có thể khiến một số phụ nữ lo lắng về việc mạo hiểm đi quá xa phòng tắm.

Bạn điều trị bệnh teo âm đạo như thế nào?

Rất may, có nhiều lựa chọn để điều trị chứng teo âm đạo. Một số loại không kê đơn, số khác do bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ của bạn kê đơn. Theo Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), các phương pháp điều trị bao gồm:

Kem dưỡng ẩm và chất bôi trơn âm đạo

Các sản phẩm dưỡng ẩm và bôi trơn âm đạo thường có sẵn ở các hiệu thuốc!

Các sản phẩm này giúp giảm khô và ngăn ngừa đau khi quan hệ tình dục và thường có sẵn ở các hiệu thuốc.

Liệu pháp estrogen cục bộ

Một lượng nhỏ estrogen được giải phóng trực tiếp qua kem bôi âm đạo, vòng hoặc viên nén hòa tan vào mô âm đạo, tại đây nó giúp phục hồi độ dày và độ đàn hồi của niêm mạc âm đạo. Tiến sĩ Minkin cho biết các phương pháp điều trị theo toa này cũng giúp giảm khô và kích ứng.

Liệu pháp estrogen toàn thân

Liệu pháp estrogen toàn thân giúp giải phóng estrogen trong máu, để di chuyển đến các nơi cần!

Uống một viên thuốc, hoặc dán miếng dán, gel hoặc xịt lên da của bạn, và estrogen sẽ được giải phóng vào máu, từ đó nó sẽ được di chuyển đến các cơ quan và mô cần nhiều hormone hơn.

Theo Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), hãy nhớ rằng điều quan trọng là phải dùng progestin khi thực hiện liệu pháp estrogen. Các phương pháp điều trị chỉ chứa estrogen - có sẵn theo toa - có thể làm tăng nguy cơ ung thư niêm mạc tử cung và progestin giúp chống lại điều đó. Để giải thích cho hiệu quả này, Tiến sĩ Shepherd cho biết: Estrogen làm cho các tế bào trong niêm mạc tử cung nhân lên và phân chia, trong khi progestins giúp làm bong lớp niêm mạc đó.

Bộ điều biến thụ thể estrogen chọn lọc

Còn được gọi là SERMs, loại thuốc theo toa này liên kết với các thụ thể estrogen nằm khắp cơ thể và có thể giúp kích thích sản xuất hormone.

Khi nào bạn nên đến tìm gặp bác sĩ để nói về tình trạng này?

Hãy đến gặp bác sĩ nếu bạn sắp bước vào giai đoạn mãn kinh (thường ở độ tuổi 40 và 50), Tiến sĩ Shepherd nói.

Bạn nên tìm đến bác sĩ khi sắp bước vào giai đoạn mãn kinh, hoặc cảm thấy bất thường về âm đạo!

Bệnh teo âm đạo nên là một cuộc thảo luận liên tục để người phụ nữ biết điều gì sẽ xảy ra và khi các triệu chứng bắt đầu xảy ra, chúng có thể được giải quyết.

Bất kể bạn ở độ tuổi nào, nếu âm đạo của bạn cảm thấy không thoải mái hoặc nếu bạn đang phải đối mặt với tình trạng đau đớn khi quan hệ tình dục, hãy luôn nói chuyện với bác sĩ của bạn. Tình trạng này rất cần được chăm sóc hợp lý và kịp thời.

Trên đây là chi tiết về bệnh teo âm đạo, cũng như cách điều trị cho căn bệnh này. Hy vọng với những thông tin này, các chị em đã tìm được lời giải đáp ưng ý và biết cách lưu tâm hơn về sức khỏe và đời sống tình dục của mình nhé!