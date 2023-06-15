Những điều 'cấm kỵ' khi uống bia vào mùa hè nóng bức, không phải ai cũng biết

Sức khỏe 15/06/2023 13:43

Mùa hè nóng nực, uống bia để giải nhiệt là thói quen phổ biến của các đấng mày râu. Tuy nhiên, uống bia có những điều 'cấm kỵ' mà không phải ai cũng biết.

Không uống cùng với đồ nướng

Nhiều người thích uống bia và ăn đồ nướng vào mùa hè, nhưng cách ăn uống phổ biến này có khả năng gây ra bệnh gout, hoặc thậm chí là ung thư.

Các chuyên gia nhắc nhở, đồ nướng phần lớn là hải sản, nội tạng động vật và thịt. Chúng giống như bia, là những thực phẩm hàm lượng purine cao, việc bài tiết purin không bình thường là nhân tố quan trọng gây ra bệnh gout. Nếu bạn ăn thịt nướng và bia đồng thời, bạn sẽ làm tăng nguy cơ gia tăng bệnh gout.

Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh ăn đồ nướng khi uống bia. Nếu thực sự muốn ăn, bạn có thể ăn cùng một số loại rau lá xanh để giảm tác dụng phụ.

Không uống bia quá lạnh

Dưới cái nắng gay gắt, uống bia lạnh khiến bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên bia quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn có thể gây ra nhiều loại bệnh. Các chuyên gia cho biết, ngay cả bia được bảo quản trong tủ lạnh cũng nên được kiểm soát ở nhiệt độ 5-10 độ C.

Nếu nhiệt độ bia quá thấp thì không những không ngon mà còn khiến protein trong bia bị phân hủy, các chất dinh dưỡng cũng bị phá hủy. Quan trọng hơn, nhiệt độ bia quá thấp sẽ khiến nhiệt độ trong đường tiêu hóa của người uống giảm mạnh, giảm lưu thông máu, chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, thậm chí bị tiêu chảy.

Những điều 'cấm kỵ' khi uống bia vào mùa hè nóng bức, không phải ai cũng biết - Ảnh 1
Không uống bia quá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống khi bụng đói

Trong cuộc vui, nhiều người thích uống hơn là dùng đồ ăn. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, không chỉ làm bạn có cảm giác vô cùng mệt mỏi mà nó còn ảnh hưởng đến dạ dày và tiêu hóa. Nếu thói quen này kéo dài quá lâu sẽ làm tăng tỷ lệ bị ung thư dạ dày.

Không uống quá nhiều

Như đã nói ở trên, việc uống bia quá nhiều gây ra rất nhiều hệ luỵ xấu cho sức khoẻ, tổn thương cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, dạ dày,... Vì thế nếu như trong suốt mùa hè ngày nào bạn cũng uống bia quá nhiều sẽ khiến sức khoẻ bị suy giảm.

Những điều 'cấm kỵ' khi uống bia vào mùa hè nóng bức, không phải ai cũng biết - Ảnh 2
Không uống quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng bia để làm dịu cơn khát

 

Bia được rất nhiều người dân dùng như một thức uống để làm dịu cơn khát, giảm tiết mồ hôi. Nhưng trên thực tế uống bia có thể làm dịu cơn khát nhưng lại khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn.

Theo các chuyên gia y tế, uống bia giúp đem lại cảm giác mát mẻ nhưng khi đi vào cơ thể nó kích thích sự tiết hormone tuyến thượng thận, khiến nhịp tim, mạch máu mở rộng, tăng bề mặt nhiệt, do đó làm tăng sự bốc hơi nước, gây khô miệng. Đồng thời, bia cũng kích thích thận, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và đòi hỏi bài tiết, muốn đi tiểu làm cơ thể mất độ ẩm hơn. 

Ngoài ra, bia hòa tan trong máu, làm độ nhớt máu tăng lên, buộc máu từ ngoại mạch phải hấp thụ nước để pha loãng máu trong các tĩnh mạch, do đó gây ra khô miệng. 

Người béo không nên uống bia tươi

 

Bia tươi là là loại bia phải thông qua màng lọc thanh trùng để tẩy trừ vi khuẩn và tạp chất, sau đó đóng vào bình không vi khuẩn. Ở trong nhiệt độ từ 5-10oC, các loại thành phần dinh dưỡng và các mùi vị ở trong bia tươi cũng ổn định nhất. Loại bia này giữ lại được các enzyme hoạt động, chứa các axit amin và protein hòa tan phong phú hơn, và do đó nó có xu hướng phổ biến hơn so với bia nấu chín. Nhưng nên chú ý những người béo không thích hợp để uống bia tươi. 

 

Các chuyên gia tư vấn, bia tươi có chứa nấm men có thể tồn tại trong cơ thể người, có thể thúc đẩy sự tiết dịch dạ dày trong cơ thể người, tăng cường sự thèm ăn của một người. Những người béo uống bia tươi dễ hấp thu chất béo hơn so với bia nấu chín thông thường khiến cho bệnh béo phì có xu hướng trầm trọng hơn.

Những điều 'cấm kỵ' khi uống bia vào mùa hè nóng bức, không phải ai cũng biết - Ảnh 3
Người béo không nên uống bia tươi - Ảnh minh họa: Internet

Những 'bí quyết' giúp phụ nữ hồi xuân, trẻ mãi không già như 'gái đôi mươi'

Những 'bí quyết' giúp phụ nữ hồi xuân, trẻ mãi không già như 'gái đôi mươi'

Sau 35 tuổi, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Những 'bí quyết' sau đây giúp chị em phụ nữ giữ mãi vẻ thanh xuân.

Xem thêm
Từ khóa:   uống bia những điều cấm kỵ cấm kỵ khi uống bia

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, 3 con giáp 'ăn trọn' bổng lộc của Thần Tài, tiền tới tấp đến, tin vui không ngừng, giàu có chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 43 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

L’Oréal Paris: Di sản hơn 120 năm đồng hành và trao quyền cho phụ nữ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm