Những điều 'cấm kỵ' khi uống bia vào mùa hè nóng bức, không phải ai cũng biết

Nhiều người thích uống bia và ăn đồ nướng vào mùa hè, nhưng cách ăn uống phổ biến này có khả năng gây ra bệnh gout, hoặc thậm chí là ung thư.

Vì vậy, bạn nên cố gắng tránh ăn đồ nướng khi uống bia. Nếu thực sự muốn ăn, bạn có thể ăn cùng một số loại rau lá xanh để giảm tác dụng phụ.

Các chuyên gia nhắc nhở, đồ nướng phần lớn là hải sản, nội tạng động vật và thịt. Chúng giống như bia, là những thực phẩm hàm lượng purine cao, việc bài tiết purin không bình thường là nhân tố quan trọng gây ra bệnh gout. Nếu bạn ăn thịt nướng và bia đồng thời, bạn sẽ làm tăng nguy cơ gia tăng bệnh gout.

Không uống bia quá lạnh

Dưới cái nắng gay gắt, uống bia lạnh khiến bạn cảm thấy vô cùng dễ chịu. Tuy nhiên bia quá lạnh không chỉ ảnh hưởng đến hương vị mà còn có thể gây ra nhiều loại bệnh. Các chuyên gia cho biết, ngay cả bia được bảo quản trong tủ lạnh cũng nên được kiểm soát ở nhiệt độ 5-10 độ C.

Nếu nhiệt độ bia quá thấp thì không những không ngon mà còn khiến protein trong bia bị phân hủy, các chất dinh dưỡng cũng bị phá hủy. Quan trọng hơn, nhiệt độ bia quá thấp sẽ khiến nhiệt độ trong đường tiêu hóa của người uống giảm mạnh, giảm lưu thông máu, chức năng tiêu hóa bị ảnh hưởng, thậm chí bị tiêu chảy.

Không uống bia quá lạnh - Ảnh minh họa: Internet

Không nên uống khi bụng đói

Trong cuộc vui, nhiều người thích uống hơn là dùng đồ ăn. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe, không chỉ làm bạn có cảm giác vô cùng mệt mỏi mà nó còn ảnh hưởng đến dạ dày và tiêu hóa. Nếu thói quen này kéo dài quá lâu sẽ làm tăng tỷ lệ bị ung thư dạ dày.

Không uống quá nhiều

Như đã nói ở trên, việc uống bia quá nhiều gây ra rất nhiều hệ luỵ xấu cho sức khoẻ, tổn thương cơ quan nội tạng như gan, thận, tim, dạ dày,... Vì thế nếu như trong suốt mùa hè ngày nào bạn cũng uống bia quá nhiều sẽ khiến sức khoẻ bị suy giảm.

Không uống quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Không nên dùng bia để làm dịu cơn khát

Bia được rất nhiều người dân dùng như một thức uống để làm dịu cơn khát, giảm tiết mồ hôi. Nhưng trên thực tế uống bia có thể làm dịu cơn khát nhưng lại khiến cơ thể đổ mồ hôi nhiều hơn.

Theo các chuyên gia y tế, uống bia giúp đem lại cảm giác mát mẻ nhưng khi đi vào cơ thể nó kích thích sự tiết hormone tuyến thượng thận, khiến nhịp tim, mạch máu mở rộng, tăng bề mặt nhiệt, do đó làm tăng sự bốc hơi nước, gây khô miệng. Đồng thời, bia cũng kích thích thận, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất và đòi hỏi bài tiết, muốn đi tiểu làm cơ thể mất độ ẩm hơn.

Ngoài ra, bia hòa tan trong máu, làm độ nhớt máu tăng lên, buộc máu từ ngoại mạch phải hấp thụ nước để pha loãng máu trong các tĩnh mạch, do đó gây ra khô miệng.

Người béo không nên uống bia tươi

Bia tươi là là loại bia phải thông qua màng lọc thanh trùng để tẩy trừ vi khuẩn và tạp chất, sau đó đóng vào bình không vi khuẩn. Ở trong nhiệt độ từ 5-10oC, các loại thành phần dinh dưỡng và các mùi vị ở trong bia tươi cũng ổn định nhất. Loại bia này giữ lại được các enzyme hoạt động, chứa các axit amin và protein hòa tan phong phú hơn, và do đó nó có xu hướng phổ biến hơn so với bia nấu chín. Nhưng nên chú ý những người béo không thích hợp để uống bia tươi.