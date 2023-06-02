Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới

Sức khỏe 02/06/2023 14:41

Tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới ngày càng gia tăng. Thế nhưng, không phải ai cũng biết nguyên nhân bắt nguồn từ những thói quen hàng ngày sau đây.

Uống nhiều rượu bia

Sử dụng nhiều rượu bia không được khuyến khích cho bất cứ đối tượng nào, đặc biệt là phụ nữ đang trong độ tuổi sinh sản. Đối với những người đang có ý định sinh con thì không nên sử dụng loại đồ uống này. Việc lạm dụng rượu bia sẽ dẫn đến vòng hai của nữ giới phát triển, đi kèm là nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 1
Uống nhiều rượu bia - Ảnh minh họa: Internet

Tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh

Hiện nay, không ít chị em phụ nữ bị cuốn vào công việc bận rộn và có thói quen tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh. Tuy nhiên, những loại thức ăn này có chứa một lượng chất béo rất lớn làm tăng lượng estrogen làm ảnh hưởng tới hoạt động của buồng trứng, ngăn cản quá trình thụ thai sau này.

Thói quen này không chỉ làm cho phụ nữ tăng cân mà có thể tăng đường trong máu, điều này không tốt cho chức năng sinh sản.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 2
Tiêu thụ nhiều thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Mặc đồ quá chật

Quần áo bó sát hay đồ lót quá chất có thể ảnh hưởng đến sự tuần hoàn của máu đến buồng trứng, khiến các hoạt động tại đây có thể bị đình trệ, ức chế hormone sinh dục. Việc mặc đồ quá chật cũng khiến vùng kín bí bách, tạo điều kiện để dễ mắc một số bệnh viêm nhiễm, nấm âm đạo… nếu không điều trị kịp thời có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm cho khả năng sinh sản.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 3
Mặc đồ quá chật - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể dục quá ít hoặc quá nhiều

Tập thể dục vừa phải tốt cho sức khỏe của phụ nữ và được chứng minh cải thiện khả năng sinh sản khi kết hợp để có giữ cân nặng ở mức độ lý tưởng. Tuy nhiên những người tập thể dục quá mức có thể làm giảm cơ hội thụ thai.

Khi nhu cầu năng lượng vượt mất đi vượt quá năng lượng nạp vào có thể dẫn đến rối loạn chức năng của trục dưới đồi kéo theo đó là tình trạng kinh nguyệt không đều. Có tới 56% nữ giới bị rối loạn kinh nguyệt vì tập thể dục quá mức.

Có bằng chứng cho thấy các vận động viên nữ dễ bị thiếu máu do thiếu sắt hơn cũng có thể ảnh hưởng đến kinh nguyệt. Sắt là chất cần thiết cho sự phát triển của nang trứng cũng như sự dày lên của nội mạc tử cung và sự thiếu hụt có thể dẫn đến khó thụ thai.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 4
Tập thể dục quá ít hoặc quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên thức khuya

Rất nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, thức khuya tác động tiêu cực đến sức khỏe toàn trạng, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Khi cơ thể thiếu ngủ, ngủ không sâu, không đủ giấc… sẽ làm rối loạn nhịp tiết các hormone sinh sản ảnh hưởng đến chất lượng trứng cũng như chu kỳ kinh.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 5
Thường xuyên thức khuya - Ảnh minh họa: Internet

Ngồi một chỗ quá lâu

Xương chậu của người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong việc sinh sản, việc ngồi quá lâu một chỗ sẽ dễ dẫn đến sung huyết, tắc nghẽn khung xương chậu, khiến máu lưu thông kém ở tử cung và các vùng lân cận, đặc biệt là buồng trứng, gây ra tình trạng thiếu oxy ở buồng trứng, tăng nguy cơ vô sinh ở nữ giới.

Thêm vào đó, việc ngồi quá lâu một chỗ sẽ làm cho vùng kín bị bức bí, không được thông thoáng, dễ nhiễm các bệnh phụ khoa, đặc biệt là trong kỳ kinh. Việc ngồi quá lâu một chỗ khiến cho máu không được lưu thông, lâu dần gây ra sung huyết, dẫn đến lạc nội mạc tử cung.

Những thói quen tai hại gây ra tình trạng vô sinh, hiếm muộn ở nữ giới - Ảnh 6
Ngồi một chỗ quá lâu - Ảnh minh họa: Internet

 

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