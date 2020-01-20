Những gì bạn cần biết về chứng ợ chua nóng cổ

Ợ chua nóng rát cổ là triệu chứng thường gặp ở những người bị bệnh liên quan tới dạ dày, do dạ dày đang bị tổn thương, dẫn đến chức năng tiêu hóa thức ăn bị suy giảm. Thức ăn không được tiêu hóa kĩ dễ lắng đọng sinh khí gây ra hiện tượng ợ.

Ợ chua nóng cổ là một hiện tượng thường gặp, nhất là ở phụ nữ đang mang thai. Đây là một hiện tượng bình thường của cơ thể con người, nhưng trong nhiều trường hợp đây là triệu chứng của các bệnh lý, nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn tới các bệnh nguy hiểm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về chứng ợ chua nóng cổ , bạn đừng bỏ lỡ nhé!

Ngoài ra, chứng ợ chua nóng rát cổ có thể kèm theo một số triêu chứng khác như:

Người bị ợ chua nóng cổ thì khi ợ sẽ kèm theo cảm giác nóng rát từ xương ức lan tới cổ họng và có vị chua trong miệng. Sau cơn ợ chua sẽ thường bị tức ngực và cảm giác cồn cào trong dạ dày. Vị chua đọng lại trong miệng gây khó chịu và làm thay đổi vị giác khiến người bệnh ăn không ngon dẫn đến chán ăn.

Chua miệng, đắng miệng, khó nuốt, chán ăn;

Đầy hơi, chướng bụng, đau bụng thường xuyên nhất là khi ăn no;

Da xanh xao, mệt mỏi, buồn nôn và luôn cảm thấy có gì đó ở cổ họng;

Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể nếu diễn ra với tần suất nhỏ, không thường xuyên. Nhưng trường hợp bạn liên tục bị ợ chua trong nhiều ngày, mỗi ngày lại ợ nhiều lần và tình trạng này đang ngày một trầm trọng hơn thì đó là triệu chứng của một số bệnh lý về dạ dày.

Ợ chua nóng cổ - Ảnh: Internet

Nguyên nhân của ợ chua nóng rát cổ

Nguyên nhân do ăn uống, sinh hoạt

Do chế độ ăn uống thiếu khoa học: Ăn các thực phẩm khó tiêu, cay nóng, nhiều dầu mỡ, các thức ăn nhanh, ăn nhiều, ăn nhanh rồi nằm, là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện triệu chứng ợ chua nóng cổ.

Áp lực, mệt mỏi, stress: Các tình trạng căng thẳng và lo âu kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của dạ dày, gây chứng ợ chua nóng rát ở cổ.

Suy giảm chức năng hệ tiêu hóa, rối loạn nhu động ruột: Hệ tiêu hóa bị suy yếu, hoạt động kém hiệu quả sẽ gây ợ chua, thậm chí kéo theo các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón…

Do hiện tượng loạn khuẩn: Rối loạn các khuẩn ở đường tiêu hóa làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn bị trì trệ, còn sót trong dạ dày. Lâu dần các thức ăn này lên men, sinh khí gây chứng ợ chua nóng cổ.

Axit dạ dày được tiết quá nhiều: Có trường hợp vì dư thừa axit dạ dày, khiến dạ dày bị loét, viêm, khiến bạn bị trào ngược dạ dày thậm chí loét dạ dày, viêm dạ dày, gây ợ chua nóng rát cổ.

Cơ vòng thực quản dưới bị suy yếu: Tình trạng này sẽ làm cho axit dạ dày di chuyển lên thực quản, tới khoan miệng làm cho người bệnh bị ợ chua, ợ nóng khó chịu.

Nguyên nhân từ trào ngược dạ dày

Trào ngược dạ dày- thực quản hay còn có tên gọi khác là trào ngược axit dạ dày, là tình trạng trào ngược thường xuyên hay từng lúc của dịch dạ dày lên thực quản. Đây là một trong những nguyên nhân thường xuyên gây trào ngược dạ dày, nếu không được điều trị kịp thời có thể làm biến chứng viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày thậm chí là ung thư thực quản.

Do mang thai

Bà bầu bị ợ chua nóng cổ là một hiện tượng hết sức bình thường khi mang thai, không cần phải lưu ý nhiều. Trong trường hợp ợ chua xảy ra với tần suất nhiều, bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

Ợ chua nóng rát cổ ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa ợ chua nóng cổ

Khi xuất hiện các triệu chứng kể trên, người bệnh cần đi bác sĩ để có được chẩn đoán và có cách trị ợ chua nóng cổ chính xác nhất, tránh đọc theo các tin bài chữa bệnh trôi nổi trên mạng để không bị tiền mất tật mang. Sau khi được bác sĩ cung cấp phác đồ điều trị và thuốc uống, cần tuân thủ theo toa thuốc và phác đồ đó, không tự ý thay đổi thuốc điều trị, liều lượng cũng như thời gian dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, bạn cần điều chỉnh thói quen ăn uống sinh hoạt để rút ngắn thời gian điều trị ợ chua nóng cổ:

Có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, ăn chín uống sôi, ăn chậm nhai kỹ, không ăn quá no hoặc ăn quá ít, uống đủ nước ngủ đủ giấc, nên kê gối cao để tránh ợ chua khi ngủ.

Nên ăn các loại thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa như chuối, đậu phụ, nho để hạn chế áp lực, thời gian tiêu hóa; ăn các thực phẩm có tính kiềm như dưa hấu, ớt Đà Lạt,… để trung hòa axit dạ dày; ăn các thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa như đu đủ, táo, dứa,… giúp dạ dày tiêu hóa nhanh hơn; thường xuyên ăn sữa chua vì các lợi khuẩn trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa được cân bằng, hạn chế vi khuẩn có hại; các thực phẩm như dưa chuột, trà thảo mộc cũng giúp hạn chế cơn nóng rát dạ dày.

Ăn sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa; Internet

Hạn chế các loại thực phẩm cay như ớt, mù tạt làm dạ dày bị kích thích tiết ra axit, không ăn các thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, nước có gas để tránh tình trạng khó tiêu, đầy hơi, ợ hơi; hạn chế các thực phẩm chua như dưa chua, me, xoài xanh, bưởi vì chúng làm tăng lượng axit dạ dày.

Không dùng rượu bia, thuốc lá, mặc quần áo thoải mái, tránh chèn ép vùng bụng.

Thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe, luôn chú ý giữ cân nặng phù hợp với vóc dáng, tránh tạo mỡ thừa làm chèn ép dạ dày, nội tạng.

Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết “Những gì bạn cần biết về chứng ợ chua nóng cổ”, chúng tôi mong rằng thông qua bài viết này bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích về chứng ợ chua nóng cổ cũng như cách điều trị chứng bệnh này.