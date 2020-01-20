Những gì bạn cần biết về chứng ợ chua nóng cổ

Sức khỏe 20/01/2020 16:46

Chứng ợ chua nóng cổ là hiện tượng thường gặp, đặc biệt ở phụ nữ mang thai, vậy triệu chứng này là gì, có nguy hiểm hay không?

Ợ chua nóng cổ là một hiện tượng thường gặp, nhất là ở phụ nữ đang mang thai. Đây là một hiện tượng bình thường của cơ thể con người, nhưng trong nhiều trường hợp đây là triệu chứng của các bệnh lý, nếu không được điều trị kịp thời dễ dẫn tới các bệnh nguy hiểm. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin về chứng ợ chua nóng cổ, bạn đừng bỏ lỡ nhé!

O chua nong co 1
Chứng ợ chua nóng cổ - Ảnh: Internet

Hiện tượng ợ chua nóng cổ là gì?

Ợ chua nóng rát cổ là triệu chứng thường gặp ở những người bị bệnh liên quan tới dạ dày, do dạ dày đang bị tổn thương, dẫn đến chức năng tiêu hóa thức ăn bị suy giảm. Thức ăn không được tiêu hóa kĩ dễ lắng đọng sinh khí gây ra hiện tượng ợ.

Triệu chứng ợ chua nóng rát cổ

Người bị ợ chua nóng cổ thì khi ợ sẽ kèm theo cảm giác nóng rát từ xương ức lan tới cổ họng và có vị chua trong miệng. Sau cơn ợ chua sẽ thường bị tức ngực và cảm giác cồn cào trong dạ dày. Vị chua đọng lại trong miệng gây khó chịu và làm thay đổi vị giác khiến người bệnh ăn không ngon dẫn đến chán ăn.

Ngoài ra, chứng ợ chua nóng rát cổ có thể kèm theo một số triêu chứng khác như:

Chua miệng, đắng miệng, khó nuốt, chán ăn;

Đầy hơi, chướng bụng, đau bụng thường xuyên nhất là khi ăn no;

Da xanh xao, mệt mỏi, buồn nôn và luôn cảm thấy có gì đó ở cổ họng;

Đây là một phản ứng bình thường của cơ thể nếu diễn ra với tần suất nhỏ, không thường xuyên. Nhưng trường hợp bạn liên tục bị ợ chua trong nhiều ngày, mỗi ngày lại ợ nhiều lần và tình trạng này đang ngày một trầm trọng hơn thì đó là triệu chứng của một số bệnh lý về dạ dày.

O chua nong co 2
Ợ chua nóng cổ - Ảnh: Internet

Nguyên nhân của ợ chua nóng rát cổ

Nguyên nhân do ăn uống, sinh hoạt

Do chế độ ăn uống thiếu khoa học: Ăn các thực phẩm khó tiêu, cay nóng, nhiều dầu mỡ, các thức ăn nhanh, ăn nhiều, ăn nhanh rồi nằm, là một trong những nguyên nhân làm xuất hiện triệu chứng ợ chua nóng cổ.

Áp lực, mệt mỏi, stress: Các tình trạng căng thẳng và lo âu kéo dài có thể ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa của dạ dày, gây chứng ợ chua nóng rát ở cổ.

Suy giảm chức năng hệ tiêu hóa, rối loạn nhu động ruột: Hệ tiêu hóa bị suy yếu, hoạt động kém hiệu quả sẽ gây ợ chua, thậm chí kéo theo các triệu chứng như tiêu chảy, táo bón…

Do hiện tượng loạn khuẩn: Rối loạn các khuẩn ở đường tiêu hóa làm cho quá trình tiêu hóa thức ăn bị trì trệ, còn sót trong dạ dày. Lâu dần các thức ăn này lên men, sinh khí gây chứng ợ chua nóng cổ.

Axit dạ dày được tiết quá nhiều: Có trường hợp vì dư thừa axit dạ dày, khiến dạ dày bị loét, viêm, khiến bạn bị trào ngược dạ dày thậm chí loét dạ dày, viêm dạ dày, gây ợ chua nóng rát cổ.

Cơ vòng thực quản dưới bị suy yếu: Tình trạng này sẽ làm cho axit dạ dày di chuyển lên thực quản, tới khoan miệng làm cho người bệnh bị ợ chua, ợ nóng khó chịu.

Nguyên nhân từ trào ngược dạ dày 

Trào ngược dạ dày- thực quản hay còn có tên gọi khác là trào ngược axit dạ dày, là tình trạng trào ngược thường xuyên hay từng lúc của dịch dạ dày lên thực quản. Đây là một trong những nguyên nhân thường xuyên gây trào ngược dạ dày, nếu không được điều trị kịp thời có thể làm biến chứng viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày thậm chí là ung thư thực quản.

Do mang thai

Bà bầu bị ợ chua nóng cổ là một hiện tượng hết sức bình thường khi mang thai, không cần phải lưu ý nhiều. Trong trường hợp ợ chua xảy ra với tần suất nhiều, bà bầu nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa.

O chua nong co 3
Ợ chua nóng rát cổ ở bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

Cách chữa ợ chua nóng cổ

Khi xuất hiện các triệu chứng kể trên, người bệnh cần đi bác sĩ để có được chẩn đoán và có cách trị ợ chua nóng cổ chính xác nhất, tránh đọc theo các tin bài chữa bệnh trôi nổi trên mạng để không bị tiền mất tật mang. Sau khi được bác sĩ cung cấp phác đồ điều trị và thuốc uống, cần tuân thủ theo toa thuốc và phác đồ đó, không tự ý thay đổi thuốc điều trị, liều lượng cũng như thời gian dùng thuốc mà không có sự tư vấn của bác sĩ chuyên khoa.

Ngoài ra, bạn cần điều chỉnh thói quen ăn uống sinh hoạt để rút ngắn thời gian điều trị ợ chua nóng cổ: 

Có chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, ăn chín uống sôi, ăn chậm nhai kỹ, không ăn quá no hoặc ăn quá ít, uống đủ nước ngủ đủ giấc, nên kê gối cao để tránh ợ chua khi ngủ.

Nên ăn các loại thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa như chuối, đậu phụ, nho để hạn chế áp lực, thời gian tiêu hóa; ăn các thực phẩm có tính kiềm như dưa hấu, ớt Đà Lạt,… để trung hòa axit dạ dày; ăn các thực phẩm hỗ trợ tiêu hóa như đu đủ, táo, dứa,… giúp dạ dày tiêu hóa nhanh hơn; thường xuyên ăn sữa chua vì các lợi khuẩn trong sữa chua giúp hệ tiêu hóa được cân bằng, hạn chế vi khuẩn có hại; các thực phẩm như dưa chuột, trà thảo mộc cũng giúp hạn chế cơn nóng rát dạ dày.

O chua nong co 4
Ăn sữa chua rất tốt cho hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa; Internet

Hạn chế các loại thực phẩm cay như ớt, mù tạt làm dạ dày bị kích thích tiết ra axit, không ăn các thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ, nước có gas để tránh tình trạng khó tiêu, đầy hơi, ợ hơi; hạn chế các thực phẩm chua như dưa chua, me, xoài xanh, bưởi vì chúng làm tăng lượng axit dạ dày. 

Không dùng rượu bia, thuốc lá, mặc quần áo thoải mái, tránh chèn ép vùng bụng. 

Thường xuyên tập thể dục nâng cao sức khỏe, luôn chú ý giữ cân nặng phù hợp với vóc dáng, tránh tạo mỡ thừa làm chèn ép dạ dày, nội tạng.

O chua nong co 5
Tập thể dục rất tốt cho sức khỏe và dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là bài viết “Những gì bạn cần biết về chứng ợ chua nóng cổ”, chúng tôi mong rằng thông qua bài viết này bạn đã có cho mình những thông tin hữu ích về chứng ợ chua nóng cổ cũng như cách điều trị chứng bệnh này. 

Cây mật gấu ngâm rượu chữa bệnh gì? Sử dụng sao cho đúng?

Cây mật gấu ngâm rượu chữa bệnh gì? Sử dụng sao cho đúng?

Trong dân gian từ lâu đã lưu truyền phương pháp dùng cây mật gấu ngâm rượu để chữa nhiều bệnh thường gặp như đau nhức xương khớp, rối loạn tiêu hóa,… Vậy ngâm rượu cây mật gấu như thế nào, cách dùng sao cho đúng?

Xem thêm
Từ khóa:   ợ chua nóng rát nguyên nhân ợ chua nóng rát cách chữa ợ chua nóng rát cổ

TIN MỚI NHẤT

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi sau ngày 12/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Chúc mừng 3 com giáp 2 tháng Đại Cát Đại Lợi, tháng 10 TÀI LỘC, tháng 11 PHÁT TÀI, cuộc sống như mơ, bạc vàng không thiếu, giàu càng thêm giàu

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 12/10/2026, gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Hé lộ khối tài sản của Đàm Tùng Vận: Cát-xê đóng phim gây sốc, sở hữu biệt thự giữa Bắc Kinh

Sao quốc tế 4 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 6 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Hệ sinh thái doanh nghiệp của Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm