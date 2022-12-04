Những dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ não bạn cần nắm bắt ngay để sơ cứu kịp thời

Sức khỏe 04/12/2022 02:18

Tình trạng tai biến mạch máu não là một cấp cứu y tế cần nhận biết triệu chứng nhanh chóng và điều trị kịp thời. Đột quỵ xảy ra khi các tế bào não bắt đầu chết do lượng máu cung cấp cho não bị giảm hoặc gián đoạn. Bạn có thể giảm bất kỳ nguy cơ tổn thương não nào bằng cách thực hiện một cuộc gọi nhanh cho bệnh viện.

Một số dấu hiệu đột quỵ phổ biến ở cả nam và nữ là:

Yếu và tê liệt

Những dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ não bạn cần nắm bắt ngay để sơ cứu kịp thời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bệnh nhân phàn nàn về sự suy nhược đột ngột, đừng xem nhẹ. Nếu các triệu chứng vượt quá mức tê liệt ở một bên mặt hoặc ở một chân hoặc một cánh tay, hãy gọi dịch vụ cấp cứu.

​Mất thị lực hoặc phối hợp tay mắt kém

Mất thị lực ngẫu nhiên thường liên quan đến đột quỵ. Sức lực yếu, khả năng phối hợp tay và mắt kém, không có hoặc có rất ít cảm giác, nói không rõ ràng hoặc gặp khó khăn trong việc hiểu phương hướng hoặc lời nói là một dấu hiệu đáng báo động khác của đột quỵ.

Triệu chứng này có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Nếu một bệnh nhân phàn nàn về thị lực mờ hoặc mờ đột ngột, đặc biệt là ở một mắt, thì không nên bỏ qua. Điều này có thể nguy hiểm hơn nó có vẻ.

Té ngã không rõ nguyên nhân

Những dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ não bạn cần nắm bắt ngay để sơ cứu kịp thời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bệnh nhân ngã đột ngột hoặc vấp ngã do mất thăng bằng, có thể có điều gì đó không ổn đang xảy ra. Té ngã không rõ nguyên nhân kèm theo buồn nôn, nôn, sốt đều báo hiệu một vấn đề về tim mạch. Một số bệnh nhân có thể bị nấc cụt hoặc khó nuốt ngay trước khi bị đột quỵ.

Nhức đầu dữ dội

Nhức đầu không bao giờ nên được bỏ qua. Nếu đầu của bạn bắt đầu đau đột ngột hoặc bạn trải qua những cơn đau đầu dữ dội mà không rõ nguyên nhân nào khác, hãy nhờ sự giúp đỡ từ những người xung quanh bạn. Hầu hết bệnh nhân ngất đi nhanh chóng sau đó kêu đau đầu dữ dội. Ngất xỉu trong thời gian ngắn hoặc nhận thấy chóng mặt không nên bỏ qua.

Nhận dạng đột quỵ 

Những dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ não bạn cần nắm bắt ngay để sơ cứu kịp thời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Để nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ và những việc cần làm khi bạn hoặc bất kỳ ai xung quanh bạn gặp phải, các chuyên gia sử dụng từ viết tắt FAST. Bằng cách sử dụng bài kiểm tra FAST, bạn có thể kiểm tra các triệu chứng phổ biến nhất của đột quỵ ở chính mình hoặc người khác. FAST là viết tắt của các hành động sau:

  • Đối mặt. Yêu cầu người đó mỉm cười. Quan sát xem họ có thể mỉm cười hay khuôn mặt của họ có rũ xuống không.
  • Cánh tay. Yêu cầu người đó giơ cả hai tay lên. Lưu ý nếu một trong các cánh tay của người ấy yếu đi hoặc chùng xuống.
  • Lời nói. Yêu cầu người đó đọc một cái gì đó hoặc nói một câu đơn giản. Theo dõi xem bạn có nghe thấy tiếng nói lắp bắp hoặc những từ lạ không.
  • Thời gian. Thời gian được tính nếu câu trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào ở trên là có. Gọi dịch vụ khẩn cấp ngay lập tức.

 

Khi điều trị đột quỵ, thời gian tính bằng phút rất quan trọng. Đừng cố đưa bệnh nhân vào xe của bạn và tự mình chở họ đến bệnh viện. Gọi xe cứu thương có thể là một phản ứng tốt hơn. Nhân viên y tế của bệnh viện có thể phán đoán tình hình của bệnh nhân sớm hơn.

Những dấu hiệu khẩn cấp của đột quỵ não bạn cần nắm bắt ngay để sơ cứu kịp thời - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tùy thuộc vào loại đột quỵ, các bác sĩ có thể kê toa cho bạn các loại thuốc làm tan cục máu đông hoặc aspirin trong vòng 3 giờ kể từ khi các triệu chứng của bạn bắt đầu. Tiếp cận sớm với phương pháp điều trị có thể ngăn ngừa nguy cơ tàn tật hoặc tử vong.

Theo Times of India

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