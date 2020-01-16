Những công dụng cho người dùng khi tắm lá trà xanh 

Có rất nhiều người thắc mắc tắm lá trà xanh có tác dụng gì thì bạn hãy đọc tiếp phần nội dung bài viết dưới đây để hiểu rõ:

Trà xanh là loại cây quen thuộc trong đời sống , được rất nhiều người sử dụng làm nước uống hàng ngày. Tuy nhiên việc tắm lá trà xanh cũng mang đến rất nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng nắm được. Cùng tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây.

Lá trà xanh có công dụng làm đẹp rất tốt, việc tắm trắng bằng lá trà xanh tươi có thể giúp bạn loại bỏ được rất nhiều vấn đề về da như: ngăn ngừa mụn trứng cá, làm mờ những vùng da thâm sạm, xóa mờ vùng da bị nám tàn nhang và giúp làn da trắng dần lên... Đặc biệt tắm trắng với lá trà xanh thường xuyên có thể hạn chế được hiện tượng lão hóa da, giảm tình trạng da chảy xệ hay nhăn nheo.

Bạn có thể tắm lá trà xanh để mang lại một làn da sáng khỏe, trắng mịn tự nhiên mà không nhất thiết phải đến spa hay sử dụng mỹ phẩm đắt tiền.

Tắm trắng bằng lá trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Chuẩn bị: 1 nắm lá trà xanh tươi; 1 vỏ bưởi; 1 quả chanh; 2 thìa cà phê muối, 4-5 lát gừng

Rửa sạch các nguyên liệu, lần lượt cho lá trà xanh, vỏ bưởi, gừng, muối vào 1 nồi nước đun sôi lên để nguội. Sau khoảng 30 phút bạn mang ra pha với nước sạch để tắm trắng. Trước khi tắm trắng bạn hãy thái lát mỏng chanh và thả vào bồn nước tắm.

Tắm lá trà xanh trị mụn ở lưng

Lá trà xanh cũng có tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị mụn ở lưng, làm giảm các vết thâm, nám trên lưng.

Trị mụn ở lưng bằng tắm lá trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Để có thể sử dụng phương pháp tắm lá trà xanh trị mụn lưng hiệu quả bạn cần chuẩn bị 1 nắm trà xanh tươi và 1 ít muối trắng

Rửa sạch lá trà xanh tươi, để ráo nước sau đó cho vào nồi nước, thêm vài hạt muối, đun sôi khoảng 5 – 10 phút. Để nước nguội bớt sau đó hòa vào nước tắm. Khi tắm lấy khăn mềm thấm nước tắm thoa lên lưng nhiều lần. Thực hiện đều đặn, bạn sẽ thấy mụn ở lưng giảm rõ rệt.

Tắm là trà xanh khi bị thủy đậu

Khi bị thủy đậu tắm lá trà xanh sẽ làm giảm các triệu chứng của bệnh.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 nắm lá trà xanh, một ít muối trắng

Lá trà xanh rửa sạch, vò nát rồi cho vào nước thêm vài hạt muối, đun sôi với lửa lớn.

Lọc lấy nước trà xanh, rồi hòa với nước tắm để giảm mụn, thâm do bệnh thủy đậu gây ra.

Tắm lá trà xanh làm giảm đau nhức cơ bắp

Một tác dụng của tắm lá trà xanh không thể không nhắc đến là giảm đau nhức cơ bắp rất hiệu quả. Khi bạn cảm thấy đau nhức xương khớp, cơ bắp mỏi mệt thì hãy sử dụng lá trà xanh để tắm mỗi ngày.

Tắm lá trà xanh giảm đau nhức cơ bắp - Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 nắm lá trà xanh, rửa sạch, để ráo nước.

Cho lá trà xanh vào nồi nước, đun sôi từ 10 – 15 phút. Sau đó lọc lấy nước trà xanh hòa vào nước tắm. Bạn có thể ngâm mình trong nước tắm trà xanh khoảng 15 – 20 phút giúp cho gân cốt được thư giãn, các cơ được thả lỏng.

Lưu ý là nên tắm khi nước còn ấm để cho hiệu quả tốt nhất.

Sử dụng lá trà xanh tắm trị rôm sảy, mụn nhọt ở trẻ

Trong thành phần lá trà xanh có chứa chất EGCG có khả năng kháng viêm rất tốt. Ngoài ra tinh chất trong lá chè xanh còn giúp thúc đẩy sự tái sinh các tổ chức và dịch máu làm tăng khả năng miễn dịch cho da, ức chế sự phát triển của các loại vi khuẩn gây hại trên da của trẻ nhỏ.

Tắm lá trà xanh cho bé - Ảnh minh họa: Internet

Lá trà xanh không chỉ có tác dụng đánh bay những nốt rôm sảy, nó còn được nhiều người sử dụng để tắm rửa trị mụn nhọt, ngứa ngáy ở trẻ nhỏ.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 1 nắm lá chè xanh tươi, rửa sạch, để ráo nước.

Vò nát trà xanh tươi rồi cho vào nồi nước đun sôi trong khoảng 10 phút, để nguội bớt.

Đổ nước trà xanh vào chậu tắm cho bé, rồi đặt bé ngồi trong chậu. Sử dụng khăn mềm thấm nước lau toàn bộ cơ thể cho bé.

Thực hiện đều đặn từ 2 – 3 lần trong tuần sẽ làm giảm hẳn tình trạng rôm sảy, mụn nhọt ở trẻ.

Qua những thông tin ở trên chắc hẳn bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi: “tắm lá trà xanh có tốt không?”. Tuy nhiên để thực hiện đúng phương pháp bạn cần có một số lưu ý sau:

Lựa chọn các loại lá trà xanh sạch, có nguồn gốc rõ ràng. Với lá trà xanh mua ở chợ cần phải được rửa sạch nhiều lần, có thể ngâm qua nước muối để diệt khuẩn.

Với những người có làn da nhạy cảm thì không nên ngâm mình trực tiếp với nước lá trà xanh, hãy sử dụng khăn mềm thấm nước lau nên người. Đặc biệt lưu ý điều này với các bé vì làn da của trẻ vẫn còn yếu và khá nhạy cảm.

Không nên tắm bằng lá trà xanh quá nhiều, duy trì đều đặn từ 3 – 4 lần một tuần là hợp lý.

Khi da có dấu hiệu bị sưng tấy, có mủ, trầy xước thì không sử dụng lá trà xanh để tắm.

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Lựa chọn lá trà xanh sạch, vệ sinh để tắm - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những tìm hiểu về công dụng khi tắm lá trà xanh mang lại. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc biết cách sử dụng lá trà xanh trong việc ngăn ngừa bệnh, nâng cao sức khỏe bản thân.