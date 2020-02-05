Cách chữa viêm amidan tại nhà sẽ giúp người bệnh giảm được đau đớn so với việc cắt bỏ, giúp kiểm soát bệnh một cách hiệu quả.

Viêm amidan là căn bệnh phổ biến và có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Bệnh gây ra rất nhiều triệu chứng khiến người bệnh cảm thấy khó chịu, mệt mỏi. Hãy cùng tìm hiểu các cách chữa viêm amidan có thể thực hiện ngay tại nhà qua nội dung bài viết dưới đây. Những cách chữa viêm amidan hiệu quả ngay tại nhà mà không cần cắt bỏ - Ảnh minh họa: Internet Thế nào là viêm amidan? Trước khi tìm hiểu cách chữa viêm amidan, chúng ta hãy làm rõ những thông tin về căn bệnh này.

Amidan là các mô bạch huyết nằm ở phía sau hầu họng, viêm amidan xảy ra khi cơ quan này bị nhiễm virus hoặc vi khuẩn. Triệu chứng của bệnh viêm amidan rõ rệt như đau rát họng, khó nuốt, sốt. Nếu không được điều trị kịp thời bệnh có thể để lại những biến chứng nguy hiểm như: nhiễm khuẩn máu, viêm hệ hô hấp, viêm cầu thận.

Nguyên nhân gây bệnh viêm amidan Một số tác nhân gây bệnh như: Cơ thể nhiễm một số loại virus như: Enteroviruses, virus cúm, Virus Parainfluenza…

Người bệnh đã hoặc đang mắc một số bệnh về đường hô hấp như: ho gà, sởi…

Kém vệ sinh răng miệng cũng là nguyên nhân gây bệnh.

Sử dụng các loại thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, nước đá, các đồ uống lạnh.

Sống hoặc làm việc trong môi trường bị ô nhiễm, khói bụi.

Thời tiết thay đổi thất thường cũng là 1 trong những nguyên nhân gây bệnh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến viêm amidan - Ảnh minh họa: Internet Cách chữa viêm amidan tại nhà Để chữa viêm amidan tại nhà hiệu quả, người bệnh cần phải tìm ra nguyên nhân gây bệnh là gì để có phương pháp điều trị phù hợp. Có nhiều bệnh nhân thắc mắc viêm amidan mãn tính có chữa được không thì câu trả lời là hiện nay với sự tiến bộ của y học hiện đại đã có thể chữa khỏi hoàn toàn bệnh lý này bằng các phương pháp điều trị Tây y hoặc Đông y thích hợp. Một số bài thuốc chữa viêm amidan mãn tính bằng Đông y như: Bài 1: Cát cánh 5g, thăng ma 5g, ngưu tất 10g, sa sâm 10g, mạch môn 10g, huyền sâm 14g, xạ can 6g, tang bạch bì 10g. Cho vào ấm sắc, ngày uống 3 lần.

Bài 2: Tần bì 6g, đương quy 8g, đảng sâm 14g, hạnh nhân 8g, hoàng cầm 8g, kim ngân hoa 8g, cam thảo 6g, liên kiều 6g, hoàng kỳ 22g, bạch truật 10g, sài hồ 10g, thăng ma 10g. Mỗi thang thuốc sắc 3 nước và uống trong ngày.

Bài 3: Đan bì 10g, bối mẫu 6g, cam thảo 2g, bạc hà 2g, thiên hoa phấn 6g, địa cốt bì 6g, sinh địa 18g, mạch môn 6g, huyền sâm 10g, bạch thược 10g. Ngày uống 1 thang chia làm 3 lần.

Bài 4: Mạch môn 10g, huyền sâm 10g, xạ can 6g, tang bạch bì 10g, sa sâm 10g. Mỗi ngày sắc 1 thang uống. Chữa viêm amidan mãn tính bằng đông y - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra có thể chữa viêm amidan hoặc viêm amidan mãn tính bằng các phương pháp dân gian ngay tại nhà như sau: Mật ong: Thành phần của mật ong có tính kháng viêm, kháng khuẩn rất tốt, nó có tác dụng làm lành niêm mạc họng. Bạn có thể ngậm mật ong nhiều lần trong ngày để giảm các triệu chứng sưng, đau, rát họng. Bên cạnh đó, việc kết hợp mật ong với chanh hoặc gừng có thể giúp trị dứt điểm các triệu chứng của viêm amidan.

Rau diếp cá: Phương pháp chữa viêm amidan bằng rau diếp cá được rất nhiều người áp dụng. Rau diếp cá có vị chua, mát, giúp tiêu viêm, giảm sưng, tấy trong amidan. Có thể sử dụng rau diếp cá kết hợp với nước vo gạo như sau: Rau diếp cá rửa sạch, giã nhuyễn rồi nấu cùng 2 bát nước vo gạo, đun sôi khoảng 5 – 7 phút rồi chắt lấy nước. Ngày uống từ 2 -3 lần, thực hiện liên tục bạn sẽ cảm thấy giảm hẳn các triệu chứng của amidan. Ngoài ra, bạn cũng có thể kết hợp rau diếp cá với muối hạt để chữa viêm amidan. Chữa viêm amidan bằng rau diếp cá và nước vo gạo – Ảnh minh họa: Internet Cây lược vàng: Trong thành phần cây lược vàng chứa nhiều chất có khả năng tiêu viêm, kháng khuẩn, giảm đau, nhanh làm lành vết thương. Bạn có thể lấy lá lược vàng rửa sạch, thái nhỏ và gói cùng 1 ít muối, sau đó nhai từ từ trong miệng và nuốt.

Hồng khô: Chất polyphenol trong hồng khô có khả năng chống viêm, giảm sưng, đau của amidan. Bạn hãy nhai kỹ một quả hồng khô rồi nuốt lấy nước, thực hiện ngày từ 2-3 lần để cho hiệu quả tốt nhất. Chữa viêm amidan bằng quả hồng khô – Ảnh minh họa: Internet Nghệ: Đây là mẹo chữa viêm amidan hốc mủ được rất nhiều người áp dụng ngay tại nhà. Trong nghệ chứa thành phần curcumin có khả năng kháng viêm, diệt khuẩn, điều trị các bệnh về đường hô hấp rất tốt. Bạn hãy lấy 1 củ nghệ vàng, 3 lát chanh tươi, 1 củ gừng tươi thái nhỏ. Tất cả cho vào bát chứa 3 -4 thìa mật ong. Sau đó, tiến hành hấp cách thủy trong thời gian từ 10 – 15 phút, rồi lấy nước đó uống. Sử dụng nghệ tươi chữa viêm amidan hốc mủ - Ảnh minh họa: Internet Tỏi: Trong tỏi có chứa allicin còn được gọi là kháng sinh tự nhiên giúp tiêu diệt vi khuẩn, làm lành các vết thương trong cổ họng. Lấy từ 2 -3 nhánh tỏi băm nhuyễn, trộn cùng 2 thìa cà phê mật ong rồi ngậm trong cổ họng vài phút trước khi nuốt. Trên đây là những cách chữa viêm amidan hiệu quả có thể thực hiện tại nhà mà không cần đến phẫu thuật cắt bỏ gây đau đớn. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin hữu ích để bạn đọc áp dụng thành công chữa viêm amidan ngay tại gia đình.

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