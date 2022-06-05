Những cách bạn có thể đốt cháy calo khi ngồi vào bàn làm việc

Nhiều người trong chúng ta biết cuộc đấu tranh của việc làm việc cả ngày và sau đó cố gắng tập luyện bất cứ khi nào chúng ta có thể. Tất cả chúng ta đều đã nghe về tác hại của việc ngồi trong thời gian dài như vậy. Và làm một công việc toàn thời gian thực sự có thể khiến mọi thứ trở nên khá khó khăn khi liên quan đến thể dục. Ngoài việc đảm bảo đứng dậy mỗi giờ, có những cách khác để bạn có thể đốt cháy nhiều calo hơn một chút khi làm việc. Chỉ cần ghi nhớ rằng ngoài những lời khuyên này, tập thể dục là cần thiết để duy trì sức khỏe tổng thể của bạn.

Hãy suy nghĩ về điều này trong một phút: tại sao nhiều người lại cúi người khi ngồi vào bàn làm việc? Bởi vì đó là điều dễ dàng nhất để làm! Để ngồi thẳng, bạn cần phải vận động các cơ cốt lõi của mình. Sử dụng những cơ đó đốt cháy thêm một ít calo và tăng cường sức mạnh cho chúng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng uống nước làm tăng tiêu hao năng lượng khi nghỉ ngơi lên tới 30%. Mức tiêu hao năng lượng gia tăng này có thể kéo dài thậm chí một giờ. Uống đủ cũng có thể giúp bạn ăn nhẹ hơn. Để một chai nước trên bàn làm việc cả ngày để giúp bạn nhớ uống nước thường xuyên.

Siết cơ bụng

Siết cơ bụng vài phút một lần có thể đốt cháy calo cũng như làm săn chắc chúng. Chỉ cần siết chặt cơ bụng của bạn trong 10-15 giây và thả ra. Lặp lại nhiều lần nếu cảm thấy thoải mái, nhưng tập trung vào việc tăng thời lượng và số lần thực hiện.

Đá đùi trước

Bạn có biết bạn có thể làm săn chắc cơ chân khi ngồi không? Tất cả những gì bạn cần làm là nhấc chân khỏi sàn và duỗi thẳng. Siết cơ đùi trước và giữ chân song song với mặt đất trong 3 giây. Hạ xuống sàn và lặp lại 10 lần. Làm tương tự cho chân còn lại.

Siết mông

Để đốt cháy calo trong khi ngồi, bạn cần thực hiện các bài tập đẳng áp. Bóp mông thường xuyên để giúp săn chắc cơ mông và đốt cháy thêm một vài calo. Bóp trong 10 giây và thả ra.

Thở

Hít thở sâu bằng bụng được biết là có thể giúp giảm lo âu và tăng cường trao đổi chất. Trên thực tế, tập thở sâu bằng bụng vào mỗi buổi sáng có thể giảm căng thẳng và giảm mỡ.

Giãn cơ

Các động tác giãn cơ phần trên cơ thể có thể tăng cường năng lượng và đốt cháy nhiều calo hơn. Chỉ cần chắp tay và nâng cao qua đầu, lòng bàn tay hướng lên trên. Sau đó, hơi uốn cong thân của bạn sang trái và giữ trong 20-30 giây. Lặp lại ở phía bên kia.

Theo Journalistate