Nếu phân tích chi tiết, không khó để nhận thấy hầu hết yếu tố gây tử vong hàng đầu đều là những căn bệnh phổ biến, thường xuyên xảy ra. Nguy cơ mắc các bệnh mạn tính này rất cao nếu chúng ta không duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Vì vậy, buổi sáng là thời điểm quan trọng nhất trong ngày của chúng ta, vì nó sẽ định hình và ảnh hưởng đến cả ngày còn lại. Để có một ngày đầy năng lượng và hiệu quả, chúng ta nên tuân thủ quy tắc 3 nên 4 không. Hãy bắt đầu ngày mới với những thói quen tốt, để có một ngày đầy sức sống và thành công.

Mặc dù tiến bộ y học ngày nay có thể khiến tuổi thọ trung bình của con người tăng lên, nhưng tỷ lệ ung thư cũng liên tục tăng theo. Ngay cả khi trình độ y học phát triển, nỗi ám ảnh về bệnh ung thư vẫn khiến cho nhiều người run sợ, bởi số lượng người mắc ung thư vẫn không có dấu hiệu giảm xuống. Điều quan trọng nhất đối với bệnh ung thư chính là bản thân cần chủ động phòng tránh. Khi xây dựng một lối sống lành mạnh, chăm sóc cơ thể tốt, về cơ bản sẽ có thể tránh xa được bệnh tật.

Quy tắc 3 nên

Nên uống nước ấm

Thường xuyên uống một cốc nước ấm sau khi thức dậy sớm là một thói quen tốt mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể. Nó có thể cải thiện nhu động ruột và quá trình trao đổi chất, giảm cân, giảm nhiễm trùng đường tiết niệu , tránh chóng mặt, nhức đầu, tức ngực, tim đập nhanh. Đặc biệt, các khó chịu về thể chất do độ nhớt trong máu tăng vào buổi sáng sẽ được giảm thiểu đáng kể.

Nên chọn chế độ ăn nhạt và nhiều rau trái vào bữa sáng

Thói quen này sẽ giảm lipid (mỡ) máu, ngăn ngừa các bệnh tim mạch và mạch máu não, thúc đẩy nhu động ruột, giúp bạn tránh xa ung thư.

Nên uống trà xanh

Uống một cốc trà xanh vào buổi sáng đem đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã phát hiện trà xanh có chất chống oxy hóa mạnh nên rất có lợi cho việc phòng ngừa căn bệnh ung thư.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng một lượng lớn chất chống oxy hóa được tìm thấy trong lá trà xanh giúp ngăn chặn quá trình sản xuất các enzyme có hại cho cơ thể, ngăn ngừa sự xâm lấn của các khối u, hạn chế sự phát triển ung thư.

Quy tắc 4 không

Không tắm nước quá nóng

Tắm nước nóng vào buổi sáng với nhiều người giúp sảng khoái, thư thái đầu óc. Tuy nhiên, nhiệt độ của nước quá nóng có thể gây kích ứng, ngứa và khô da.

Bác sĩ Stacy Salob, chuyên gia về da liễu tại Đại học Y Cornell, New York, Mỹ, cảnh báo tắm nước nóng, nhất là nước nóng quá lâu sẽ phá vỡ hàng rào bảo vệ da. Kết quả là chúng ta dễ bị khô da, hay kích ứng, viêm, đỏ, ngứa.

Bà cho rằng thói quen tắm buổi sáng là tốt cho sức khỏe, tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý nhiệt độ của nước chỉ nên duy trì ở mức 37 độ C nhằm tránh những ảnh hưởng tới làn da.

Không bật dậy ngay lập tức

Do thành mạch máu của người trung niên và người cao tuổi mỏng nên nếu đột ngột chuyển tư thế từ nằm sang đứng sẽ làm cho tốc độ máu tăng đột biến, áp lực lên mạch máu tăng, có thể gây choáng váng. Trường hợp nghiêm trọng dẫn đến ngất.

Vì vậy, những người hơn 50 tuổi, sau khi thức dậy vào buổi sáng, có thể nằm thêm 3 phút, sau đó ngồi trên giường 3 phút, ngồi tiếp ở mép giường trong 3 phút rồi mới đứng lên.

Không dùng điện thoại khi mới mở mắt

Dùng điện thoại ngay khi vừa mở mắt dậy là một thói quen xấu gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng có rất nhiều người đang mắc phải. Ảnh minh họa: Internet

Khoảng 80% người có điện thoại thông minh dùng thiết bị này trong vòng 15 phút sau khi thức dậy mỗi sáng. Thói quen đó làm gián đoạn cơ hội bắt đầu ngày mới của bạn với tâm trí bình tĩnh và ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như năng suất của bạn.

Không bỏ bữa sáng

Mọi người ở độ tuổi nào cũng phải ăn sáng khi dậy sớm, bỏ bữa sáng sẽ không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Theo Aboluowang, các nhà khoa học phát hiện ra rằng những người bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh tim mạch cao hơn 87% và nguy cơ đột quỵ hơn gấp 3 lần so với những người ăn sáng hằng ngày.

Sau một đêm cơ thể không nạp thực phẩm, độ nhớt máu tăng cao, máu lưu thông chậm lại, dễ tích tụ thành mảng trong mạch máu. Nếu các mảng xơ vữa làm tắc nghẽn động mạch vành sẽ gây ra những cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim và các bệnh lý khác.

Ngoài ra, người hay bỏ bữa sáng có nhiều nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Thói quen xấu đó gây ra kháng insulin cấp tính và làm tăng nồng độ axit béo tự do, từ đó tiến triển thành kháng insulin mạn tính và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2.