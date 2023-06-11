Hầu hết, các tế bào trong cơ thể có chức năng cụ thể và tuổi thọ cố định. Trong quá trình điều hòa, một tế bào nhận được chỉ thị để chết và cơ thể có thể thay thế nó bằng một tế bào mới hơn hoạt động tốt hơn. Với các tế bào ung thư thiếu các yếu tố hướng dẫn chúng ngừng phân chia và chết. Kết quả dẫn đến sự tích tụ trong cơ thể, sử dụng oxy và chất dinh dưỡng thường nuôi dưỡng các tế bào khác.

Ung thư là tên gọi chung của tập hợp các bệnh liên quan, là nguyên nhân gây tử vong hàng thứ 2 trên thế giới. Ung thư là căn bệnh xảy ra khi có tế bào không bình thường xuất hiện, sinh trưởng mất kiểm soát và hợp thành một khối u. Các tế bào ung thư dần dần phá hủy và xâm lấn các mô lành trong cơ thể, xuất phát từ các cơ quan lân cận cho đến toàn cơ thể.

Tại giai đoạn đầu, nhiều loại ung thư thường không có dấu hiệu rõ ràng hoặc dễ bị nhầm lẫn. Khi chúng ta phát hiện muộn, “thời điểm” quan trọng để điều trị sẽ bị bỏ lỡ, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao. Vì vậy, việc phát hiện sớm ung thư là vô cùng quan trọng.

Các tế bào ung thư có thể xuất hiện ở một khu vực, sau đó lan rộng qua các hạch bạch huyết. Một số loại ung thư gây ra sự phát triển tế bào nhanh chóng, trong khi những loại khác làm cho các tế bào phát triển và phân chia với tốc độ chậm hơn.

Cổ đóng vai trò quan trọng trong cơ thể. Khi có những dấu hiệu bất thường xuất hiện tại vùng cổ, đó là dấu hiệu cảnh báo mà bạn cần phải đi khám bác sĩ ngay lập tức.

Da vùng cổ đen hoặc sạm đi

Nếu thấy da ở vùng cổ đổi màu đột ngột và trở nên sậm hơn so với các vùng khác mà không biết nguyên nhân, hãy cẩn trọng với nguy cơ mắc bệnh ung thư. Đặc biệt, nếu da có màu xanh hoặc đen, có dấu hiệu chảy máu hoặc viêm nhiễm thì cần đi khám sớm.

Lúc này các tế bào ung thư có thể đã bắt đầu phát triển ở giai đoạn nặng, dẫn đến cơ thể bị nhiễm độc, đặc biệt là vùng da cổ. Phổ biến nhất là bệnh ung thư gan, ung thư thận, ung thư tụy, ung thư dạ dày... Hoặc bản thân các khối u vùng cổ như ung thư thanh quản, ung thư tuyến giáp tác động đến sắc tố da như một triệu chứng, dù không quá phổ biến.

Nếu vùng da ở cổ đột nhiên ngày càng sậm màu hơn so với các vùng khác không rõ lý do, bạn hãy cẩn trọng với các bệnh ung thư. Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bệnh gai đen, hay còn được biết đến với cái tên "cổ đen", có thể gây ra sắc tố da khác thường ở vùng cổ. Bệnh thường xảy ra ở những người béo phì hoặc mắc bệnh tiểu đường.

Vùng cổ nổi những u cục

Nếu phát hiện vùng cổ xuất hiện khối u, dù kích thước nhỏ nhất cũng không được coi thường. Có thể xảy ra trường hợp khối u xuất hiện nhưng không gây khó chịu hoặc đau nhức. Điều này có thể là triệu chứng của u tuyến giáp, với thời gian, khối u có thể nhỏ đi hoặc lớn hơn và ảnh hưởng đến các dây thần kinh.

Trong trường hợp xấu hơn, bạn có thể đã bị ung thư. Nếu cục u đó chuyển sang màu đỏ hoặc vàng, có mủ, kèm theo sự ngứa ngáy, khó chịu. Điều bạn cần làm là tuyệt đối không được tự ý nặn, bóp mà phải tới bệnh viện thăm khám.

Nổi mụn ở cổ

Nếu bạn phát hiện có mụn dưới cổ thì nên chú ý đến nó nhiều hơn và tốt nhất là nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia y tế.

Bởi vì thường thì da ở vùng cổ rất mịn, không có mụn bọc hay mụn mủ. Nếu phát hiện cổ bỗng nổi nhiều mụn thì có thể là tế bào ung thư đang hình thành. Trong quá trình phát triển, những tế bào này sẽ tấn công hệ thống miễn dịch, gây ra một số triệu chứng ở cổ - nơi tập trung nhiều tế bào bạch huyết

Còn nếu các mụn này có màu đỏ, kích thước lớn hơn mụn trứng cá kèm theo cảm giác ngứa hoặc đau thì tuyệt đối đừng tự nặn và luôn cố gắng giữ vệ sinh sạch sẽ. Nếu mụn có mủ hoặc chảy nước màu vàng kèm cảm giác khó nuốt, cứng cổ thì rất có thể bạn đã mắc bệnh ung thư tuyến giáp, ung thư thực quản hoặc ung thư hạch bạch huyết.