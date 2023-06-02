Cẩn thận 3 căn bệnh được cảnh báo gia tăng rất nhanh trong mùa hè nắng nóng, 1 trong số đó liên quan đến món ăn yêu thích của nhiều người

Sống khỏe 02/06/2023 18:18

Trong thời tiết giao mùa, các chuyên gia cảnh báo 3 loại bệnh đang gia tăng đột biến và có những tác hại khó lường.

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, mùa hè là điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát triển. Trong thời gian qua, Trung tâm cũng ghi nhận những trường hợp mắc bệnh về được tiêu hóa, nhiễm trùng do virus, một số bệnh do vi khuẩn…

Trong mùa nắng nóng, việc nhiệt độ tăng cao sau những ngày lạnh, mát mẻ của mùa xuân luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh mà mọi người cần chú ý để phòng tránh, nhất là 3 căn bệnh sau đây có thể nhiều người không ngờ tới.

Liên cầu lợn

Bệnh Liên cầu lợn ở người là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính do vi khuẩn Liên cầu lợn có tên khoa học là Streptococcus suis (S. suis) lây truyền từ động vật sang người, chủ yếu là từ lợn mắc bệnh. Nếu không được phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời thì người bệnh có thể tử vong do: sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng, viêm nội tâm mạc.... Trong trường hợp bệnh nhân hồi phục thì bệnh vẫn có thể để lại những di chứng nặng nề khác.

Cẩn thận 3 căn bệnh được cảnh báo gia tăng rất nhanh trong mùa hè nắng nóng, 1 trong số đó liên quan đến món ăn yêu thích của nhiều người - Ảnh 1
Các chuyên gia khuyến cáo không nên ăn tiết canh lợn vì có nguy cơ nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Ảnh minh họa: Internet

PGS.TS.BS Đỗ Duy Cường cho hay, bệnh nhân nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn sẽ có bệnh cảnh lâm sàng rất nặng nề. Bệnh nhân có thể sốt cao, đau đầu, nôn mửa, sốt, xuất ngoài trên da. Có trường hợp bệnh nhân nặng có thể nhiễm trùng máu, điếc do tổn thương ốc tai…

Những ngày gần đây ghi nhận số ca đến khám vì liên cầu lợn gia tăng. Tình trạng này là do người dân ăn tiết canh lợn hoặc có trường hợp có ăn tiết canh dê ngoài hàng có pha tiết canh lợn nên đã nhiễm vi khuẩn gây bệnh.

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cũng nhiều lần khuyến cáo để phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người, người dân tuyệt đối không ăn sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín hoặc từ lợn ốm, chết, đặc biệt không ăn tiết canh lợn; có biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang cho những người chăn nuôi, tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc.

Sốt xuất huyết

Sốt xuất huyết thường xuất hiện vào khoảng thời gian giao mùa, vào mùa mưa từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm. Đây là thời điểm thuận lợi để muỗi vằn truyền bệnh sinh sôi, tạo điều kiện bùng phát dịch sốt xuất huyết Dengue.

Cẩn thận 3 căn bệnh được cảnh báo gia tăng rất nhanh trong mùa hè nắng nóng, 1 trong số đó liên quan đến món ăn yêu thích của nhiều người - Ảnh 2
Lúc đầu, nhiều người lầm tưởng sốt xuất huyết là bệnh cảm. Ảnh minh họa: Internet

Những dấu hiệu ban đầu của sốt xuất huyết khá tương đồng với cúm nên dễ gây nhầm lẫn, triệu chứng thường kéo dài khoảng 2-7 ngày sau một khoảng thời gian ủ bệnh từ 4 đến 10 ngày do vết đốt của muỗi mang mầm bệnh, có thể có các dấu hiệu sau:

+ Biểu hiện xuất huyết có thể ở nhiều mức độ khác nhau như: có chấm/mảng xuất

huyết ở dưới da, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.

+ Nhức đầu, chán ăn, buồn nôn, nôn.

+ Da xung huyết, phát ban.

+ Đau cơ, đau khớp, nhức hai hố mắt.

Bệnh nhân chuyển nặng khi có thêm các dấu hiệu sau:

- Vật vã, lừ đừ, li bì.

- Đau bụng vùng gan hoặc ấn đau vùng gan.

- Gan to > 2 cm.

- Nôn - nhiều.

- Xuất huyết niêm mạc.

- Tiểu ít.

- Sốc: mạch nhanh, huyết áp tụt, kẹt.

- Xuất huyết nặng

Cần phát hiện sớm các dấu hiệu chuyển nặng để điều trị kịp thời, tránh tử vong.

Để phòng tránh bệnh xuất huyết, người dân cần phải tăng cường các biện pháp diệt muỗi. Khi nghi ngờ mắc bệnh cần đến cơ sở y tế để được xét nghiệm và điều trị. Sốt xuất huyết hiện nay chưa có vắc xin phòng ngừa nên một người có nguy cơ nhiễm nhiều lần do virus có nhiều chủng khác nhau.

Thủy đậu

Giai đoạn thời tiết giao mùa, chuyển từ xuân sang hè làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm, trong đó có thủy đậu.

Mặc dù là bệnh lành tính, không có triệu chứng nặng nề ngoài những hồng ban mụn nước lan tràn, tuy nhiên, bệnh thủy đậu có thể diễn biến rất nhanh và gây ra những biến chứng nghiêm trọng nếu không được điều trị kịp thời.

Cẩn thận 3 căn bệnh được cảnh báo gia tăng rất nhanh trong mùa hè nắng nóng, 1 trong số đó liên quan đến món ăn yêu thích của nhiều người - Ảnh 3
Giai đoạn chuyển giao mùa làm gia tăng các bệnh truyền nhiễm, trong đó có thủy đậu. Ảnh minh họa: Internet

ThS.BS Hà Sơn Tùng – Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ cho biết: Thủy đậu là một bệnh rất dễ lây truyền do một loại siêu vi mang tên Varicella Zoster Virus (VZV) gây nên. Bệnh xảy ra phần nhiều ở trẻ em, nhưng cũng không ít người lớn mắc bệnh này.

Giai đoạn khởi phát bệnh thường đột ngột với triệu chứng nổi các nốt phỏng nước ở vùng đầu, mặt, chi và thân. Các mụn nước này xuất hiện rất nhanh, trong vòng 12 - 24 giờ có thể nổi toàn thân, đặc biệt khi nhiễm thêm vi trùng mụn nước sẽ có màu đục do chứa mủ.

Ở trẻ nhỏ, ngoài triệu chứng nổi mụn nước còn kèm theo sốt cao, bỏ ăn, quấy khóc hoặc nôn ói.

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