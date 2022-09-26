Nhân viên khách sạn tiết lộ 4 lí do vì sao khách nên bật đèn phòng vệ sinh khi ngủ, gia đình nào chuẩn bị đi du lịch nhanh tìm hiểu ngay!

Sức khỏe 26/09/2022 05:00

Việc bật đèn nhà vệ sinh khi ngủ trong nhà nghỉ, khách sạn sẽ mang đến nhiều lợi ích cho bạn. Hãy cùng tìm hiểu nhé.

Dễ dàng xác định phương hướng

Nhiều người có thói quen đi vệ sinh vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu không bật đèn thì việc xác định nhà vệ sinh sẽ rất khó vì bạn chưa làm quen được với một căn phòng mới.

Nếu xung quanh là bóng tối, bạn sẽ phải mò mẫm bật đèn, tìm điện thoại hoặc có định hướng xem nhà vệ sinh ở chỗ nào. Điều này có thể khiến bạn tỉnh ngủ và khó ngủ trở lại. Ngoài ra, nó có thể khiến người ngủ cùng phòng cũng bị thức giấc.

Vì vậy, bật đèn nhà vệ sinh sẽ giúp bạn dễ dàng xác định phương hướng.

Nhân viên khách sạn tiết lộ 4 lí do vì sao khách nên bật đèn phòng vệ sinh khi ngủ, gia đình nào chuẩn bị đi du lịch nhanh tìm hiểu ngay! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tránh vấp ngã

Việc bật đèn trong nhà vệ sinh sẽ tạo ra nguồn sáng giúp bạn không bị vấp ngã khi xuống giường lấy nước uống hoặc đi vệ sinh. Điều này đặc biệt có ích với những người có thói quen mở tung vali và để ở giữa phòng.

Nhân viên khách sạn tiết lộ 4 lí do vì sao khách nên bật đèn phòng vệ sinh khi ngủ, gia đình nào chuẩn bị đi du lịch nhanh tìm hiểu ngay! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp ngủ ngon

Không ít người nhát gan, hay tưởng tượng những thứ khiến mình sợ hãi rồi tối ngủ hay giật mình. Nếu hay sợ hãi vào ban đêm, khi gặp bất kỳ chuyển động nào ngoài hành lang, có thể sẽ khiến bạn gây ra tâm lý hoảng loạn, vì vậy bạn nên bật đèn ngủ. Có ánh sáng trong bóng tối có thể làm giảm hiệu quả những cảm xúc khó chịu và tâm trạng hoảng loạn. Bạn có thể ngủ ngon mà không sợ hãi, phải không?

Nếu bật đèn ngủ chói mắt, khó ngủ thì mọi người ở khách sạn có giải pháp khác là bật đèn phòng vệ sinh. Khi ấy, ánh sáng chỉ ở một góc không làm ảnh hưởng đến thị giác cũng như giúp mọi người yên tâm hơn nhiều so với việc ở trong căn phòng tối thui.

Nhân viên khách sạn tiết lộ 4 lí do vì sao khách nên bật đèn phòng vệ sinh khi ngủ, gia đình nào chuẩn bị đi du lịch nhanh tìm hiểu ngay! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cứu nguy

Tai nạn là những thứ khó mà lường trước được, có thể xảy ra từ các vật dụng trong phòng hay ở bên ngoài nhưng vẫn gây nguy hiểm cho mọi người. Cho nên, việc để đèn trong phòng vệ sinh sẽ giúp mọi người nhìn thấy rõ, dễ dàng tìm lối thoát khi nghe tiếng động lạ, phát hiện bất thường hay nghe tiếng chuông cảnh báo.

Nhân viên khách sạn tiết lộ 4 lí do vì sao khách nên bật đèn phòng vệ sinh khi ngủ, gia đình nào chuẩn bị đi du lịch nhanh tìm hiểu ngay! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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Từ khóa:   du lịch đời sống mẹo ở khách sạn

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