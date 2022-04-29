Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không?

Tuy nhiên, trên thế giới có một sa mạc vô cùng đặc biệt, lượng mưa ở đây cao tới 1600 mm, cảnh quang sa mạc nơi đây cũng khác biệt so với các sa mạc khác. Đây là sa mạc Lencois Maranhenses, nằm ở đông bắc Brazil, trên vành đai cồn cát ven biển lớn nhất Brazil. Năm 1981, chính phủ Brazil đã thành lập một công viên quốc gia tại đây, với diện tích khoảng 1.500 km vuông.

Sa mạc Lencois Maranhenses, Brazil

Hàng năm vào mùa mưa, các thung lũng giữa các đụn cát hình lưỡi liềm chứa đầy nước mưa và phát triển thành hàng nghìn khe nhỏ màu xanh ngọc bích chen chúc trong góc sa mạc, tạo thành một cảnh tượng siêu thực có một không hai trên trái đất. Lượng mưa hàng năm gấp 300 lần so với sa mạc Sahara, các vịnh nước màu ngọc lục bảo giữa các cồn cát có thể sâu tới 3 mét. Nổi tiếng nhất trong số này là "Hồ Lam" nổi tiếng. Khi đến đây, mọi người có thể nhìn thấy được rừng ngập mặn ở biên giới và nơi đây cũng là nơi cư trú của cua, nghêu và các loài chim.