Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không?

Trong ấn tượng của nhiều người, sa mạc thường ít hoặc không có nước, hoang vắng và thiếu sức sống nên được mệnh danh là “bãi cát cằn cỗi”.
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Tuy nhiên, trên thế giới có một sa mạc vô cùng đặc biệt, lượng mưa ở đây cao tới 1600 mm, cảnh quang sa mạc nơi đây cũng khác biệt so với các sa mạc khác. Đây là sa mạc Lencois Maranhenses, nằm ở đông bắc Brazil, trên vành đai cồn cát ven biển lớn nhất Brazil. Năm 1981, chính phủ Brazil đã thành lập một công viên quốc gia tại đây, với diện tích khoảng 1.500 km vuông.
Hàng năm vào mùa mưa, các thung lũng giữa các đụn cát hình lưỡi liềm chứa đầy nước mưa và phát triển thành hàng nghìn khe nhỏ màu xanh ngọc bích chen chúc trong góc sa mạc, tạo thành một cảnh tượng siêu thực có một không hai trên trái đất. Lượng mưa hàng năm gấp 300 lần so với sa mạc Sahara, các vịnh nước màu ngọc lục bảo giữa các cồn cát có thể sâu tới 3 mét. Nổi tiếng nhất trong số này là "Hồ Lam" nổi tiếng. Khi đến đây, mọi người có thể nhìn thấy được rừng ngập mặn ở biên giới và nơi đây cũng là nơi cư trú của cua, nghêu và các loài chim.
Vào mùa mưa, cái nóng như thiêu đốt trên sa mạc luôn được gột rửa sạch bởi sự mát mẻ của vịnh. Nơi đây không chỉ có cảnh quan sa mạc đẹp nhất thế giới mà còn là địa điểm đi bộ đường dài trên sa mạc hấp dẫn nhất, vì khi đến đây, du khách có thể có thể lặn xuống nước và tận hưởng cảm giác cực đmát lạnh giữa sa mạc rộng lớn. Một số người có thể hỏi, sa mạc Lencois Maranhenses hàng năm có lượng mưa lớn như thế, vậy tại sao nó lại hình thành một sa mạc lớn như vậy?
Hóa ra là do sa mạc Lencois Maranhenses nằm gần đường xích đạo, ngoài việc chịu sự chi phối của vành đai áp thấp xích đạo, nó còn chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch đông bắc và gió mậu dịch đông nam. Đồng thời, dưới tác động của gió đông, mang theo cát biển thổi vào đất liền, thúc đẩy sự mở rộng của cát biển. Một sa mạc kéo dài 50 km trong đất liền được hình thành và nó hiện vẫn đang tiến sâu vào đất liền với tốc độ 20 cm mỗi năm. Do hàm lượng muối cao của cát biển nên cát của sa mạc nơi đây thường màu trắng. Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không?