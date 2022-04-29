Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không?

Du lịch 29/04/2022 17:09

Trong ấn tượng của nhiều người, sa mạc thường ít hoặc không có nước, hoang vắng và thiếu sức sống nên được mệnh danh là “bãi cát cằn cỗi”.

Tuy nhiên, trên thế giới có một sa mạc vô cùng đặc biệt, lượng mưa ở đây cao tới 1600 mm, cảnh quang sa mạc nơi đây cũng khác biệt so với các sa mạc khác. Đây là sa mạc Lencois Maranhenses, nằm ở đông bắc Brazil, trên vành đai cồn cát ven biển lớn nhất Brazil. Năm 1981, chính phủ Brazil đã thành lập một công viên quốc gia tại đây, với diện tích khoảng 1.500 km vuông.

Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không? - Ảnh 1
Sa mạc Lencois Maranhenses, Brazil

Hàng năm vào mùa mưa, các thung lũng giữa các đụn cát hình lưỡi liềm chứa đầy nước mưa và phát triển thành hàng nghìn khe nhỏ màu xanh ngọc bích chen chúc trong góc sa mạc, tạo thành một cảnh tượng siêu thực có một không hai trên trái đất. Lượng mưa hàng năm gấp 300 lần so với sa mạc Sahara, các vịnh nước màu ngọc lục bảo giữa các cồn cát có thể sâu tới 3 mét. Nổi tiếng nhất trong số này là "Hồ Lam" nổi tiếng. Khi đến đây, mọi người có thể nhìn thấy được rừng ngập mặn ở biên giới và nơi đây cũng là nơi cư trú của cua, nghêu và các loài chim.

Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không? - Ảnh 2
Hàng năm vào mùa mưa, các thung lũng giữa các đụn cát hình lưỡi liềm chứa đầy nước mưa

 Vào mùa mưa, cái nóng như thiêu đốt trên sa mạc luôn được gột rửa sạch bởi sự mát mẻ của vịnh. Nơi đây không chỉ có cảnh quan sa mạc đẹp nhất thế giới mà còn là địa điểm đi bộ đường dài trên sa mạc hấp dẫn nhất, vì khi đến đây, du khách có thể có thể lặn xuống nước và tận hưởng cảm giác cực đmát lạnh giữa sa mạc rộng lớn. Một số người có thể hỏi, sa mạc Lencois Maranhenses hàng năm có lượng mưa lớn như thế, vậy tại sao nó lại hình thành một sa mạc lớn như vậy?

Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không? - Ảnh 3

Hóa ra là do sa mạc Lencois Maranhenses nằm gần đường xích đạo, ngoài việc chịu sự chi phối của vành đai áp thấp xích đạo, nó còn chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch đông bắc và gió mậu dịch đông nam. Đồng thời, dưới tác động của gió đông, mang theo cát biển thổi vào đất liền, thúc đẩy sự mở rộng của cát biển. Một sa mạc kéo dài 50 km trong đất liền được hình thành và nó hiện vẫn đang tiến sâu vào đất liền với tốc độ 20 cm mỗi năm. Do hàm lượng muối cao của cát biển nên cát của sa mạc nơi đây thường màu trắng. Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không?

Sa mạc kỳ lạ nhất trên thế giới: Bạn muốn được một lần nhìn thấy một sa mạc kỳ diệu như vậy không? - Ảnh 4
Bậc thang "kinh hoàng" nhất Trung Quốc khiến du khách yếu chân khi nhìn thấy

Bậc thang "kinh hoàng" nhất Trung Quốc khiến du khách yếu chân khi nhìn thấy

Đối với một số người đam mê cực đoan, họ thường có xu hướng thích thử thách giới hạn của bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Họ cho rằng nơi ẩn giấu những điều bí ẩn sẽ là nơi xứng đáng để thách thức bản thân. Điển hình trong số đó là Ruyuan Grand Canyon. Một nơi tuyệt vời để mọi người có thể thách thức giới hạn của bản thân mình. Ruyuan Grand Canyon có gần 1400 bậc thang với độ cao tương đương với một tòa nhà 80 tầng. Nơi đây từng được bình chọn là “hẻm núi đẹp nhất ở Quảng Đông” vào năm 2015.

Xem thêm
Từ khóa:   Sa mạc kỳ lạ Sa mạc Lencois Maranhenses Brazil Du lịch

TIN MỚI NHẤT

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Đàn cá voi nhà táng đánh chìm du thuyền, 4 người bị mắc kẹt trên biển

Video 45 phút trước
Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Sự thật cảm động đằng sau vật dụng bất thường tôi vô tình thấy trong túi áo chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 15 phút trước
Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Gia đình sốc nặng khi phát hiện trăn khổng lồ dài 6 mét bò vào nhà bị ngập nước

Video 1 giờ 45 phút trước
Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 15 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 45 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 3 giờ 45 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 15 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó