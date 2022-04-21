Top 3 thành phố đáng sống nhất ở Hà Nam, nổi tiếng với cảnh đẹp và khí hậu trong lành

Nhiều người cho rằng, khi trẻ sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ để có một môi trường sống tốt cho con cái và gia đình. Sau này, khi về hưu, họ sẽ có thể chọn cho mình một nơi sống lý tưởng để an hưởng tuổi già. Suy cho cùng, chỉ cần có tài sản nhỏ trong tay là ta đã có thể chọn cho mình một thị trấn hưu trí đáng sống phù hợp để an cư lạc nghiệp và an nhàn tuổi già.

Thành phố với đa dạng các di sản văn hóa lâu đời như Hà Nam , đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn. Những điểm du lịch này, dù xét về phong cảnh hay di sản văn hóa, đều không nơi nào có thể sánh bằng.

Thành phố đầu tiên là thành phố Hứa Xương thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc . Nhịp sống ở thành phố này cũng tương đối chậm, và hầu như không có áp lực khi sống ở đây. Vào năm 2007, thành phố được vinh danh là một trong mười thành phố đáng sống nhất của Trung Quốc.

Tại thành phố này còn lưu giữ rất nhiều kho tàng văn hóa lịch sử và những điểm tham quan lịch sử vô cùng độc đáo. Một số người thích khám phá các dấu tích lịch sử sẽ đặc biệt thích đến thăm Xuchang. Môi trường ở đây ở Xuchang rất tốt, diện tích thảm thực vật xanh của địa phương vẫn còn tương đối lớn. Điều này rất có lợi cho người cao tuổi trong việc phục hồi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thành phố thứ hai là thành phố Tín Dương, thuộc phía nam của Hà Nam. Hơn nữa, thành phố có núi và sông, môi trường rất tốt. Năng suất cây trồng ở đây cũng rất cao, giá cả ở đây cũng tương đối thấp. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ là đã có thể mua được rau, củ, quả, nhu yếu phẩm hàng ngày. Tất nhiên, giao thông ở đây cũng không ngừng phát triển, một số sân bay và nhà ga cao tốc cũng bắt đầu được xây dựng. Điều này cũng dần đảm bảo cho việc đi lại của người dân.

Lạc Dương - kinh đô của 15 triều đại Trung Hoa

Thành phố thứ ba, là thành phố nổi tiếng nhất ở Hà Nam, thành phố Lạc Dương. Ấn tượng của mọi người về Lạc Dương đó là nơi đây là kinh đô của 15 triều đại Trung Hoa. Chính vì lịch sử và văn hóa của nó mà công trình xây dựng của Lạc Dương dần được hoàn thiện. Mạng lưới giao thông ở đây rộng khắp, bao gồm cả ga đường sắt cao tốc và sân bay.

Lạc Dương còn được biết đến là một trong tứ đại cố đô Trung Hoa

Mặc dù giá cả của nó không thấp như Xinyang và Xuchang, nhưng thành phố này là thành phố tiết kiệm chi phí nhất. Hơn nữa, nơi đây có rất nhiều điểm du lịch hấp dẫn như Lệ Cảnh Môn, Bạch Mac Tự v.v. Khi bạn không có gì để làm, bạn có thể đi đến những nơi nào dạo chơi và khám phá. Bạn thích thành phố nào nhất trong ba thành phố này?