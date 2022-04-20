Một hòn đảo ở Quảng Đông, cảnh sắc không thua gì Tam Á, nhưng lại không có nhiều khách du lịch, nguyên nhân vì đâu?

Ngày nay, du lịch dần trở thành niềm yêu thích của mọi người. Tuy nhiên sở thích đi du lịch của mỗi người là khác nhau, có người thích núi đẹp, một số khác thì lại thích khám phá các tòa nhà cổ và cảm nhận sự khéo léo của những người thợ thủ công cổ đại. Nhưng cũng có người thích những hòn đảo thơ mộng và phong cảnh đại dương êm đềm.

Trung Quốc vốn nổi tiếng là một quốc gia rộng lớn với rất nhiều biển đảo đẹp. Hòn đảo Hailing ở Quảng Đông có thể sẽ khiến bạn cảm thấy rất thoải mái, phong cảnh nơi đây không thua gì Tam Á. Tuy nhiên hòn đảo này vẫn còn tương đối xa lạ với nhiều người nên không có nhiều khách du lịch trên đảo, nhưng đảo Hailing không chỉ là một nơi đẹp như tranh vẽ, mà còn là một nơi rất thích hợp để nghỉ đông, bởi vì khí hậu ở đây rất ấm áp và thoải mái. Đảo Hailing có vẻ đẹp nên thơ như tranh vẻ với làn nước trong xanh Đảo Hailing nằm ở Yangjiang, tỉnh Quảng Đông , được mệnh danh là " Beidaihe phía nam " và "Hawaii phương Đông", được ca ngợi như một viên ngọc bích chưa mài. Đảo Hailing từ năm 2005 đến năm 2007 trong ba năm liên tiếp được tạp chí Địa lý Quốc gia Trung Quốc vinh danh là một trong “10 hòn đảo đẹp nhất Trung Quốc” .

Đảo Hailing có phong cảnh biển đẹp ngây ngất vào lúc hoàng hôn buông, đại dương vô tận hiện ra trước mắt, xa xa là non nước và bầu trời gặp nhau, cảnh vật xung quanh thật đẹp và hữu tình. Đứng trên đảo Hailing, bạn có thể nhìn thấy những tòa nhà ở các thành phố sầm uất, phong cảnh đại dương tuyệt đẹp, không khí trong lành, dễ chịu và một số cảnh sinh hoạt rất yên bình. Có những chiếc thuyền đánh cá lênh đênh trên biển, cũng có những người đang chèo thuyền chầm chậm. Biển trong xanh êm đềm, những con thuyền nhỏ xa xa chầm chậm trôi. Một bức tranh như vậy làm cho mọi người cảm thấy rất thoải mái.

Khung cảnh quyến rũ khiến mọi người say mê. Phong cảnh của đảo Hailing khiến ai cũng lưu luyến không muốn quay về, trên đảo có những phiến đá hình thù khác nhau, cảnh vật trước mắt khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Khi đến đây, bạn sẽ tình cờ được ngắm nhìn cảnh tượng vô số thuyền đánh cá tung hoành trên biển, trông thật kỳ vĩ và kinh ngạc. Đến đảo Hailing thì bạn nhất định phải ghé thăm núi Niutang, vì nó rất đẹp và view cực chất. Cảnh đẹp khiến lòng người thư thái, vui vẻ, khiến chuyến đi thêm phần thú vị, cảnh sắc khác nhau hiện ra trước mắt khiến người ta hoa mắt.

Bậc thang "kinh hoàng" nhất Trung Quốc khiến du khách yếu chân khi nhìn thấy Đối với một số người đam mê cực đoan, họ thường có xu hướng thích thử thách giới hạn của bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Họ cho rằng nơi ẩn giấu những điều bí ẩn sẽ là nơi xứng đáng để thách thức bản thân. Điển hình trong số đó là Ruyuan Grand Canyon. Một nơi tuyệt vời để mọi người có thể thách thức giới hạn của bản thân mình. Ruyuan Grand Canyon có gần 1400 bậc thang với độ cao tương đương với một tòa nhà 80 tầng. Nơi đây từng được bình chọn là “hẻm núi đẹp nhất ở Quảng Đông” vào năm 2015.

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