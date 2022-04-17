Đối với một số người đam mê cực đoan, họ thường có xu hướng thích thử thách giới hạn của bản thân bằng nhiều cách khác nhau. Họ cho rằng nơi ẩn giấu những điều bí ẩn sẽ là nơi xứng đáng để thách thức bản thân. Điển hình trong số đó là Ruyuan Grand Canyon. Một nơi tuyệt vời để mọi người có thể thách thức giới hạn của bản thân mình. Ruyuan Grand Canyon có gần 1400 bậc thang với độ cao tương đương với một tòa nhà 80 tầng. Nơi đây từng được bình chọn là “hẻm núi đẹp nhất ở Quảng Đông” vào năm 2015.

Ruyuan Grand Canyon còn được biết đến là Hẻm núi lớn Quảng Đông, nằm ở thị trấn Dabu, huyện Ruyuan, thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông, là một thắng cảnh tuyệt đẹp được thiên nhiên ưu ái ban tặng. Từ danh thắng bước vào, chúng ta nhìn thấy sẽ một vùng đất bằng phẳng, sau khi đi thêm một quãng ngắn sẽ nhìn thấy hẻm núi Grand Canyon tráng lệ hiện ra ngay trước mắt. Hẻm núi được biết đến như một địa điểm du lịch biểu diễn tự nhiên vì nơi đây sẽ có một số người dũng cảm thực hiện màn đi bộ trên dây cao trong hẻm núi. Mặc dù những người biểu diễn ở cách xa du khách nhưng du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến những màn biểu diễn thót tim như thế này.

Thác nước nổi tiếng ở Ruyuan Grand Canyon

Ngoài ra, nơi đây còn có một thác nước dài đổ xuống thẳng đứng ở độ cao 300m vô cùng nguy nga và tráng lệ. Nhưng để tận mắt nhìn thấy những khung cảnh đẹp nhất của hẻm núi, du khách chỉ có thể đi bộ lên đỉnh núi. Con đường dẫn đến hẻm núi được chia làm hai cách, một là du khách sẽ phải đi xuống bậc thang bằng đá và đi ra ngoài bằng bậc thang. Cách còn lại là đi xuống bậc thang và leo lên từ các bậc đá.

Ruyuan Grand Canyon có độ nghiêng khoảng 50 độ và có tổng cộng 1396 bậc. Nếu lỡ như đã leo được nửa chặng đường mà bạn cảm thấy mệt hoặc không muốn leo tiếp thì bạn cũng phải cắn răng trèo lên vì sẽ không có đường quay đầu lại, chỉ có thể đi tiếp.

Đây có thể coi là một nơi lý tưởng để thử thách giới hạn của bản thân. Nếu sau này gặp những khó khăn trong công việc, không thể giải quyết, mọi người có thể đến đây để chinh phục các bậc thang vì chỉ khi vượt qua mọi khó khăn thì bạn mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng.

Hẻm núi sâu nhất Trung Quốc, ẩn chứa nhiều bí ẩn về vùng đất không người Trong nhịp sống ngày càng hối hả như hiện nay, dường như mọi người đều mong chờ đến những ngày nghỉ lễ để có thể xách ba lô đi du lịch đến những vùng đất mới, tận hưởng những ngày nghỉ lễ hiếm hoi. Các địa điểm du lịch và khu vui chơi trong thành phố cũng dần được xây dựng ngày càng nhiều. Nhưng không biết các bạn sẽ có hứng thú với các công trình được xây dựng hiện đại hay những danh lam thắng cảnh được hình thành bởi sự diệu kỳ của tự nhiên?

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